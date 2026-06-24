"Chạy đua" tiến độ công trình, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Trên công trường Dự án đường trục ngang ven biển huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc địa bàn các xã Thạch Khê, Thạch Lạc và Đồng Tiến), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Dự án có chiều dài hơn 7,8 km, đến nay khối lượng thi công đã đạt khoảng 90%, giá trị giải ngân đạt 114,9 tỷ đồng. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành các hạng mục cuối như thảm mặt đường bê tông nhựa và các hạng mục phụ trợ.

Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 đang tập trung thi công dự án đường trục ngang ven biển.

Anh Hà Văn Sơn - cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 (tỉnh Quảng Trị), một trong hai nhà thầu thi công dự án cho biết: “Để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra, đơn vị đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực tập trung triển khai các hạng mục còn lại như đắp lề đường, hoàn thiện rãnh thoát nước, cấp phối đá dăm loại 1 và thảm bê tông nhựa mặt đường... Chúng tôi đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, tổ chức thi công liên tục để sớm hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ”.

Tại công trường 2 dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị đang được huy động tối đa để tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến thời điểm hiện tại, khối lượng hoàn thành dự án trường nội trú ở xã Sơn Kim 1 đạt hơn 66% và trường nội trú ở xã Hương Khê đạt khoảng 70%. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công trình trước ngày 30/8 để đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026 - 2027.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Hương Khê đang được tăng tốc thi công để hoàn thành trước năm học 2026 - 2027.

Ông Lê Văn Phòng - Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp (TP Hà Nội) cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang huy động gần 200 kỹ sư, công nhân làm việc tại công trường Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Hương Khê. Đến nay, phần kết cấu khung thô đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục chính đang được tập trung chủ yếu là hoàn thiện xây, trát, sơn, lát sân... Mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng đơn vị vẫn nỗ lực thi công đồng thời nhiều hạng mục nhằm rút ngắn tiến độ. Để bảo đảm hiệu quả lao động, chúng tôi bố trí tăng ca làm thời gian sáng sớm từ 5h30 và chiều muộn đến 19h30. Đồng thời, việc thi công được sắp xếp linh hoạt theo điều kiện thời tiết; những thời điểm nắng nóng sẽ ưu tiên làm việc trong nhà, khi thời tiết dịu mát thì tập trung thi công trên mái và các khu vực ngoài trời".

Ngày 2/6, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác kiểm tra tại Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê.

Tại phường Thành Sen, Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh – công trình có tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, liên danh 5 nhà thầu tập đang trung nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, hiện nay, các nhà thầu đang tập trung hạng mục thi công cột, vách tường tầng 1 của tòa nhà 4 tầng và các hạng mục phụ trợ như nhà cà phê di sản, nhà bảo vệ, tường rào, mương thoát nước, hệ thống xử lý nước... Khối lượng thi công đạt khoảng 15% giá trị hợp đồng.

﻿ Khối lượng thi công Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh đến nay đạt khoảng 15% giá trị hợp đồng.

Việc các công trình, dự án đồng loạt tăng tốc thi công không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch mà còn tạo khối lượng để nghiệm thu, thanh toán, qua đó thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, thời gian qua, các chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với nhà thầu, địa phương và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, hồ sơ thủ tục, nguồn vật liệu... nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công dự án.

Ông Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh cho biết: “Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ đường găng cho từng dự án, thường xuyên rà soát, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, tăng cường đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao giá trị giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế”.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/6 đạt 48,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo số liệu báo cáo, tính đến ngày 18/6, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh (bao gồm vốn kéo dài) đạt hơn 2.960 tỷ đồng, bằng 48,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 36,4% kế hoạch địa phương triển khai. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, luỹ kế đến hết ngày 11/6, Hà Tĩnh xếp thứ 2/34 địa phương trên cả nước.

Dù đạt kết quả tích cực và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân, Hà Tĩnh vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công. Một số dự án vượt tổng mức đầu tư do biến động giá nguyên vật liệu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn chậm; thủ tục đầu tư mất nhiều thời gian; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chặt chẽ, kịp thời. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao khiến một số nhà thầu thi công cầm chừng; một số chủ đầu tư, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Hà Tĩnh nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đầu tư công được xác định là nguồn lực dẫn dắt, đóng vai trò “vốn mồi” để kích hoạt các nguồn lực xã hội, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo triển khai, giải ngân vốn đầu tư công.

Mới đây, sau cuộc họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục. Cùng đó, chủ động rà soát, dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của từng dự án để đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Các địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng, điều chỉnh đường găng tiến độ giải phóng mặt bằng chi tiết cho từng dự án…