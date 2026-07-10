Tăng tốc hoàn thành các dự án khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Tĩnh

Cầu Chợ Giấy mới trên quốc lộ 15 ở xã Đức Thịnh đang được thi công,

Tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày đầu tháng 7, Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) đã yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, khôi phục cầu Chợ Giấy ở xã Đức Thịnh.

Sau thời gian dài đưa vào khai thác, cầu Chợ Giấy nằm trên tuyến quốc lộ 15 đã hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt, tác động của các đợt mưa bão năm 2025 khiến cầu xuất hiện thêm nhiều vị trí bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông.

Công nhân đang làm sắt phục vụ thi công xây dựng cầu Chợ Giấy mới.

Trước thực tế này, UBND tỉnh đã có quyết định đầu tư dự án sửa chữa, khôi phục cầu Chợ Giấy với nguồn kinh phí 16 tỷ đồng. Ngày 19/6/2026, công trình được khởi công xây dựng. Cầu được thiết kế vĩnh cửu với bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, có chiều dài 24m, bề rộng cầu 12m. Sau gần 1 tháng triển khai, khối lượng thi công cầu Chợ Giấy đã đạt 15% giá trị hợp đồng. Hiện nay, nhà thầu đang khoan cọc nhồi, làm sắt, thi công đường vuốt nối 2 đầu cầu.

“Theo hợp đồng được ký kết, cầu sẽ hoàn thành vào giữa tháng 11/2026. Tuy nhiên, chúng tôi đang đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước 1 tháng để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân vào mùa mưa bão”, ông Nguyễn Trọng Sâm - Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) thông tin.

Công trình khắc phục sạt lở mái taluy âm tuyến đường liên xã Ân Phú - Cửa Rào ở xã Mai Hoa.

Công trình khắc phục sạt lở mái taluy âm tuyến đường liên xã Ân Phú - Cửa Rào ở xã Mai Hoa có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng cũng đang được Công ty CP Xây dựng công trình Anh Đào tập trung thi công.

Dù chỉ mới tiếp nhận mặt bằng vào cuối tháng 6/2026, nhà thầu đã nhanh chóng tập kết máy móc, thiết bị triển khai thi công. Hiện nay, nhà thầu đã đổ được 2.000 khối đá hộc phục vụ hạng mục gia cố chân mái kè và đổ bê tông tường chắn.

Việc gia cố mái kè sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho khu dân cư dọc bờ sông.

Theo ông Nguyễn Văn Nam – cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng công trình Anh Đào, quá trình thi công khắc phục sạt lở mái taluy âm tuyến đường liên xã Ân Phú - Cửa Rào phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Vậy nên, đơn vị đang tranh thủ những ngày nắng ráo để sớm hoàn thành các hạng mục quan trọng.

Cầu Hói Hiến mới ở xã Tứ Mỹ đang được thi công.

Trên công trường thi công sửa chữa, khắc phục cầu Hói Hiến ở xã Tứ Mỹ do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, không khí lao động cũng rất khẩn trương.

Theo thiết kế được duyệt, cầu Hói Hiến cũ với mặt cầu rộng 4,5m hư hỏng, xuống cấp được phá dỡ để xây dựng cầu mới có chiều dài 31,1m, rộng 9m, đồng thời xây dựng đường 2 đầu cầu dài 128m, tương thích với quy mô mặt đường hiện hữu.

Quá trình thiết kế cầu cũng đã tính toán đến tần suất lũ trung bình nhiều năm ở địa phương, đảm bảo khả năng thoát lũ và an toàn trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Quá trình thi công cầu Hói Hiến mới, nhà thầu đã dựng cầu tạm đảm bảo cho người dân qua lại.

Cầu Hói Hiến mới được khởi công vào ngày 5/6, tới nay, khối lượng thi công đạt 50% giá trị hợp đồng, đúc được 5/9 dầm cầu. Công ty TNHH Xây dựng 169 HT - đơn vị thi công đang đặt mục tiêu tới tháng 8 bắt đầu lao lắp dầm cầu và hoàn thành các hạng mục quan trọng của công trình.

“Đơn vị yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công phù hợp với từng thời điểm, từng hạng mục với mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thiện cầu Hói Hiến”, ông Đặng Hồng Nhật – Cán bộ Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cho biết.

Cống Đức Nhân trên đê La Giang (xã Đức Quang) đang được sửa chữa, nâng cấp.

Theo tìm hiểu, thời điểm này, toàn tỉnh đang triển khai 60 công trình, dự án khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do ảnh hưởng thiên tai năm 2025 từ 500 tỷ đồng nguồn hỗ trợ của trung ương và gần 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tới nay, đã có 4 công trình hoàn thành, 52 công trình đang được triển khai thi công, 3 công trình đã lựa chọn được đơn vị thi công và 1 công trình chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

Các đơn vị tập trung nhân lực thi công hoàn thành công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trong năm 2026.

Ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh cho biết: “Trước yêu cầu của UBND tỉnh về việc phải hoàn thành các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai vào cuối năm 2026, hiện nay, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc sớm hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi có ý nghĩa rất quan trọng trong đảm bảo an toàn cho người dân, hạ tầng kỹ thuật trước thời tiết ngày càng cực đoan”.