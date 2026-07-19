Nuôi hươu mở lối làm giàu cho nhiều hộ dân Đức Thọ

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Chính (thôn Tân Dân) là một trong những hộ phát triển mô hình nuôi hươu hiệu quả ở xã Đức Thọ. Bắt đầu nuôi từ tháng 4/2025, đến nay gia đình đã phát triển đàn lên 9 con, gồm 5 hươu cái và 4 hươu đực. Để có điều kiện chăm sóc đàn hươu bài bản, gia đình mạnh dạn đầu tư hệ thống 10 ô chuồng với tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng. Ngoài nuôi hươu, gia đình còn kết hợp chăn nuôi 6 con lợn nái để tăng nguồn thu.

Hươu là vật nuôi dễ chăm sóc, ít dịch bệnh.

Theo ông Chính, hươu là vật nuôi khá dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn chủ yếu được tận dụng từ các loại cây trồng sẵn có như ngô, khoai, sắn, lạc, cỏ và các loại lá cây trong vườn nên chi phí không lớn. Mỗi năm, hươu đực cho thu hoạch nhung 1-2 lần, bình quân gần 1-1,5 kg nhung/con/lần cắt, giá bán khoảng 1,2 triệu đồng/kg. Bên cạnh đó, hươu cái mỗi năm sinh sản một lứa; hươu con sau khoảng một năm có thể bán giống với giá khoảng 15 triệu đồng/con.

Nhờ kết hợp nguồn thu từ nhung và hươu giống, mỗi năm gia đình anh Chính đạt doanh thu khoảng 150-170 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, lãi gần 100 triệu đồng. "So với nhiều vật nuôi khác, hươu ít bệnh, công chăm sóc không nhiều. Gia đình chủ động được nguồn thức ăn nên giảm đáng kể chi phí. Nhung hươu và hươu giống hiện khá dễ tiêu thụ nên chúng tôi yên tâm mở rộng quy mô trong thời gian tới” – ông Chính cho hay.

Ông Chính chia sẻ với các hộ dân trong thôn về kinh nghiệm nuôi hươu.

Cũng như ông Chính, gia đình bà Nguyễn Thị Dũng (thôn Tân Dân) cũng đang duy trì đàn 8 con hươu, gồm 5 con cái và 3 con đực. Năm 2024, gia đình đầu tư xây dựng 10 ô chuồng với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Nhờ tận dụng được một phần vật liệu sẵn có nên chi phí giảm đáng kể so với nhiều hộ khác. Sau hơn một năm phát triển đàn, mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bình quân mỗi năm, gia đình đạt doanh thu khoảng 150 triệu đồng, lợi nhuận từ 80-100 triệu đồng.

Bà Dũng chia sẻ: "So với nuôi lợn hay gia cầm, nuôi hươu ít chịu áp lực về dịch bệnh, giá cả cũng ổn định hơn. Mỗi ngày chỉ cần dành một khoảng thời gian cắt cỏ, cho ăn, dọn chuồng là được. Nhờ vậy, gia đình vẫn có thời gian làm thêm các công việc khác”.

Nhiều hộ dân Đức Thọ mạnh dạn đầu tư chuồng trại, mở rộng chăn nuôi hươu.

Tại thôn Tân Dân hiện đã có khoảng 8 hộ phát triển mô hình nuôi hươu cho thu nhập tốt. Nhiều hộ đang tiếp tục mở rộng quy mô, coi đây là hướng phát triển kinh tế lâu dài. Từ hiệu quả thực tế, mô hình nuôi hươu đang dần trở thành sinh kế phù hợp đối với nhiều hộ nông dân ở xã Đức Thọ. Bên cạnh tận dụng lợi thế về diện tích vườn hộ và nguồn thức ăn tự nhiên, người dân còn có thể kết hợp chăn nuôi với sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ cho biết: “Hiện nay, toàn xã có khoảng 50 hộ nuôi hươu, mỗi hộ bình quân từ 5-6 con. Đây là một trong những mô hình chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế khá cao, phù hợp với điều kiện sản xuất của nhiều hộ dân. Thời gian qua, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển đàn hươu, đồng thời tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi để cùng nâng cao hiệu quả. Hội Nông dân xã thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện để các hộ liên kết, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Hiện nay, nhung hươu và hươu giống đều có đầu ra khá ổn định, vì vậy bà con rất yên tâm mở rộng quy mô, phát triển kinh tế”.

Mô hình nuôi hươu được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn.

Việc ngày càng nhiều hộ dân lựa chọn nuôi hươu đã tạo thêm động lực chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi ở xã Đức Thọ. Từ những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, địa phương đang hướng tới hình thành vùng chăn nuôi theo hướng hàng hóa, xây dựng sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế địa phương, qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.