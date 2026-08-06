Mô hình "2 tầng nấc" giúp nông dân Đức Xá thu nhập ổn định

Mô hình "2 tầng nấc" trong vườn của các hộ dân thôn Đức Xá mang lại thu nhập cao cho các hộ.

Nằm ngoài đê La Giang, thôn Đức Xá, xã Đức Quang thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Thế nhưng, với nguồn phù sa được bồi đắp, người dân nơi đây đã cần cù, sáng tạo đầu tư các mô hình sản xuất "2 tầng nấc" phù hợp với tự nhiên, tạo ra nguồn thu nhập đảm bảo.

Phía trên giàn là các loại cây như bầu, bí, mướp; phía dưới giàn là các loại rau gia vị.

Đi dọc các tuyến đường trong thôn, dễ dàng bắt gặp những khu vườn xanh mướt. Phía trên giàn là bầu, bí, mướp phủ kín; phía dưới giàn là các luống rau gia vị xanh mướt, được chăm sóc cẩn thận.

Bình quân mỗi ngày, gia đình chị Phùng Thị Hồng thu về từ 300.000 - 400.000 đồng từ các loại rau.

Mô hình này không chỉ khai thác hiệu quả diện tích đất vườn mà còn tạo nguồn thu quanh năm. Gia đình chị Phùng Thị Hồng là một trong những hộ tiên phong áp dụng mô hình này nhiều năm qua. Trên diện tích hơn 500 m² vườn, chị bố trí từng khu vực sản xuất, bảo đảm mùa nào cũng có rau sạch cung cấp ra thị trường.

Phải gánh chịu nhiều trận lũ lụt nhưng đổi lại, vùng đất Đức Xá được bồi đắp lượng phù sa lớn nên quanh năm nơi đây luôn cây cối xanh tươi.

Chị Hồng cho biết: “Làm ở vùng ngoài đê thì xác định phải chấp nhận rủi ro do thiên tai. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn những loại cây ngắn ngày, dễ phục hồi sau mưa lũ. Trồng rau phía dưới, làm giàn bầu, bí, mướp phía trên vừa tận dụng được diện tích, vừa giảm cỏ dại, vừa che nắng giữ ẩm cho đất. Nhờ vậy, thu nhập ổn định hơn nhiều so với trước”. Chị Hồng cũng cho biết, mỗi ngày, gia đình chị thu nhập bình quân 300.000 - 400.000 đồng từ bán các loại rau trong vườn.

Nhờ trồng xen canh nên mùa nào người dân thôn Đức Xá cũng có rau xanh để bán.

Không chỉ phát triển kinh tế, gia đình chị Hồng còn dành nhiều thời gian chăm sóc cảnh quan, xây dựng khu vườn sạch sẽ, ngăn nắp, góp phần hình thành những vườn mẫu xanh - sạch - đẹp của địa phương.

Khu vườn trồng các loại rau gia vị của gia đình bà Phạm Thị Lý, thôn Đức Xá thường xuyên được chăm bón xanh tốt.

Với cách làm tương tự, khu vườn của gia đình bà Phạm Thị Lý (thôn Đức Xá) cũng trở thành địa chỉ thu hút nhiều người đến tham quan, học hỏi. Nhờ chăm sóc theo quy trình hữu cơ bằng cách tưới nước giếng khơi, phòng trừ sâu bệnh thủ công, mỗi ngày, gia đình bà Lý đều có sản phẩm bán tại vườn cho thương lái.

Bà Phạm Thị Lý có thu nhập thường xuyên nhờ bán các loại rau gia vị.

Bà Lý cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là nâng cao giá trị kinh tế mà còn tạo nguồn thực phẩm sạch cho gia đình và người tiêu dùng. Tất cả đều hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên phân hữu cơ. Khách hàng quen ngày càng nhiều nên chúng tôi rất yên tâm về đầu ra".

Người dân nơi đây luôn cần cù chịu khó nên trong khu vườn luôn có các loại rau quả.

Theo bà Lý, mô hình “2 tầng nấc” của gia đình vừa giúp khu vườn luôn xanh mát, tạo môi trường sống trong lành vừa góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Theo bà Lý, bình quân mỗi ngày gia đình bà thu nhập khoảng 300-350 ngàn đồng từ tiền bán các loại rau gia vị trong vườn.

Tía tô là một trong những loại rau gia vị được người tiêu dùng ưa chuộng vào dịp nắng nóng.

Thôn Đức Xá, xã Đức Quang hiện có 410 hộ đều có vườn sản xuất rau các loại; trung bình mỗi hộ có vườn quy mô từ 300 m2 trở lên. Trong đó, hàng trăm vườn cho thu nhập cao từ sản xuất rau gia vị (húng, lộc quế, ngò gai, tía tô, kinh giới...) và các loại quả (bầu, bí, mướp ngọt, mướp đắng...).

Đánh giá về hiệu quả của các mô hình, ông Bùi Ngọc Biển - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Quang cho biết: "Thôn Đức Xá là địa bàn đặc thù, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng bà con rất năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất. Mô hình "2 tầng nấc" phù hợp với điều kiện tự nhiên, giúp tăng giá trị trên cùng đơn vị diện tích, tạo nguồn thực phẩm an toàn và góp phần xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, vận động hội viên nhân rộng mô hình gắn với sản xuất sạch và bảo vệ môi trường".

Mô hình "2 tầng nấc" mang lại hiệu quả cao cho người dân thôn Đức Xá, xã Đức Quang

Từ những khu vườn bình dị nơi vùng ngoài đê, người dân Đức Xá đã chứng minh rằng, thiên tai không thể khuất phục ý chí lao động của người nông dân. Bằng sự cần cù, sáng tạo và quyết tâm bám vườn, người dân nơi đây đang từng ngày biến những mảnh vườn quê thành những "vườn xanh" cho thu nhập ổn định, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.