Trồng dưa chuột hữu cơ trên vùng bãi bồi sông La

(Baohatinh.vn) - Sau 1 tháng xuống giống, mô hình trồng dưa chuột hữu cơ của anh Nguyễn Tiến Quân ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh) đang cho thu hoạch, mỗi ngày cung ứng ra thị trường hơn 3 tấn.

Nhìn từ trên cao, những giàn dưa chuột xanh mướt trải dài ven sông La tạo nên diện mạo mới cho thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh. Ít ai nghĩ rằng nơi này trước đây chỉ là vùng đất thường xuyên ngập lụt, sản xuất hoa màu kém hiệu quả. Ảnh Lê Vinh
Để triển khai mô hình, anh Nguyễn Tiến Quân đã đầu tư đồng bộ hệ thống giàn leo, bạt phủ và công nghệ tưới nhỏ giọt tự động trên toàn bộ diện tích 3 ha. Đây được xem là mô hình trồng dưa chuột hữu cơ quy mô lớn đầu tiên tại xã Đức Minh.
Hệ thống tưới nhỏ giọt được lắp đặt đồng bộ trên toàn bộ diện tích giúp cung cấp nước và phân bón theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác.
Anh Nguyễn Tiến Quân chia sẻ: “Trước đây, vùng đất này chủ yếu trồng sắn nhưng hiệu quả không cao vì thường xuyên bị ngập lụt. Sau khi tìm hiểu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tôi quyết định mạnh dạn đầu tư gần 900 triệu đồng để chuyển sang trồng dưa chuột hữu cơ. Dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nhưng mô hình giúp tiết kiệm đáng kể nhân công vì hệ thống tưới và bón phân đều tự động. Quan trọng hơn là hạn chế được thuốc hóa học nên chất lượng dưa ngon và an toàn hơn”.
Đầu tháng 4/2026, anh Quân bắt đầu xuống giống dưa chuột Thái Lan trên toàn bộ diện tích 3 ha. Sau hơn 1 tháng chăm sóc, vườn dưa hiện đã bước vào giai đoạn thu hoạch lứa đầu tiên.
Những ngày bước vào cao điểm thu hoạch, hàng chục lao động địa phương được thuê làm việc thường xuyên tại vườn dưa với mức thu nhập khoảng 300 nghìn đồng/người/ngày.
Không khí thu hái, phân loại và vận chuyển dưa diễn ra khẩn trương nhằm kịp thời cung ứng cho các thương lái thu mua.
Mỗi ngày, mô hình cho thu hoạch từ 3 - 3,5 tấn dưa để cung ứng ra thị trường. “Có thời điểm thu hoạch không kịp để giao cho thương lái vì nhu cầu tiêu thụ khá lớn”, anh Quân phấn khởi chia sẻ.
Sau khi thu hoạch, dưa chuột được phân loại, đóng thành từng bao khoảng 20kg rồi tập kết lên xe để thương lái thu mua. Anh Nguyễn Sỹ Hưng - thương lái thu mua nông sản ở Nghệ An cho biết: “Tôi đã thu mua dưa chuột của anh Quân hơn 10 ngày nay, mỗi ngày từ 3 - 4 tấn với mức giá 8.000 - 9.000 đồng/kg, có thời điểm còn cao hơn. Dưa được trồng theo hướng hữu cơ nên mẫu mã đẹp, giòn, ngọt và được khách hàng ưa chuộng”.
Ông Trần Thanh Sang - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Minh đánh giá: “Mô hình trồng dưa chuột hữu cơ của anh Nguyễn Tiến Quân là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại trên địa bàn. Mô hình còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Dù mới bước vào vụ thu hoạch đầu tiên nhưng đã cho thấy năng suất khá cao, đầu ra ổn định. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn”.
Thành công bước đầu của mô hình dưa chuột hữu cơ ven sông La đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
Video: Trồng dưa chuột hữu cơ trên vùng bãi bồi sông La ở xã Đức Minh.

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
