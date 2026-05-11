Nông dân Hà Tĩnh tất bật làm đất sản xuất vụ hè thu

(Baohatinh.vn) - Người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang hối hả xuống đồng làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu 2026 trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.
Không khí sản xuất trên các cánh đồng những ngày này trở nên nhộn nhịp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tại các xã Đức Thịnh, Can Lộc, Đông Kinh đang khẩn trương xuống đồng bơm nước, cày bừa, làm đất chuẩn bị cho vụ hè thu. Ông Lê Thiết Hùng (xã Can Lộc) cho biết: “Ngay sau khi thu hoạch xong vụ xuân, tranh thủ ruộng còn đủ nước, gia đình tôi tiến hành cày ải, san phẳng mặt ruộng để kịp gieo cấy. Ai cũng mong thời tiết thuận lợi để vụ hè thu năm nay đạt năng suất cao".
Theo nhận định của ngành chuyên môn, năm nay nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, số đợt nhiều hơn trung bình nhiều năm và mức độ gay gắt hơn so với năm 2025. Trong khi đó, lượng mưa từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 9 được dự báo ở mức khá thấp, nguy cơ hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất khá cao, đặc biệt tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống vụ hè thu và phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 5/6 nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết bất lợi vào cuối vụ.
Ông Phan Văn Huân
Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh)
