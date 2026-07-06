6 tháng, Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội

6 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, 6 tháng năm 2026, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn do tình hình thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, chi phí vận hành máy móc và nhân công tăng cao. Một số dự án phải điều chỉnh, bổ sung dự toán, ảnh hưởng đến tiến độ thi công; việc tuyển dụng lao động kỹ thuật tay nghề cao vẫn còn khó khăn. Tuy vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của trung ương cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư, hoạt động đầu tư trên địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo đó, trong 6 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng, tăng 13,22% so với cùng kỳ năm trước.

Việc triển khai các công trình của Tập đoàn Vingroup đóng góp quan trọng trong tăng trưởng tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, khu vực vốn ngoài Nhà nước đạt khoảng 22.416 tỷ đồng, tăng 48,16% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chủ yếu đến từ việc triển khai nhiều dự án khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp và các công trình của Tập đoàn Vingroup như Khu công nghiệp Vinhomes, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast với khối lượng thực hiện lớn.

Ngược lại, khu vực vốn Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 4.418 tỷ đồng, giảm 32,43% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do trên địa bàn tỉnh giai đoạn này không còn các dự án lớn do Nhà nước triển khai (cùng kỳ năm trước vẫn còn một số hạng mục của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam thực hiện).

Khu vực vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt khoảng 4.098 tỷ đồng, giảm 27,49% so với cùng kỳ năm trước do chưa có dự án FDI quy mô lớn được khởi công mới. Nguồn vốn chủ yếu tập trung vào sửa chữa, hoàn thiện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp VSIP cùng một số dự án quy mô nhỏ khác.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 61.560 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%, năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 61.560 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và tăng cường thu hút các dự án đầu tư mới nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng.