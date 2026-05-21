Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Khu vực đồng ruộng thường xuyên xảy ra sét đánh ở thôn Trung Hoà (xã Trường Lưu)

Trong vụ việc xảy ra tại thôn Trung Hòa, xã Trường Lưu sáng 18/5, người dân phát hiện 5 con bò của 2 hộ dân chết giữa cánh đồng sau trận mưa dông kèm sấm sét xảy ra trong đêm. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Điều đáng nói, đàn bò được thả ngoài đồng qua đêm, một tập quán khá phổ biến tại vùng nông thôn vào mùa nắng nóng. Khi thời tiết chuyển xấu đột ngột, người dân không kịp đưa gia súc về nơi an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Trường Lưu cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn thôn Trung Hòa liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh, chủ yếu tại khu vực đồng ruộng. Từ ngày 17 - 19/5, ngày nào trong thôn cũng xuất hiện sét trong các đợt mưa dông.

Trước thực trạng trên, địa phương đã khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tránh trú tại nơi an toàn khi sản xuất ngoài đồng lúc có mưa dông; đồng thời quản lý, di chuyển gia súc về khu vực chuồng trại, không chăn thả tại các bãi trống, cánh đồng trong thời điểm xảy ra sấm sét nhằm hạn chế thiệt hại. Địa phương cũng đang xây dựng phương án hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, ổn định tái sản xuất."

Trên địa bàn Hà Tĩnh vừa xảy ra 2 vụ sét đánh chết gia súc gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chỉ hai ngày sau vụ sét đánh tại xã Trường Lưu, thêm 2 con bò của một hộ dân ở xã Cổ Đạm tiếp tục bị sét đánh chết dù đã được nhốt trong chuồng. Tuy nhiên, chuồng bò nằm ở khu vực trống trải, không có giải pháp chống sét phù hợp. Tại xã Hương Phố, sét cũng gây cháy hệ thống điện chiếu sáng và làm hư hỏng nhiều thiết bị điện dân dụng.

Những vụ sét đánh liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cho thấy diễn biến thời tiết cực đoan tại Hà Tĩnh đang ngày càng khó lường. Nhiều trận dông lốc hình thành nhanh, phạm vi hẹp nhưng cường độ mạnh, kèm sét và gió giật lớn khiến người dân khó chủ động ứng phó.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, người dân cần thay đổi tập quán chăn nuôi để thích ứng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Hà Tĩnh đang bước vào thời điểm xuất hiện các hình thái thời tiết nguy hiểm do xung đột các khối khí trong giai đoạn chuyển mùa, dẫn đến cao điểm mùa xảy ra dông, lốc, sét.

“Từ ngày 17/5 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tục xuất hiện dông, lốc, sét tại nhiều địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với sự hình thành mây dông nhiệt trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 là thời điểm thường xảy ra xung đột giữa các khối khí nóng và lạnh nên nguy cơ dông, lốc, sét gia tăng mạnh” - ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết.

Dông, lốc và sét là hiện tượng xảy ra nhanh, khó xác định chính xác vị trí tác động nên người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Theo ông Bá, dông, lốc và sét là hiện tượng xảy ra nhanh, khó xác định chính xác vị trí tác động nên người dân cần đặc biệt cảnh giác trong quá trình lao động, sản xuất ngoài trời. Khi xuất hiện mây đen dày đặc hoặc có cảnh báo nguy cơ dông lốc, sét, người dân không nên tiếp tục làm việc ngoài đồng, không trú dưới gốc cây lớn hoặc ở khu vực trống trải, đồng thời chủ động đưa gia súc về nơi an toàn để hạn chế thiệt hại. Dự báo từ nay đến hết tháng 6, trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện các đợt dông nhiệt kèm lốc, sét nguy hiểm.

Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân chủ động thay đổi tập quán chăn nuôi để tránh thiệt hại do thiên tai.

Trước tình trạng nhiều vụ gia súc bị sét đánh chết liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần chủ động thay đổi tập quán chăn nuôi để hạn chế rủi ro trong mùa mưa giông.

“Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số trường hợp gia súc chết do sét đánh, vì vậy người dân cần chú trọng xây dựng chuồng trại kiên cố, lựa chọn vị trí cao ráo, tránh những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi sét. Khi thời tiết xuất hiện dấu hiệu bất thường, đặc biệt có mưa giông, người dân không nên chăn thả gia súc ngoài đồng mà cần nhanh chóng đưa vật nuôi về nơi tránh trú an toàn”, ông Phan Quý Dương - Trưởng phòng Quản lý chăn nuôi (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh) khuyến cáo.

Những thiệt hại liên tiếp vừa qua cho thấy, trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, việc ứng phó không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay tâm lý chủ quan như trước. Chủ động theo dõi thời tiết, thay đổi tập quán chăn nuôi và nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai sẽ là giải pháp quan trọng giúp người dân giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tài sản và sinh kế trong mùa mưa dông.