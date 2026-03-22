Xanh mát những vườn bí xanh, dưa chuột ở khu dân cư mẫu

Thành lập các tổ, đội xung kích chữa cháy rừng cấp xã 17/03/2026 05:39 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các phường, xã có rừng ở Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.

Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc mở hướng phát triển thủy sản công nghệ cao 17/03/2026 05:21 Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Hà Tĩnh vừa cho hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn, khoa học cho định hướng phát triển thủy sản công nghệ cao trên địa bàn.

Tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã 16/03/2026 18:25 Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã tổ chức phối hợp tuần tra, truy quét, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm; vận động người dân giao nộp hàng nghìn công cụ săn bắt, bẫy động vật hoang dã, khai thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp.

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có! 16/03/2026 10:38 Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.

Siết chặt quản lý tôm giống, giảm rủi ro cho vụ xuân - hè 14/03/2026 14:30 Trong bối cảnh hơn 80% tôm giống trên địa bàn phụ thuộc vào nguồn cung ngoại tỉnh, việc kiểm soát chất lượng đang trở thành khâu then chốt, tác động đến hiệu quả của vụ tôm xuân - hè 2026 tại Hà Tĩnh.

Sở NN&MT Hà Tĩnh cần thuê đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất 13/03/2026 14:00 Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật.

Nông dân "ngồi xổm" trên đồng màu, kiếm tiền triệu mỗi ngày 13/03/2026 11:28 Sau một vụ gieo trồng, nông dân xã Can Lộc (Hà Tĩnh) phấn khởi khi năng suất hành tăm củ vượt trội hơn năm ngoái, thu hoạch mang lại thu nhập khá mỗi ngày.

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu 13/03/2026 08:29 Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.

Hà Tĩnh còn xã, phường nào có dịch tả lợn Châu Phi? 12/03/2026 11:28 Báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho thấy, dịch tả lợn Châu Phi tuy có giảm từ cuối tháng 12/2025 nhưng còn 13 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa 12/03/2026 10:34 Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.

45 hộ giáo dân hiến 1.150m2 đất mở đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng dân cư 11/03/2026 09:17 Những ngày này, tại Giáo xứ Kẻ Tùng, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang (Hà Tĩnh), phong trào hiến đất mở rộng đường đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con giáo dân.

Lãnh đạo cơ quan chuyên môn ngành NN&MT Hà Tĩnh khuyến cáo về việc tái đàn lợn 10/03/2026 14:21 Việc tái đàn lợn ở Hà Tĩnh không chỉ gắn với mục tiêu khôi phục sản xuất mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và tổ chức chăn nuôi theo hướng bền vững.

EC bắt đầu đợt kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác IUU 10/03/2026 10:34 Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) bắt đầu triển khai kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phát triển mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị 09/03/2026 14:50 Mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị của Hợp tác xã Dịch vụ và Thương mại Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh) hướng tới sản xuất bền vững, thúc đẩy chuyển đổi phương thức canh tác hiệu quả.

Ngư dân Hà Tĩnh vào mùa đánh bắt sứa biển 09/03/2026 07:22 Những ngày này, khi sứa biển vào mùa, đông đảo ngư dân Hà Tĩnh lại ra khơi đánh bắt, thu nhập hàng triệu đồng sau mỗi chuyến biển.

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản 08/03/2026 12:00 Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Bí quyết nuôi chồn hương thu tiền tỷ của nông dân Hà Tĩnh 05/03/2026 08:05 Với 10 cặp chồn giống ban đầu, anh Hoàng Văn Thái ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã nhân đàn lên gấp 10 lần, thu nhập hằng năm đạt gần 3 tỷ đồng.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho đợt thanh tra của EC, chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU 04/03/2026 15:05 Với quyết tâm cao, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiều nội dung trọng tâm về chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU 03/03/2026 19:51 Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.

UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Nafoods Group về phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao 01/03/2026 20:54 Chiều 1/3, Chủ tich UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đưa Hà Tĩnh thành trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu của khu vực Bắc Trung Bộ 01/03/2026 18:18 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thống nhất các đề xuất triển khai vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến sâu và khẳng định Hà Tĩnh xác định Công ty Cổ phần Nafoods Group là đối tác chiến lược trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đạo ôn lá "xuất kích", nông dân lo bảo vệ lúa xuân 28/02/2026 14:00 Bệnh đạo ôn lá đang phát sinh, gia tăng trên đồng ruộng, bà con nông dân Hà Tĩnh phải tập trung theo dõi, phòng trừ kịp thời để bảo đảm cây lúa sinh trưởng tốt trong thời gian tới.

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ 28/02/2026 09:44 Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết 28/02/2026 05:32 Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.

Người chăn nuôi hươu phấn khởi vào mùa hái lộc nhung 26/02/2026 15:05 Đầu năm mới cũng là lúc người chăn nuôi hươu ở Hà Tĩnh bước vào mùa hái lộc nhung. Điều phấn khởi là nhung hươu đang được giá, dễ tiêu thụ.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp xã Kỳ Xuân bị bỏ hoang vì sạt lở 26/02/2026 13:37 Mưa lũ trong năm 2025 đã làm nhiều ha đất sản xuất tại thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) bị vùi lấp bởi đất đá từ núi đổ xuống. Nhiều hộ dân bị mất trắng diện tích sản xuất.

Hải sản đắt hàng, ngư dân hồ hởi vươn khơi 26/02/2026 10:00 Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tươi sống tăng cao nên bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi vươn khơi, bám biển.

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân 25/02/2026 05:19 Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Tập trung cao chống khai thác IUU, chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với EC 24/02/2026 17:03 Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết nhằm sẵn sàng phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).