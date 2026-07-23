Nuôi “đặc sản” rừng thành công trên vùng biển ngang

Sau hàng chục năm bươn chải làm thuê đủ nghề từ thợ xây, cơ khí…, anh Lê Văn Hiến (SN 1985, thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải) quyết định chuyển hướng sang chăn nuôi.

Mô hình nuôi hươu của anh Lê Văn Hiến ở thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải.

Sau nhiều ngày trăn trở, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và sinh sản để tạo lối đi riêng trên vùng bãi ngang này. Anh Hiến chia sẻ: "Qua tìm hiểu trên mạng xã hội, tôi bàn với vợ mạnh dạn đầu tư nuôi thử nghiệm hươu sao. Bước đầu, tôi lo ngại thất bại bởi vùng đất này chưa thấy ai nuôi hươu bao giờ, nhưng được sự đồng thuận của vợ, tôi bắt tay vào đầu tư xây dựng mô hình thử nghiệm".

Đầu tháng 4/2025, anh Hiến tìm đến Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt ở xã Tứ Mỹ. Sau khi được tư vấn, anh quyết định bỏ ra 250 triệu đồng mua 10 con hươu giống, trong đó 8 hươu đực và 2 hươu cái.

Nhờ chăm sóc chu đáo, những con hươu phát triển khỏe mạnh.

Tận dụng đất vườn của gia đình, anh xây dựng chuồng trại có diện tích hơn 150m2 với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Chuồng trại được làm bằng khung thép chắc chắn, bố trí khoa học, thuận lợi cho việc chăm sóc và quản lý đàn hươu.

Hiện anh có 2 khu nuôi nhốt với tổng cộng 10 ô chuồng, mỗi ô rộng khoảng 5m². Ngoài nuôi nhốt, anh còn dành một khoảng đất trống để thả hươu tự do vận động, tăng sức đề kháng.

Mô hình nuôi hươu lấy nhung của anh Hiến bước đầu đã cho thu nhập.

Theo anh Hiến, mặc dù hươu sao là vật nuôi có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh, dễ chăm sóc nhưng trong quá trình nuôi vẫn bị mắc bệnh đường ruột. Nhiều con bỏ ăn, sụt cân nhanh và kiệt sức, phải dùng thuốc kháng sinh để chữa trị... "Rút ra bài học kinh nghiệm, trong quá trình nuôi sau này, tôi cho hươu ăn uống đảm bảo chất lượng, thức ăn sạch sẽ, chuồng trại khô ráo... để đàn hươu khỏe mạnh, phát triển tốt”, anh Hiến cho hay.

Để chủ động nguồn thức ăn xanh cho hươu, anh tận dụng các diện tích đất liền kề của gia đình và của người thân trồng cỏ voi, chuối. Anh còn bổ sung thêm bột ngô, cám gạo, sắn để hươu khỏe mạnh, nhung phát triển, khi cắt đạt trọng lượng cao. Chuồng trại luôn được vệ sinh sạch sẽ, sử dụng đệm lót sinh học, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sau gần 1 năm chăm sóc, đàn hươu của anh luôn khỏe mạnh. Một số con hươu đực đã cho “lộc”. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh thu hoạch 8 cặp nhung, mỗi cặp có trọng lượng từ 0,8 – 1,2 kg, thu về hơn 100 triệu đồng. Hiện tại, anh đang tập trung chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho 2 con hươu cái nhằm tăng sức khỏe, tạo môi trường yên tĩnh cho hươu khi vào kỳ sinh sản.

Mô hình nuôi chồn hương của gia đình bà Trần Thị Dung ở thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải.

Cũng mạnh dạn đầu tư, mô hình nuôi chồn hương của gia đình bà Trần Thị Dung (SN 1974, ở thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải) đang mở ra hướng đi nhiều triển vọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.

Cuối năm 2024, nhận thấy nhu cầu thị trường đối với chồn hương ngày càng tăng, bà Dung đã trực tiếp đến các trang trại nuôi chồn hương trên địa bàn Hà Tĩnh để tìm hiểu kỹ thuật và đầu tư 350 triệu đồng mua 20 con giống. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cần cù lao động và chủ động học hỏi kinh nghiệm, đến nay, đàn chồn hương của gia đình đã phát triển lên gần 70 con.

Sau 3 tháng nuôi, chồn hương đã sinh sản.

Theo bà Dung, chồn hương là vật nuôi tương đối dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn phong phú và sẵn có tại địa phương nên chi phí đầu tư không quá lớn. Người nuôi chỉ cần nắm vững kỹ thuật cơ bản, thường xuyên theo dõi sức khỏe vật nuôi và thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại thì hoàn toàn có thể phát triển đàn hiệu quả.

Để bảo đảm điều kiện chăn nuôi, gia đình đã đầu tư xây dựng khu chuồng trại rộng khoảng 200m² trên diện tích đất vườn. Hệ thống chuồng nuôi được bố trí khoa học, có khu riêng cho chồn sinh sản, chồn hậu bị và chồn con, tạo thuận lợi trong quá trình chăm sóc, quản lý đàn và phòng ngừa dịch bệnh.

Bà Dung cẩn thận chăm sóc chồn con mới sinh.

Thời gian đầu, việc chăn nuôi gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, tỷ lệ sinh sản thấp và xuất hiện một số bệnh trên vật nuôi. Tuy nhiên, thông qua việc tham gia các lớp tập huấn thú y và tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình đi trước, sau gần 2 năm, hoạt động chăn nuôi đã đi vào ổn định và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hiện nay, thị trường tiêu thụ chồn hương khá rộng mở. Giá chồn thương phẩm từ 1,2 -1,5 triệu đồng/kg; chồn giống sau khi tách mẹ có giá khoảng 8 triệu đồng/cặp; chồn chuẩn bị sinh sản được bán với giá từ 30 - 35 triệu đồng/cặp. Mặc dù có nhiều người tìm đến mua chồn giống nhưng bà Dung chưa bán để tiếp tục nhân đàn, mở rộng quy mô.

Mô hình nuôi hươu lấy nhung của anh Lê Văn Hiến và nuôi chồn hương của bà Trần Thị Dung ở thôn Phúc Lộc bước đầu “bén duyên” trên vùng đất này. Qua kiểm tra, hươu sao và chồn hương chăm sóc đơn giản, ít tốn công sức hơn so với các vật nuôi khác. Thời gian tới, xã sẽ tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn đến tham quan, học hỏi mô hình, góp phần nhân rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Ông Trần Bá Châu – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đan Hải

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