Hà Tĩnh thu hơn 410 tỷ đồng từ nuôi trồng thủy sản

Các ao nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của Công ty CP Thủy sản Long Vân ở thôn Thạch Bắc (xã Mai Phụ).

Nhờ cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ cao, các ao nuôi vận hành hết công suất, không để xảy ra dịch bệnh nên mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của Công ty CP Thủy sản Long Vân (thôn Thạch Bắc, xã Mai Phụ) đang phát huy hiệu quả. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, những tháng đầu năm nay được xem là thời điểm sản xuất tốt nhất, cho giá trị cao nhất của cơ sở nuôi trồng này.

Anh Nguyễn Trung Trực – phụ trách nuôi tôm Công ty CP Thủy sản Long Vân cho biết: “Cơ sở nuôi trồng của chúng tôi có quy mô 20 ha với hàng chục ao nuôi hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hơn 20 lao động có chuyên môn, kỹ thuật. Từ đầu năm 2026 đến nay, chúng tôi đã xuất bán 2 lứa tôm thương phẩm với tổng sản lượng đạt 58 tấn, cho giá trị sản xuất trên 11 tỷ đồng, lợi nhuận hàng tỷ đồng. Hiện nay, các ao nuôi đang được chăm sóc lứa tôm vụ hè thu xuống giống cách đây 3 tuần”.

Khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty CP Thủy sản Long Vân (xã Mai Phụ).

Bên cạnh khu nuôi trồng của Công ty CP Thủy sản Long Vân, Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh cũng đã xuất bán được 17 tấn tôm thương phẩm, cho giá trị sản xuất hơn 3 tỷ đồng. Hiện cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình ba giai đoạn, quy mô 8,4 ha này đang chuẩn bị thu hoạch lứa tôm xuân hè với sản lượng ước đạt hàng chục tấn.

Người nuôi trồng ở xã Mai Phụ thu hoạch ngao thương phẩm ở bãi bồi vùng Cửa Sót.

Bà Nguyễn Thị Duyên – chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Mai Phụ cho biết: “Xã Mai Phụ có 253 ha nuôi trồng thủy sản. Nhờ duy trì ổn định sản xuất nên sản lượng nuôi trồng trên địa bàn trong 7 tháng đầu năm nay ước đạt 1.501 tấn (tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 79% kế hoạch năm). Ngoài các mô hình nuôi tôm công nghệ cao hoạt động hiệu quả, các đối tượng nuôi trồng khác cũng cho hiệu quả sản xuất khá. Ước tính, giá trị sản xuất của lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trong những tháng đầu năm của xã đạt khoảng 44 tỷ đồng”.

Người nuôi tôm thẻ chân trắng ở thôn Thạch Bằng (xã Lộc Hà) thu hoạch tôm thương phẩm.

Các địa phương có lợi thế về đất mặt nước khác ở Hà Tĩnh cũng đang phát huy tối đa lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản; nhất là các địa phương ven biển có vùng nước mặn lợ như xã Cổ Đạm, Lộc Hà, Thiên Cầm, Thạch Khê, Đồng Tiến, phường Trần Phú, phường Hải Ninh… Để nâng cao hiệu quả nuôi trồng và bảo đảm an toàn trong sản xuất, ngành chuyên môn và các địa phương đã tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về con giống, thức ăn, dịch bệnh, thị trường vật tư và triển khai tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng, xây dựng phương án sản xuất, quan trắc môi trường, tăng cường phòng chống dịch bệnh…

Để nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn dịch bệnh, người nuôi tôm ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị hiện đại, nuôi theo mô hình thâm canh.

Ông Hoàng Kim Túy – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm thông tin: “Địa phương phối hợp với ngành thủy sản khuyến khích, hướng dẫn người nuôi đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chấp hành lịch thời vụ, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, đa dạng hóa đối tượng nuôi để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Qua đó, 140 ha nuôi trồng thủy hải sản được duy trì ổn định, từng bước phát triển theo hướng thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm môi trường và an toàn dịch bệnh. Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 260 tấn, cho giá trị sản xuất hàng chục tỷ đồng”.

Các mô hình nuôi xen canh tôm sú, tôm thẻ, cua, cá đối mục, cá trô... ở khu nuôi trồng Hà Vọoc (phường Trần Phú).

Theo số liệu thống kê của Chi cục Thủy sản, những tháng đầu năm nay, toàn tỉnh nuôi trồng 7.080 ha (đạt 96% kế hoạch năm, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái); trong đó có 2.512 ha nuôi vùng mặn lợ (riêng tôm 1.830 ha), 4.568 ha nuôi vùng nước ngọt. Đối tượng nuôi khá đa dạng, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cua, ngao, hàu, cá đối, cá vược, cá mú, cá chim, cá diêu hồng, cá trắm, cá mè, cá chép, cá rô phi… Nhờ sản xuất ổn định nên sản lượng nuôi trồng trong 7 tháng đầu năm ước đạt khoảng 8.500 tấn (tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái), cho giá trị hơn 410 tỷ đồng.

Cán bộ Chi cục Thủy sản lấy mẫu, kiểm tra môi trường để khuyến cáo, hướng dẫn người nuôi ngao cách phòng tránh dịch bệnh.

Ông Bùi Tuấn Sơn – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: “Kết quả nuôi trồng thủy sản đạt được trong 7 tháng đầu năm tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của lĩnh vực này trong năm 2026. Thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả Đề án nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường quan trắc môi trường, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng vật tư đầu vào. Qua đó giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới phát triển ngành thủy sản hiện đại, an toàn, bền vững”.