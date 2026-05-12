Hiệu quả lúa xuân nhìn từ chuyển đổi, tập trung ruộng đất tại Đức Thọ

Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Nhờ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ, những cánh đồng thửa lớn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất và mang lại vụ xuân bội thu.

Những ngày này, trên các cánh đồng lúa vụ xuân ở thôn Đại Nghĩa, xã Đức Thọ, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Những thửa ruộng lớn, bằng phẳng sau chuyển đổi, tập trung ruộng đất đang phát huy hiệu quả rõ nét, tạo thuận lợi cho cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, chăm sóc đến thu hoạch.

Trên những cánh đồng thửa lớn, công tác thu hoạch lúa vụ xuân diễn ra thuận lợi hơn.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi, tập trung ruộng đất, từ năm 2023, 113 hộ dân thôn Đại Nghĩa đã đồng thuận tham gia quy hoạch lại đồng ruộng. Từ 285 thửa nhỏ lẻ, manh mún, người dân trong thôn đã chuyển đổi, tập trung còn 125 thửa (giảm 160 thửa so với trước). Hiện nay, diện tích bình quân mỗi thửa đạt hơn 2.500 m², trong đó thửa lớn nhất có diện tích trên 4.000 m², góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí lao động.

Ông Phạm Ngọc Lân (thôn Đại Nghĩa, xã Đức Thọ) chia sẻ: “Trước đây, gia đình sản xuất trên 4 thửa ruộng nằm rải rác nhiều nơi; nay được quy hoạch, tập trung về một thửa liền vùng với diện tích hơn 4.000 m² nên rất thuận lợi cho canh tác. Vụ xuân năm nay, các giống lúa Nếp và Bắc Thịnh sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt khoảng 64 tạ/ha. Ruộng lớn giúp việc đưa máy móc vào sản xuất, thu hoạch thuận lợi hơn; công chăm sóc, bón phân cũng giảm đáng kể, hiệu quả sản xuất được nâng lên rõ rệt”.

Ông Phạm Ngọc Lân phấn khởi khi thửa ruộng hơn 4.000 m2 cho năng suất tốt.

Trước khi thực hiện chuyển đổi, tập trung ruộng đất, thôn Đồng Vịnh có 249 hộ dân canh tác trên 794 thửa ruộng nhỏ lẻ, manh mún, với diện tích bình quân mỗi thửa chỉ gần 1.100 m². Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, địa phương đã triển khai quy hoạch đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng và đầu tư đồng bộ hạ tầng nội đồng. Qua đó, toàn thôn từng bước hình thành các cánh đồng quy mô lớn, tạo thuận lợi cho sản xuất tập trung và đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp.

Đến nay, số thửa trên toàn thôn giảm còn 261 thửa, giảm 533 thửa so với trước; trong đó, thửa lớn nhất có diện tích hơn 7.000 m², góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích.

Lúa xuân cho năng suất tốt, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người nông dân Đức Thọ mùa thu hoạch.

Bà Hoàng Thị Dũng – Trưởng thôn Đồng Vịnh (xã Đức Thọ) cho biết: “Qua nhiều vụ sản xuất trên diện tích sau chuyển đổi, tập trung, bà con nhận thấy rõ hiệu quả mang lại như giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm công lao động và thuận lợi hơn trong đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch. Đặc biệt, canh tác trên các cánh đồng thửa lớn giúp cây lúa sinh trưởng đồng đều, năng suất cao hơn trước, qua đó tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực của chủ trương chuyển đổi, tập trung ruộng đất”.

Vụ xuân năm 2026, xã Đức Thọ gieo cấy hơn 1.420 ha lúa với các giống chủ lực như: Nếp, Bắc Thịnh, VNR20, Hòa Phát, Hương Bình… Dù thời tiết thời điểm cuối vụ diễn biến bất lợi, ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch, song nhiều diện tích trên các cánh đồng sau chuyển đổi, tập trung ruộng đất vẫn cho năng suất khá cao, ước đạt từ 62 – 66 tạ/ha (năng suất trung bình lúa xuân toàn tỉnh đạt khoảng 61 tạ/ha).

Công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất góp phần đem lại nhiều thuận lợi cho người dân trong sản xuất, thu hoạch.

Theo thống kê của UBND xã Đức Thọ, công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ tại tất cả các thôn trên địa bàn từ năm 2023, đến năm 2025 đã cơ bản hoàn thành tại 7 thôn với tổng diện tích gần 250 ha. Cụ thể: thôn Đại Nghĩa còn 125 thửa, giảm 160 thửa; thôn Đại Lợi còn 169 thửa, giảm 179 thửa; thôn Châu Nội còn 73 thửa, giảm 163 thửa; thôn Tân Xuyên còn 146 thửa, giảm 157 thửa; thôn Thịnh Cường còn 160 thửa, giảm 198 thửa; thôn Đồng Hòa còn 118 thửa, giảm 100 thửa; thôn Đồng Vịnh còn 261 thửa, giảm 533 thửa so với trước khi thực hiện chuyển đổi, tập trung ruộng đất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ cho biết: “Để triển khai hiệu quả chủ trương chuyển đổi, tập trung ruộng đất, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích của sản xuất trên các cánh đồng quy mô lớn. Thực tế qua nhiều vụ sản xuất cho thấy, cánh đồng thửa lớn không chỉ tạo thuận lợi cho cơ giới hóa mà còn góp phần giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả canh tác. Năm nay, năng suất lúa vụ xuân đạt kết quả tích cực nên bà con rất phấn khởi".

Công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền và các tổ chức hội đã góp phần đem lại hiệu quả trong công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất tại Đức Thọ.

Song song với thu hoạch vụ xuân, địa phương cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất hè thu năm 2026 đúng khung lịch thời vụ.

Bà Võ Thị Hào – chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Đức Thọ cho biết: “Đến thời điểm này, tiến độ thu hoạch lúa xuân trên địa bàn đạt gần 95%. Địa phương đang chỉ đạo các thôn, tổ sản xuất thu hoạch đến đâu, triển khai làm đất và gieo cấy vụ hè thu đến đó, phấn đấu hoàn thành gieo cấy khoảng 800 ha lúa hè thu trước ngày 5/6. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia chuyển đổi, tập trung ruộng đất các diện tích còn lại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, bền vững".

Hiệu quả từ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất tại xã Đức Thọ đang từng bước khẳng định tính đúng đắn của chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn; tạo nền tảng để nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy cơ giới hóa và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
