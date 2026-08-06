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Tạo nền tảng khoa học phát triển bền vững hươu sao Hà Tĩnh

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Buổi làm việc nhằm thống nhất các nội dung cốt lõi để hoàn thiện đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về phát triển hươu sao Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh).

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Tổ công tác liên ngành hỗ trợ phát triển hươu sao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Tổ công tác) đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học nhằm thống nhất một số nội dung để hoàn thiện đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo, quản lý giống hươu, phát triển công nghệ chế biến sâu các sản phẩm nhung hươu có giá trị gia tăng cao phục vụ chăm sóc sức khỏe con người và xây dựng thương hiệu nhung hươu Hương Sơn, Hà Tĩnh”, trình Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tổ trưởng Tổ công tác và đồng chí Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các chuyên gia, nhà khoa học cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Hà Tĩnh.

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Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 5/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 306/KH-TCT ngày 26/6/2026 của Tổ công tác, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan Trung ương, nhà khoa học và doanh nghiệp rà soát thực trạng, xác định các vấn đề cần ưu tiên và xây dựng dự thảo phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về hươu sao Hương Sơn, Hà Tĩnh.

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Đồng chí Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y phát biểu tại buổi làm việc.

Phiếu đề xuất xác định nhiệm vụ theo hướng nghiên cứu gắn với ứng dụng, gồm 4 nhóm nội dung trọng tâm: nguồn gen, giống, kỹ thuật chăn nuôi, dinh dưỡng và tiêu chuẩn chất lượng; ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo tồn, chọn lọc, phát triển giống và chăn nuôi; công nghệ bảo quản, chế biến, phát triển chuỗi giá trị và thị trường; xây dựng cơ sở dữ liệu số, truy xuất nguồn gốc. Nhiệm vụ dự kiến triển khai trong 36 tháng, gắn nghiên cứu với mô hình ứng dụng, sản phẩm đầu ra và khả năng tiếp nhận, duy trì kết quả sau khi hoàn thành.

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Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn phát biểu tại buổi làm việc.

Mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ là xây dựng cơ sở khoa học, công nghệ và mô hình ứng dụng đồng bộ phục vụ bảo tồn, chọn lọc, quản lý và phát triển hươu sao Hương Sơn; hình thành đàn giống hạt nhân được quản lý bằng hồ sơ cá thể, phả hệ và dữ liệu năng suất; hoàn thiện quy trình chăn nuôi, dinh dưỡng, quản lý sức khỏe đàn và chất lượng nhung; xây dựng cơ sở dữ liệu số, hệ thống truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu công nghệ bảo quản, chế biến sâu và phát triển sản phẩm, thị trường, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững ngành hàng hươu sao.

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Ông Nguyễn Văn Đức - đại diện Hội Chăn nuôi Việt Nam và bà Phạm Thị Kim Dung - Trưởng phòng Giống vật nuôi, Cục Chăn nuôi và Thú y góp ý một số nội dung về hỗ trợ phát triển hươu sao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung trao đổi, góp ý nhằm hoàn thiện mục tiêu, phạm vi, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ; đồng thời thảo luận phương án lựa chọn đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp, bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ phương thức đăng ký, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ, tiến độ triển khai, cơ cấu nguồn lực cũng như phương án tiếp nhận, quản lý và duy trì kết quả sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Đây chính là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về hươu sao Hương Sơn, bảo đảm tính khoa học, tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tiến độ để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa nhiệm vụ vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

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Tags:

#Nhung hươu Hương Sơn #Nâng tầm sản phẩm nhung hươu #Hương Sơn #Chăn nuôi hươu #nhung hươu Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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