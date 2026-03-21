Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự lễ ký hợp tác giữa xã Đức Thọ với doanh nghiệp Quế Lâm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiều 21/3, tại TP Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã tới dự lễ ký kết hợp tác giữa UBND xã Đức Thọ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.

Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tham dự buổi lễ.

Tại hội nghị, ông Trần Hoài Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thọ đã thông tin khái quát về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đức Thọ Trần Hoài Đức phát biểu tại buổi lễ.

Xã Đức Thọ có tổng diện tích đất tự nhiên 4.892,82 ha, trong đó có 2.727,92 ha đất nông nghiệp. Về chăn nuôi, địa phương đang tập trung ở nông hộ là chủ yếu, trên địa bàn có 1 trang trại chăn nuôi lợn tập trung với quy mô 1.000 con/lứa và 2 trang trại chăn nuôi gà tập trung (1 trại quy mô 10.000 con/lứa và 1 trại là 120.000 con/lứa). Tính đến cuối năm 2025, toàn xã xây dựng được 223 mô hình kinh tế nông nghiệp, có 12 sản phẩm đạt chuẩn OCOP được chế biến từ các nông sản chủ lực.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đức Thọ đã tổ chức các cuộc làm việc, ký kết phối hợp với doanh nghiệp Quế Lâm; tham mưu tổ chức hội thảo về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Giai đoạn 2024 – 2025, địa phương có 12 cán bộ xã đã được tham quan, học tập mô hình của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm và có 10 hộ dân đã tham gia khóa đào tạo về sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại TP Huế.

Bà Nguyễn Thị Hoan - Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Thọ tham gia ý kiến.

Đến nay, toàn xã có 5,1 ha trồng rau, củ, quả; 5,5 ha cây ăn quả ổi, táo theo hướng hữu cơ; 2 ha diện tích trồng dâu nuôi tằm. Cùng đó, có 3 mô hình chăn nuôi lợn nái (tổng 16 con) và lợn thương phẩm (tổng 30 con) chăn nuôi theo quy trình hữu cơ của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. Bên cạnh đó, có 1 cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Quế Lâm và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của xã hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Quỳnh Dương (thôn Tân Tiến, xã Đức Thọ) tham gia ý kiến.

Tại hội nghị, lãnh đạo, đại diện các HTX, hộ nông dân tiêu biểu tại xã Đức Thọ đã chia sẻ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến trao đổi, thảo luận và định hướng phát triển từ các chuyên gia, lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

UBND xã Đức Thọ và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã thông qua biên bản ký kết kế hoạch hợp tác liên kết sản xuất kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và đại biểu chứng kiến lễ ký hợp tác liên kết sản xuất kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm năm 2026 và giai đoạn 2026–2030.

Một số nội dung trọng tâm của biên bản hợp tác: Tổ chức phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Cử cán bộ quản lý, chọn nông dân đăng ký đào tạo, rèn nghề mỗi năm 40–50 người;

Tổ chức cải tạo đồng ruộng và xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng công nghệ vi sinh, đảm bảo không đốt đồng gây ô nhiễm;

Sản xuất lúa theo biện pháp canh tác thông thường của người dân, kết hợp bón dinh dưỡng cây trồng hữu cơ và phân bón tổng hợp, doanh nghiệp sẽ thu mua lúa tươi, diện tích dự kiến 50–100 ha/năm; sản xuất lúa theo quy trình hoàn toàn hữu cơ (mạ sân, máy cấy hoặc cấy thủ công), bón theo đúng quy trình hữu cơ, doanh nghiệp sẽ thu mua lúa giá cao hơn giá trị thường tại thời điểm 10–15%, diện tích dự kiến từ 30–50 ha/năm…

Tổ chức các liên kết chăn nuôi hữu cơ gồm lợn, bò, gà mỗi năm 20–25 hộ;

Hợp tác xây dựng “Đề án xử lý rác thải tại các chợ dân sinh ở nông thôn của xã thành phân hữu cơ sinh học bón cho cây trồng”…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ghi nhận sự chủ động của UBND xã Đức Thọ trong việc khâu nối, tổ chức để cán bộ, người dân trên địa bàn tham gia học hỏi các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là hướng đi mang lại giá trị lâu dài, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chính quyền các cấp tăng cường sự kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, Nhân dân để cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của người dân về vai trò và lợi ích của nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương khác.

Trước đó, sáng 21/3, đoàn cán bộ xã Đức Thọ đã đến tham quan: tổ hợp nông nghiệp hữu cơ – kinh tế tuần hoàn sinh thái 4F Quế Lâm, chuỗi liên kết giá trị chăn nuôi lợn hữu cơ của hộ Nguyễn Văn Lịch (phường Phong Điền); nhà máy sản xuất dinh dưỡng hữu cơ vi sinh (phường Hương Trà); tổ hợp tác lúa hữu cơ (xã Đan Điền) và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Thủy Bằng (phường Thủy Xuân).

Đoàn tham quan tổ hợp nông nghiệp hữu cơ – kinh tế tuần hoàn sinh thái 4F Quế Lâm...

... và mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen nhân giống (phường Phong Điền, TP Huế).

Tại các điểm đến, đoàn được các chủ hộ, chuyên gia Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm giới thiệu quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ khép kín theo mô hình 4F (từ sản xuất đầu vào, chăn nuôi – trồng trọt đến chế biến và tiêu thụ), ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý môi trường, tái sử dụng phụ phẩm nhằm hình thành chu trình sản xuất tuần hoàn, bền vững...