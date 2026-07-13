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Sớm xử lý tình trạng bồi lắng tại âu thuyền Kỳ Phương

Văn Chung - Trần Vũ - Thùy Dung
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(Baohatinh.vn) - Sau hơn 13 năm đưa vào sử dụng, âu thuyền Kỳ Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) đang bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến khu vực neo đậu bị thu hẹp, tàu thuyền ra vào khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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Được xây dựng từ năm 2012 và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2013, âu thuyền Kỳ Phương (nay thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, phường Hoành Sơn) là nơi neo đậu, tránh trú bão của hàng trăm tàu thuyền trên địa bàn. Lúc cao điểm, khu vực này tiếp nhận gần 300 tàu thuyền vào neo đậu.
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Những năm gần đây, tình trạng bồi lắng tại âu thuyền Kỳ Phương diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, sau các đợt mưa bão số 5 và bão số 10 năm 2025, lượng cát bồi lấp trong lòng âu tăng nhanh, làm luồng lạch bị thu hẹp, mực nước giảm khiến tàu thuyền ra vào và neo đậu gặp nhiều khó khăn.
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So với trước đây, độ sâu luồng lạch tại âu thuyền đã giảm đáng kể, từ hơn 4m xuống còn khoảng hơn 1,5m ở vị trí sâu nhất; nhiều khu vực chỉ còn khoảng 1m nước. Các dải cát liên tục bồi lấp, lấn sâu vào lòng âu.
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Ngư dân phường Hoành Sơn chật vật neo đậu tàu thuyền sau mỗi chuyến vươn khơi.
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Ông Đậu Hoàng - ngư dân tổ dân phố Thắng Lợi (phường Hoành Sơn) cho biết: “Có những hôm tàu đánh bắt trở về nhưng không thể vào âu thuyền, chúng tôi phải neo chờ ngoài cửa biển nhiều giờ mới đưa được tàu vào. Điều này khiến mỗi chuyến biển đều bị động, vừa phát sinh thêm chi phí, vừa mất nhiều thời gian. Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất là khi thời tiết diễn biến bất thường, tàu không kịp vào nơi tránh trú an toàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người và phương tiện”.
Không ít tàu cá trong quá trình di chuyển đã va chạm với nền cát bồi, làm hư hỏng chân vịt, phải sửa chữa hoặc thay mới, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế.

Không ít tàu cá trong quá trình di chuyển đã va chạm với nền cát bồi, làm hư hỏng chân vịt, phải sửa chữa hoặc thay mới, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế.

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Bên cạnh đó, hệ thống neo đậu xuống cấp cũng khiến ngư dân thêm phần bất an mỗi khi mùa mưa bão đến. Những chiếc trụ neo vốn là điểm tựa để cố định tàu thuyền nay đã bị hư hỏng hoặc cát vùi lấp, làm giảm khả năng giằng néo trong điều kiện sóng gió lớn.
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Ông Phạm Văn Truyền - ngư dân tổ dân phố Thắng Lợi bày tỏ: “Nếu tình trạng bồi lắng tại âu thuyền tiếp tục kéo dài mà không được xử lý, nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền sẽ ngày càng lớn. Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm có giải pháp nạo vét, khơi thông luồng lạch để tàu cá ra vào thuận lợi, bảo đảm an toàn cho ngư dân mỗi khi vươn khơi, bám biển".
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Sắp tới, để phục vụ triển khai Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương, gần 100 tàu thuyền của ngư dân tổ dân phố Đông Yên 1 (phường Hoành Sơn) sẽ được bố trí về neo đậu tại âu thuyền Kỳ Phương. Điều này sẽ khiến số lượng tàu thuyền tập trung tại âu sẽ tiếp tục tăng.
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Do đó, nâng cao năng lực tiếp nhận tàu thuyền tại âu thuyền Kỳ Phương là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác thủy sản, góp phần ổn định sinh kế và phát triển kinh tế biển địa phương.

Tình trạng bồi lắng tại âu thuyền Kỳ Phương đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động neo đậu, tránh trú bão của tàu thuyền. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, nạo vét âu thuyền là yêu cầu hết sức cấp thiết. Địa phương mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sớm quan tâm bố trí nguồn lực để nạo vét lòng âu, gia cố kè chắn sóng và sửa chữa các hạng mục xuống cấp, góp phần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trong mùa mưa bão, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Ông Nguyễn Hồng Cương - Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn

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Tags:

#Âu thuyền bồi lắng #Nạo vét âu thuyền #Âu thuyền xuống cấp #Phường Hoành Sơn

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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