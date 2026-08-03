Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình tại các tiểu khu có rừng dễ cháy, dễ xâm hại ở xã Hương Khê.

Đội Bảo vệ rừng (BVR) Cây Trồ được Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Hương Khê giao quản lý, bảo vệ gần 9.000 ha rừng thuộc 7 tiểu khu, nằm trên địa bàn xã Hương Khê. Ngoài lâm phần rộng, nguy cơ rừng bị xâm hại cao, địa hình phức tạp, công tác BVR ở đây cũng đang gặp khó khăn bởi lực lượng "mỏng", chỉ có 3 viên chức trong biên chế và 4 lao động hợp đồng.

Điều đáng chia sẻ hơn là, do nguồn kinh phí từ Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2026 chưa được cấp nên từ đầu năm đến nay, 4 lao động hợp đồng BVR chưa có lương. Điều này cũng đang xảy ra với 26 lao động hợp đồng ở 10 đội BVR của đơn vị; nhưng tất cả đều quyết tâm vượt qua khó khăn, giữ rừng hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Đội BVR Cây Trồ.

Ông Đặng Xuân Thủy - Đội trưởng Đội BVR Cây Trồ chia sẻ: "Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn động viên nhau khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong mọi điều kiện, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để thực hiện tốt từng phần việc, nhiệm vụ. Nhờ vậy, thời gian qua không xảy ra cháy rừng, không để xảy ra tình trạng xẻ phát, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép...".

Cung đường tuần tra của những cán bộ, nhân viên ở Đội BVR Rào Tre.

Ban QLRPH Hương Khê được giao quản lý, bảo vệ hơn 31.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Công tác BVR ở đây luôn gặp nhiều khó khăn bởi lâm phần rộng, chia cắt trên địa bàn 6 xã, địa hình phức tạp, tiểu khí hậu khô nóng, giao thông đi lại khó khăn, thông tin liên lạc hạn chế. Mặt khác, nơi đây có nhiều khu dân cư sinh sống ven rừng, nhiều diện tích rừng giáp ranh với rừng sản xuất của người dân và các chủ rừng khác nên nguy cơ bị xâm hại, cháy rừng luôn thường trực. Do đó, nhiệm vụ giữ rừng của cán bộ, nhân viên BVR luôn gian nan, vất vả.

Cán bộ, nhân viên Đội BVR Rào Tre cùng công nhân của các nhà thầu phát dọn dây leo, bụi rậm, cây thứ sinh để trồng cây bản địa làm giàu rừng.

Ông Trần Truyền Thống - Đội trưởng Đội BVR Rào Tre cho hay: "Lâm phần do đội quản lý là địa bàn khó khăn, phức tạp nhất của đơn vị. Để tuần tra, kiểm soát toàn bộ 3.000 ha rừng, chúng tôi phải đi bộ liên tục 2 ngày đêm, vượt hơn 15 km đường rừng hiểm trở. Dù vất vả, nhưng anh em luôn xác định đây là trách nhiệm nên không ngại khó, ngại khổ, duy trì tuần tra, kiểm tra thường xuyên. Đặc biệt, chúng tôi luôn ưu tiên kiểm tra, bảo vệ những cánh rừng giáp ranh với tỉnh Quảng Trị, nước bạn Lào, tiếp giáp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A, những khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao".

Lực lượng chức năng phát dọn đường băng cản lửa để BVR trong mùa nắng nóng.

Những cánh rừng do Ban QLRPH Hương Khê quản lý nhiều năm trước từng là điểm "nóng" trong công tác BVR vì thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác gỗ, cháy rừng, săn bắt động vật hoang dã. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao cùng sự vào cuộc kiên trì, đồng bộ, hiệu quả của chủ rừng và các lực lượng chức năng, những năm gần đây, các cánh rừng ven sông Tiêm và sông Ngàn Sâu đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ năm 2022 đến nay, khu vực này không xảy ra vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp nghiêm trọng, không để xảy ra cháy rừng, công tác phục hồi và phát triển rừng được thực hiện tốt, hệ sinh thái rừng ngày càng được làm giàu.

Lực lượng BVR của Ban QLRPH Hương Khê thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm tra khép kín lâm phần để BVR tại gốc hiệu quả.

7 tháng đầu năm nay, Ban QLRPH Hương Khê đã thành lập 9 đoàn kiểm tra, truy quét, BVR tại gốc ở những khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao; tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc 2.160 lượt; lồng ghép tổ chức 15 cuộc tuyên truyền cho hơn 2.000 người, ký gần 3.000 bản cam kết, thực hiện 50 cuộc tuyên truyền lưu động; duy trì cường độ làm việc cao đối với 10 đội xung kích PCCCR; đầu tư hơn 300 triệu đồng nâng cấp hạ tầng, mua trang thiết bị, làm đường băng cản lửa... phục vụ công tác PCCCR.

Lãnh đạo Ban QLRPH Hương Khê chỉ đạo cán bộ, nhân viên Đội BVR Rào Rồng nâng cấp độ PCCCR các tiểu khu nhiều thực bì, gần khu dân cư, khu vực giáp ranh.

Ông Nguyễn Văn Hướng - Phó Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê cho biết: "Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị luôn xác định giữ rừng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nên không để những khó khăn trước mắt làm ảnh hưởng. Ngược lại, chúng tôi đã và đang không ngừng nỗ lực, hy sinh, quyết tâm giữ rừng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, ứng dụng công nghệ trong quản lý, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để BVR tốt hơn. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, bảo đảm chế độ, chính sách để cán bộ, nhân viên yên tâm canh giữ màu xanh của những cánh rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững".