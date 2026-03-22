Xanh mát những vườn bí xanh, dưa chuột ở khu dân cư mẫu

(Baohatinh.vn) - Bằng sự cần cù và sáng tạo trong canh tác sản xuất, nông dân thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã xây dựng những khu vườn mẫu mang lại sinh kế bền vững.
Theo ông Tý, từ hơn 1 tuần nay, trung bình mỗi ngày vợ chồng ông thu hoạch được 50 - 60 quả bí xanh (2-3 kg/quả), ước đạt sản lượng 125 -150 kg/ngày. Với giá bán hiện tại khoảng 10 -15 ngàn đồng/kg, vợ chồng ông Tý thu về từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày.
Theo nhiều người dân tại đây, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi và công chăm sóc kỹ, các vườn bí xanh sinh trưởng phát triển tốt. Cây ít sâu bệnh, cho nhiều quả hơn mọi năm.
Chị Nguyễn Thị Tuyết (thôn Hồng Lĩnh) cho biết: "Vụ này, gia đình tôi trồng 4 sào dưa chuột, loại giống đặc biệt cho năng suất và chất lượng thơm ngon. Vườn dưa cho thu hoạch từ dịp rằm tháng Giêng đến nay. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi thu hái và xuất bán ra thị trường khoảng 2-3 tạ, thu về từ 3-4 triệu đồng/ngày".
Dưa chuột sau khi thu hoạch được chị Tuyết nhập cho các tiểu thương tại vườn hoặc chở đến bán tại các chợ quanh vùng, với giá bán hiện tại từ 12.000 -15.000 đồng/kg.
Không chỉ trong các khu vườn, trên cánh đồng, nông dân thôn Hồng Lĩnh còn trồng nhiều loại rau, quả như: bí đỏ, cà tím, mướp đắng...
Nhiều năm qua, nhờ trồng cây rau giống (từ tháng 9 đến hết tháng Chạp âm lịch) và các vụ rau, quả thương phẩm luân canh, 70 hộ dân thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) đã vươn lên khá giả, thu nhập trung bình mỗi hộ dân từ 150 - 500 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Văn Hoan - Bí thư Chi bộ thôn Hồng Lĩnh cho biết: "Đến nay, sau 10 năm về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu (2016-2026), thôn chúng tôi vẫn duy trì và phát triển hiệu quả các tiêu chí, trong đó tiêu chí phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân ngày càng được phát huy rõ rệt".
