Sớm xử lý tình trạng bồi lắng tại âu thuyền Kỳ Phương

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 13 năm đưa vào sử dụng, âu thuyền Kỳ Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) đang bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến khu vực neo đậu bị thu hẹp, tàu thuyền ra vào khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
So với trước đây, độ sâu luồng lạch tại âu thuyền đã giảm đáng kể, từ hơn 4m xuống còn khoảng hơn 1,5m ở vị trí sâu nhất; nhiều khu vực chỉ còn khoảng 1m nước. Các dải cát liên tục bồi lấp, lấn sâu vào lòng âu.
Bên cạnh đó, hệ thống neo đậu xuống cấp cũng khiến ngư dân thêm phần bất an mỗi khi mùa mưa bão đến. Những chiếc trụ neo vốn là điểm tựa để cố định tàu thuyền nay đã bị hư hỏng hoặc cát vùi lấp, làm giảm khả năng giằng néo trong điều kiện sóng gió lớn.
Ông Phạm Văn Truyền - ngư dân tổ dân phố Thắng Lợi bày tỏ: “Nếu tình trạng bồi lắng tại âu thuyền tiếp tục kéo dài mà không được xử lý, nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền sẽ ngày càng lớn. Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm có giải pháp nạo vét, khơi thông luồng lạch để tàu cá ra vào thuận lợi, bảo đảm an toàn cho ngư dân mỗi khi vươn khơi, bám biển".
Tình trạng bồi lắng tại âu thuyền Kỳ Phương đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động neo đậu, tránh trú bão của tàu thuyền. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, nạo vét âu thuyền là yêu cầu hết sức cấp thiết. Địa phương mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sớm quan tâm bố trí nguồn lực để nạo vét lòng âu, gia cố kè chắn sóng và sửa chữa các hạng mục xuống cấp, góp phần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trong mùa mưa bão, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Ông Nguyễn Hồng Cương - Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn
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