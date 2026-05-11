Nông dân Hà Tĩnh tất bật làm đất sản xuất vụ hè thu

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang hối hả xuống đồng làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu 2026 trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng ở Hà Tĩnh, nông dân đang hối hả ra đồng làm đất phục vụ sản xuất vụ hè thu 2026.
Tại xã Đức Thọ, bà con đang khẩn trương ra đồng làm đất với phương châm lúa gặt đến đâu làm đất đến đó nhằm “chạy đua” với thời tiết được dự báo diễn biến khó lường.
Nguồn nước được cung cấp đầy đủ để thuận lợi cho việc làm đất.
Cùng với sử dụng máy móc, người dân tiến hành vệ sinh đồng ruộng, thu gom rơm rạ và tàn dư cây trồng nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh trong vụ sản xuất mới.
Vụ hè thu năm nay, gia đình ông Trần Hữu Khanh (xã Đông Kinh) gieo cấy 1 mẫu ruộng. Ông Khanh cho biết: “Gia đình tôi đang tiến hành dọn rơm rạ, bơm nước vào ruộng rồi thuê máy cày làm đất để kịp xuống giống Nếp 98, phấn đấu hoàn thành vụ hè thu trước ngày 30/5. Nếu chậm thời vụ sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và năng suất lúa".
Không khí sản xuất trên các cánh đồng những ngày này trở nên nhộn nhịp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tại các xã Đức Thịnh, Can Lộc, Đông Kinh đang khẩn trương xuống đồng bơm nước, cày bừa, làm đất chuẩn bị cho vụ hè thu. Ông Lê Thiết Hùng (xã Can Lộc) cho biết: “Ngay sau khi thu hoạch xong vụ xuân, tranh thủ ruộng còn đủ nước, gia đình tôi tiến hành cày ải, san phẳng mặt ruộng để kịp gieo cấy. Ai cũng mong thời tiết thuận lợi để vụ hè thu năm nay đạt năng suất cao".
Để bảo đảm tiến độ xuống giống, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cũng phối hợp với chủ máy huy động tối đa phương tiện phục vụ sản xuất vụ hè thu. “Những ngày này, tôi làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, gần như máy hoạt động liên tục ngoài đồng. Mỗi ngày, tôi làm đất cho khoảng 20-30 hộ dân. Ai cũng muốn làm đất nhanh để thuận lợi cho việc gieo cấy” - anh Từ Hữu Thắng, chủ máy tại xã Can Lộc chia sẻ.
Ngành chuyên môn nhận định, vụ hè thu 2026 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ như nắng nóng kéo dài, hạn hán cục bộ, mưa lớn cực đoan và sâu bệnh phát sinh khó lường. Vì vậy, việc tuân thủ khung lịch thời vụ và chủ động các giải pháp ứng phó đang được các địa phương đặc biệt chú trọng.
Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh phấn đấu sản xuất trên 45.500 ha lúa, sản lượng đạt trên 230.000 tấn.

Theo nhận định của ngành chuyên môn, năm nay nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, số đợt nhiều hơn trung bình nhiều năm và mức độ gay gắt hơn so với năm 2025. Trong khi đó, lượng mưa từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 9 được dự báo ở mức khá thấp, nguy cơ hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất khá cao, đặc biệt tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống vụ hè thu và phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 5/6 nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết bất lợi vào cuối vụ.

Ông Phan Văn Huân

Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh)

