Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Diện mạo Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh trước và sau khi hoàn thành.
Tuyến đường được đầu tư rộng rãi, thảm nhựa phẳng đẹp và hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.
Không chỉ mặt đường được mở rộng, hệ thống mái taluy dọc tuyến cũng được lắp đặt đồng bộ, góp phần bảo đảm an toàn khi khai thác và bảo vệ công trình trước nguy cơ sạt lở, nhất là trong mùa mưa lũ.
Diện mạo mới của tuyến đường.
Hệ thống biển báo, vạch sơn và các hạng mục an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả cảnh báo, hướng dẫn và bảo đảm an toàn khi lưu thông trên tuyến.
Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, tuyến đường đã thi công hoàn thành, chủ đầu tư đang yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện những phần việc cuối cùng để báo cáo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Xây dựng, tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026.
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