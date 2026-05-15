Trồng dưa chuột hữu cơ trên vùng bãi bồi sông La

(Baohatinh.vn) - Sau 1 tháng xuống giống, mô hình trồng dưa chuột hữu cơ của anh Nguyễn Tiến Quân ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh) đang cho thu hoạch, mỗi ngày cung ứng ra thị trường hơn 3 tấn.
Để triển khai mô hình, anh Nguyễn Tiến Quân đã đầu tư đồng bộ hệ thống giàn leo, bạt phủ và công nghệ tưới nhỏ giọt tự động trên toàn bộ diện tích 3 ha. Đây được xem là mô hình trồng dưa chuột hữu cơ quy mô lớn đầu tiên tại xã Đức Minh.
Hệ thống tưới nhỏ giọt được lắp đặt đồng bộ trên toàn bộ diện tích giúp cung cấp nước và phân bón theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác.
Đầu tháng 4/2026, anh Quân bắt đầu xuống giống dưa chuột Thái Lan trên toàn bộ diện tích 3 ha. Sau hơn 1 tháng chăm sóc, vườn dưa hiện đã bước vào giai đoạn thu hoạch lứa đầu tiên.
Không khí thu hái, phân loại và vận chuyển dưa diễn ra khẩn trương nhằm kịp thời cung ứng cho các thương lái thu mua.
Mỗi ngày, mô hình cho thu hoạch từ 3 - 3,5 tấn dưa để cung ứng ra thị trường. “Có thời điểm thu hoạch không kịp để giao cho thương lái vì nhu cầu tiêu thụ khá lớn”, anh Quân phấn khởi chia sẻ.
