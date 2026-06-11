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Mùa vàng trên những đồi dứa liên kết

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, trên những cánh đồng dứa chín vàng, người dân các xã Cẩm Xuyên, Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang hối hả vào vụ thu hoạch dứa đầu tiên.

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Tháng 4/2024, Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (tỉnh Ninh Bình) đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai mô hình thử nghiệm trồng cây dứa. Tại xã Cẩm Xuyên, công ty liên kết với Tổ hợp tác sản xuất dứa Ngân Hà để tiến hành trồng 20 ha dứa.
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Những ngày này, trên cánh đồng dứa tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, các thành viên của Tổ hợp tác sản xuất dứa Ngân Hà đang hối hả thu hoạch.
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Sau 18 tháng, những trái dứa đã chín vàng và cho thu hoạch.
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Các giống dứa được đưa vào sản xuất chủ yếu là dứa Queen và Cayen, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương cũng như yêu cầu chế biến, tiêu thụ của doanh nghiệp.
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Theo đại diện Tổ hợp tác sản xuất dứa Ngân Hà, đơn vị trồng 20 ha dứa, năng suất ước đạt khoảng 30 tấn/ha. Hiện nay, đơn vị đã thu hoạch được 80% diện tích dứa.
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Ông Trương Xuân Hà - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất dứa Ngân Hà cho biết: “Với giá bán trung bình 6.000 đồng/kg dứa, mỗi ha có tổng doanh thu gần 180 triệu đồng. Dứa là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, thời gian tới chúng tôi phấn đấu mở rộng diện tích sản xuất thêm 20 ha”.
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Tổ hợp tác thuê thêm lao động thời vụ để đảm bảo tiến độ thu hoạch dứa.
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Chị Nguyễn Thị Mai (xã Cẩm Lạc) - lao động thời vụ cho biết: “Những ngày này, chúng tôi bắt đầu thu hoạch dứa từ sáng sớm đến chiều muộn. Công việc tuy khá vất vả nhưng bù lại, mỗi ngày chúng tôi thu nhập khoảng 400.000 đồng".
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Không khí lao động diễn ra hối hả trên những cánh đồng dứa.
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Tại xã Cẩm Lạc, bà con cũng bắt đầu bước vào vụ thu hoạch dứa. Ông Lê Văn Khả (thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc) cho hay: “Hiện nay, dứa đã bắt đầu chín, trong khi thời tiết khá thất thường nên chúng tôi đang tập trung thu hoạch cho kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng trái dứa tốt nhất".
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Xã Cẩm Lạc hiện có 2 ha dứa liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Thời gian qua, thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng phần nào đến quá trình sinh trưởng và phát triển của dứa. Tuy nhiên, hiện các diện tích dứa cơ bản vẫn cho thu hoạch theo kế hoạch.
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Ông Nguyễn Đình Huy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Lạc cho hay: "Địa phương đang tiếp tục rà soát các diện tích đất phù hợp để nhân rộng mô hình trồng dứa, từng bước thay thế các diện tích trồng keo, tràm kém hiệu quả, góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, mở ra hướng sản xuất bền vững trong thời gian tới".
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Thời gian qua, Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã liên kết với các xã trên địa bàn Hà Tĩnh như: Cẩm Xuyên, Cẩm Lạc, Kỳ Hoa, Kim Hoa… triển khai sản xuất 379 ha dứa. Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới thêm 653 ha dứa tại 17 xã, nâng tổng diện tích dứa liên kết toàn tỉnh lên hơn 1.000 ha. Việc mở rộng diện tích trồng dứa được kỳ vọng sẽ tạo sinh kế ổn định và tăng thu nhập cho người dân.
Người dân hối hả thu hoạch dứa.

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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