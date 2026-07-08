Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tập trung chỉ đạo phòng, trừ dịch hại lúa hè thu

Cần tổ chức đồng bộ các giải pháp phòng trừ, xử lý kịp thời, dứt điểm khi dịch hại đang ở diện hẹp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, diện tích lúa vụ hè thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng, sinh trưởng phát triển tốt. Theo thông tin của các cơ quan chuyên môn, hiện nay, các đối tượng dịch hại như: sâu cuốn lá, rầy, nhện gié... đã xuất hiện tại một số địa phương, đặc biệt sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 (tuổi 1, tuổi 2) đã ra rộ.

Dự báo thời gian tới, với nguồn dịch hại sẵn có trên đồng ruộng, kết hợp với hình thái thời tiết nắng mưa xen kẽ, các đối tượng dịch hại có nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng; nếu không phát hiện và tổ chức phòng, trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa.

Sâu cuốn lá "xuất kích" gây hại lúa hè thu ở Hà Tĩnh Sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại trên khoảng 25 ha lúa hè thu tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn và các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng phòng trừ nhằm hạn chế sâu bệnh lây lan.

Để chủ động phòng, trừ dịch hại, bảo vệ sản xuất, yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo phòng, trừ dịch hại cây trồng trên địa bàn; chủ động theo dõi, đánh giá tình hình, huy động các nguồn lực tổ chức phòng, trừ kịp thời, hiệu quả, không để dịch hại phát sinh, lây lan trên diện rộng.

UBND cấp xã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan chủ động điều tra, phát hiện, khoanh vùng diện tích nhiễm; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, trừ; tổ chức thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, trừ, xử lý kịp thời, dứt điểm khi dịch hại đang ở diện hẹp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở đảm bảo hiệu quả công tác phòng, trừ dịch hại.

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên cập nhật tình hình dịch hại, thông báo kịp thời thời điểm tổ chức phòng, trừ để Nhân dân biết và thực hiện đồng bộ. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dịch hại, kết quả phòng, trừ theo quy định; chịu trách nhiệm nếu thiếu kiểm tra, chỉ đạo để dịch hại phát sinh, lây lan gây thiệt hại lớn trên địa bàn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch hại; phân công cán bộ bám sát địa bàn, phối hợp với UBND các xã, phường điều tra, dự tính, dự báo; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc tổ chức phòng, trừ dịch hại theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động kiểm tra tình hình tại cơ sở; kịp thời hướng dẫn chuyên môn, xử lý các tình huống phát sinh; tổng hợp tình hình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định...

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức phòng, trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.