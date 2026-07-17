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Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.

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Diện mạo Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh trước và sau khi hoàn thành.
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Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 16,8km, thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án khởi công vào tháng 10/2023, do Sở Xây dựng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh quản lý dự án. Đến nay, tuyến đường đã thi công hoàn thành.
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Điểm đầu tuyến quốc lộ 8C giao với quốc lộ 8 tại Km90+600 thuộc địa bàn xã Tứ Mỹ.
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Tuyến đường được đầu tư rộng rãi, thảm nhựa phẳng đẹp và hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.
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Không chỉ mặt đường được mở rộng, hệ thống mái taluy dọc tuyến cũng được lắp đặt đồng bộ, góp phần bảo đảm an toàn khi khai thác và bảo vệ công trình trước nguy cơ sạt lở, nhất là trong mùa mưa lũ.
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Quốc lộ 8C được mở rộng, thảm nhựa đồng bộ khiến việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Chị Nguyễn Thị Nga (xã Sơn Tiến) chia sẻ: “Trước đây, đường nhỏ hẹp, xuống cấp nên đi lại rất vất vả. Nay đường được mở rộng, thảm nhựa khang trang, việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn”.
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Toàn cảnh khu vực cầu Mỹ Thịnh.
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Những nút giao được hoàn thiện không chỉ tạo diện mạo mới cho tuyến đường mà còn góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tạo sự thuận tiện và an toàn cho người dân khi lưu thông.
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Khu vực chợ Gôi (xã Sơn Tiến) trở nên thông thoáng hơn sau khi tuyến quốc lộ 8C được mở rộng, thảm nhựa đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và buôn bán.
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Được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, quy mô 2 làn xe, quốc lộ 8C sau nâng cấp, mở rộng đã cải thiện đáng kể khả năng lưu thông và khắc phục tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực. Ông Nguyễn Văn Nam (xã Tứ Mỹ) chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi mưa lớn, khu vực này thường bị ngập, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nay mặt đường được nâng cao, rộng rãi hơn, người dân yên tâm hơn khi mùa mưa đến”.
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Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ trên cao.
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Diện mạo mới của tuyến đường.
Hệ thống cọc tiêu trước khu mộ và tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Hương Sơn).

Hệ thống cọc tiêu trước khu mộ và tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Hương Sơn).

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Hệ thống biển báo, vạch sơn và các hạng mục an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả cảnh báo, hướng dẫn và bảo đảm an toàn khi lưu thông trên tuyến.
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Điểm cuối tuyến quốc lộ 8C giao với đường Hồ Chí Minh (Km109+803), thuộc xã Hương Sơn.
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Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, tuyến đường đã thi công hoàn thành, chủ đầu tư đang yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện những phần việc cuối cùng để báo cáo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Xây dựng, tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026.
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Ông Trần Tuấn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho hay: “Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ tại khu vực tả ngạn sông Ngàn Phố. Đồng thời, mở ra cơ hội phát triển du lịch, thương mại, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực”.
Video: Diện mạo mới của quốc lộ 8C.

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Tags:

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