Xanh mát những vườn bí xanh, dưa chuột ở khu dân cư mẫu

(Baohatinh.vn) - Bằng sự cần cù và sáng tạo trong canh tác sản xuất, nông dân thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã xây dựng những khu vườn mẫu mang lại sinh kế bền vững.

Sau vụ cây rau giống thắng lợi kết thúc dịp tết Nguyên đán, đến thời điểm này, tại thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc), những khu vườn mẫu đã được người dân "phủ kín" bởi những giàn bí xanh, dưa chuột trĩu quả.
Trong khu vườn mẫu của gia đình ông Tôn Đức Tý và bà Nguyễn Thị Thu (thôn Hồng Lĩnh), những giàn bí xanh lúc lỉu quả đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa đầu tiên.
Ông Tôn Đức Tý cho biết: "Vườn mẫu của chúng tôi có diện tích 1.000m2, trong đó dành 500m2 trồng bí xanh, số còn lại trồng bí đỏ và một số loại rau, quả khác. Bí xanh được gieo từ cuối tháng Chạp, hiện đã bắt đầu cho thu hoạch".
Theo ông Tý, từ hơn 1 tuần nay, trung bình mỗi ngày vợ chồng ông thu hoạch được 50 - 60 quả bí xanh (2-3 kg/quả), ước đạt sản lượng 125 -150 kg/ngày. Với giá bán hiện tại khoảng 10 -15 ngàn đồng/kg, vợ chồng ông Tý thu về từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày.
Không chỉ gia đình ông Tôn Đức Tý, thời điểm này, hàng chục hộ dân ở thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) cũng đang phấn khởi khi các vườn bí đơm hoa, kết trái, với năng suất cao.
Theo nhiều người dân tại đây, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi và công chăm sóc kỹ, các vườn bí xanh sinh trưởng phát triển tốt. Cây ít sâu bệnh, cho nhiều quả hơn mọi năm.
Cùng với bí xanh là những khu vườn dưa chuột được trồng chủ yếu theo hướng hữu cơ xanh mướt mắt, mang lại thu nhập tiền triệu cho người nông dân thôn Hồng Lĩnh mỗi ngày..
Chị Nguyễn Thị Tuyết (thôn Hồng Lĩnh) cho biết: "Vụ này, gia đình tôi trồng 4 sào dưa chuột, loại giống đặc biệt cho năng suất và chất lượng thơm ngon. Vườn dưa cho thu hoạch từ dịp rằm tháng Giêng đến nay. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi thu hái và xuất bán ra thị trường khoảng 2-3 tạ, thu về từ 3-4 triệu đồng/ngày".
Dưa chuột sau khi thu hoạch được chị Tuyết nhập cho các tiểu thương tại vườn hoặc chở đến bán tại các chợ quanh vùng, với giá bán hiện tại từ 12.000 -15.000 đồng/kg.
Không chỉ trong các khu vườn, trên cánh đồng, nông dân thôn Hồng Lĩnh còn trồng nhiều loại rau, quả như: bí đỏ, cà tím, mướp đắng...
Chia sẻ về bí quyết mang lại những vụ rau màu bội thu, ông Nguyễn Văn Anh (nông dân thôn Hồng Lĩnh, xã Can Lộc) cho biết: "Nhờ được tập huấn, chúng tôi đã đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất như: tạo hệ thống tưới tự động, phủ bạt hạn chế cỏ dại, canh tác theo hướng hữu cơ. Đặc biệt, bà con ưu tiên phân hữu cơ ủ men vi sinh từ phân chuồng, hạn chế tối đa hóa chất; chủ động kiểm soát sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học và biện pháp thủ công. Nhờ đó, rau màu không chỉ đạt năng suất cao mà còn bảo đảm an toàn, được thị trường tin dùng".

Nhiều năm qua, nhờ trồng cây rau giống (từ tháng 9 đến hết tháng Chạp âm lịch) và các vụ rau, quả thương phẩm luân canh, 70 hộ dân thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) đã vươn lên khá giả, thu nhập trung bình mỗi hộ dân từ 150 - 500 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Văn Hoan - Bí thư Chi bộ thôn Hồng Lĩnh cho biết: "Đến nay, sau 10 năm về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu (2016-2026), thôn chúng tôi vẫn duy trì và phát triển hiệu quả các tiêu chí, trong đó tiêu chí phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân ngày càng được phát huy rõ rệt".

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.