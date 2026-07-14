Nhân rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết với Quế Lâm

Bước vào năm 2026, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và liên kết theo chuỗi giá trị được triển khai quyết liệt. Trong đó, nổi bật có Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Vụ hè thu, doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trên diện tích 51,64 ha lúa.

Tại Hà Tĩnh, các định hướng này đang từng bước được cụ thể hóa thông qua việc xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm là một trong những doanh nghiệp tích cực phối hợp với các địa phương triển khai, mở rộng và nhân rộng các chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

Vụ hè thu năm nay, xã Can Lộc tiếp tục mở rộng diện tích liên kết sản xuất giống lúa DT39 theo chuỗi giá trị Quế Lâm lên hơn 11 ha

Vụ hè thu 2026, xã Can Lộc tiếp tục mở rộng diện tích liên kết sản xuất giống lúa DT39 theo chuỗi giá trị Quế Lâm lên hơn 11 ha. Mô hình được áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và tổ chức canh tác theo quy trình của doanh nghiệp. Hiện nay, các diện tích lúa sinh trưởng, phát triển tốt; người dân đang tập trung chăm sóc theo đúng hướng dẫn nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm cuối vụ.

Bà Tôn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân xã Can Lộc cho biết: “Việc liên kết với doanh nghiệp đang góp phần thay đổi tư duy của người dân, từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Toàn bộ lúa tươi sau thu hoạch tiếp tục được doanh nghiệp ký kết bao tiêu với giá 8.500 đồng/kg, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích”.

Mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm được lựa chọn làm “hạt nhân” để xã Thạch Lạc từng bước mở rộng các chuỗi sản xuất hữu cơ, tuần hoàn.

Tại xã Thạch Lạc, mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm được lựa chọn làm “hạt nhân” để địa phương từng bước mở rộng các chuỗi sản xuất hữu cơ, tuần hoàn. Đến nay, toàn xã có 19 hộ và 3 trang trại tham gia chuỗi giá trị “lợn hữu cơ’ với tiêu chuẩn “5 không” (không chất tạo nạc, không chất tạo màu, không chất bảo quản, không chất tăng trọng, không thuốc kháng sinh).

Ông Dương Kim Huy (thôn Sơn Hà, xã Thạch Lạc) cho biết: “Chuồng nuôi được xây dựng theo tiêu chuẩn an toàn sinh học, sử dụng đệm lót sinh học, góp phần hạn chế dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, lợn sinh trưởng, phát triển tốt và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Riêng gia đình tôi đã xuất bán 1 đợt với mức giá 65.000 đồng/kg”.

Xã Thạch Lạc quan tâm phát triển liên kết sản xuất với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Được biết, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất cho người dân, xã Thạch Lạc cũng đã tổ chức các đợt đào tạo thực tế tại TP Huế; mở 7 lớp tập huấn về nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn ngay trên địa bàn. Bên cạnh phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết, xã tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau, bí xanh; nuôi gà theo quy trình hữu cơ Quế Lâm; đưa vào thử nghiệm mô hình xử lý rác thải tại nguồn theo quy trình công nghệ do doanh nghiệp chuyển giao; xây dựng "Làng hữu cơ"...

Mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tuần hoàn của ông Trần Quốc Hạnh (thôn Long Hạ, xã Tứ Mỹ).

Tại xã Tứ Mỹ, sau khi được tiếp cận quy trình sản xuất mới, ông Trần Quốc Hạnh (thôn Long Hạ) đã chuyển sang chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tuần hoàn theo quy trình của Quế Lâm với quy mô 3 lợn nái và 12 lợn thịt.

Ông Hạnh cho biết: “Gần 2 tháng áp dụng quy trình của công ty, hiệu quả dễ nhận thấy nhất là mùi hôi trong khu vực chuồng nuôi giảm rõ rệt, môi trường được cải thiện, đàn lợn khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt. Chúng tôi tận dụng phân bón từ chuồng để bổ sung cho cây trồng. Chúng tôi tích cực trau dồi thêm các kỹ năng, kiến thức để có thể phát triển mô hình hơn nữa”.

6 tháng đầu năm, chi nhánh Quế Lâm Hà Tĩnh (Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm) tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tham quan mô hình thực tế cho bà con nông dân. Ảnh: Danh Cường.

Cùng với triển khai những mô hình cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh Quế Lâm Hà Tĩnh (Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm) tiếp tục ký kết và triển khai các nội dung hợp tác liên kết sản xuất; tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tham quan mô hình thực tế; tiếp tục chuyển giao quy trình kỹ thuật, cung ứng vật tư.

Riêng sản xuất lúa theo chuỗi liên kết, vụ xuân được triển khai trên diện tích 37,65 ha, vụ hè thu, mở rộng lên 51,64 ha. Trong chăn nuôi, tổng đàn lợn liên kết được duy trì thường xuyên từ 1.200 - 1.500 con, trong đó có 274 lợn nái, với 71 hộ tham gia sản xuất. Ngoài ra, các diện tích canh tác cam, bưởi, dưa hấu, chè… tiếp tục được quan tâm thực hiện. Việc hình thành chuỗi liên kết đồng bộ từ cung ứng vật tư, chuyển giao kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm không chỉ giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với chuỗi giá trị 4F tại Hà Tĩnh (Ảnh tư liệu).

Ông Nguyễn Trí Hà - Trưởng Chi nhánh Quế Lâm Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng và nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với chuỗi giá trị 4F: Farm - Food - Feed - Fertilizer (trang trại - thực phẩm - thức ăn chăn nuôi - phân bón). Trọng tâm là phát triển chăn nuôi lợn, sản xuất lúa, cây ăn quả và các mô hình nông nghiệp tuần hoàn phù hợp với điều kiện từng địa phương; áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Công ty cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, giúp người dân hiểu rõ lợi ích và chủ động tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, góp phần nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường sinh thái”.