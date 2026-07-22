Mở rộng không gian phát triển, tạo động lực xây dựng nông thôn mới

2 thôn Đồng Thanh và Thanh Quang (xã Đức Đồng) ra quân thực hiện chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất năm 2026

Tại xã Đức Đồng, sau khi thực hiện sáp nhập, 2 thôn Đồng Thanh và Thanh Quang đã ra quân thực hiện chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất năm 2026, từng bước cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất.

Ông Hoàng Văn Thanh - Trưởng thôn Đồng Thanh cho biết: “Sau sáp nhập, thôn có hơn 150 ha đất sản xuất nông nghiệp. Khi ranh giới giữa các thôn cũ không còn, việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đồng bộ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Để chuẩn bị cho vụ xuân 2027, xã phấn đấu chuyển đổi hơn 60 ha đất sản xuất. Thực hiện hiệu quả chủ trương này không chỉ tạo điều kiện tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và cơ giới hóa mà còn là tiền đề phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững”.

Việc sáp nhập, mở rộng quy mô các thôn tạo điều kiện thuận lợi để địa phương quy hoạch các vùng sản xuất tập trung.

Năm 2026, xã Đức Đồng phấn đấu tập trung, tích tụ trên 150 ha đất sản xuất nông nghiệp, gồm hơn 80 ha đất lúa và 70 ha đất trồng cây hằng năm khác; hướng tới hoàn thành khoảng 590 ha trong giai đoạn 2026 - 2027. Việc sáp nhập, mở rộng quy mô các thôn tạo điều kiện thuận lợi để địa phương quy hoạch các vùng sản xuất tập trung.

Ông Nguyễn Tống Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Đồng cho biết: “Trên cơ sở đặc điểm của các thôn sau sáp nhập, xã sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu; phát triển kinh tế gắn với xây dựng vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học - công nghệ, sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn; huy động hiệu quả các nguồn lực trong Nhân dân. Đây là nền tảng để xã nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030”.

Xã Thạch Lạc xây dựng làng nông nghiệp hữu cơ tại cụm thôn Sơn Hà - Sơn Phú.

Hiện nay, cụm thôn Sơn Hà - Sơn Phú (xã Thạch Lạc) đang được triển khai mô hình làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn liên kết theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

Sau sáp nhập, với quy mô diện tích, dân số và nguồn lực lớn hơn, các thôn có điều kiện thuận lợi để thống nhất quản lý và tổ chức sản xuất trong giai đoạn mới. Đến nay, hơn 100 hộ đã tự nguyện đăng ký tham gia sản xuất vườn hộ và chăn nuôi theo quy trình hữu cơ, tuần hoàn.

Xã Thạch Lạc ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng thôn Sơn Hà cho biết: “Việc sáp nhập thôn là điều kiện thuận lợi để thôn vận động người dân áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung. Khi cùng tham gia một quy trình, sản phẩm sẽ bảo đảm đồng đều về chất lượng, thuận lợi trong liên kết tiêu thụ, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân”.

Sau sáp nhập thôn, xã Mai Phụ còn 12 thôn, thuận lợi hơn trong triển khai quy hoạch chung, huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng hiện đại có tính kết nối liên thôn, liên vùng.

Không chỉ tạo cơ hội tổ chức lại sản xuất, việc sắp xếp thôn còn giúp các địa phương tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: “Sau khi sắp xếp, toàn xã còn 12 thôn. Quy mô các thôn được mở rộng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong triển khai quy hoạch chung, huy động, phân bổ nguồn lực và xây dựng các công trình hạ tầng hiện đại có tính kết nối liên thôn, liên vùng. Đồng thời, xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở; ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển sản phẩm OCOP và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương”.

Chương trình NTM giai đoạn 2026 - 2030 chuyển trọng tâm từ “đạt chuẩn” sang “hiện đại, bền vững”.

Từ ngày 1/7/2026, các thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động. Toàn tỉnh giảm từ 1.901 xuống còn 827 thôn, tổ dân phố, tương đương hơn 56%. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính mà còn mở ra cơ hội quy hoạch lại không gian phát triển, tập trung nguồn lực trong bối cảnh chương trình NTM giai đoạn 2026 - 2030 chuyển trọng tâm từ “đạt chuẩn” sang “hiện đại, bền vững”.

Tuy nhiên, quy mô thôn sau sáp nhập lớn hơn cũng đặt ra không ít áp lực đối với quá trình xây dựng NTM. Địa bàn rộng, dân số đông khiến công tác quản lý và tổ chức thực hiện trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, chất lượng hạ tầng giữa các khu vực cũ còn chênh lệch, trong khi nhu cầu đầu tư về giao thông, môi trường, thiết chế văn hóa, hạ tầng số và các dịch vụ thiết yếu ngày càng lớn, đòi hỏi các địa phương phải có nguồn lực đủ mạnh và lộ trình triển khai phù hợp.

Bộ tiêu chí thôn NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 đang được xây dựng kế thừa các thành quả của Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn trước. Ảnh tư liệu.

Ông Ngô Đình Long - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành liên quan xây dựng Bộ tiêu chí thôn NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ tiêu chí này sẽ kế thừa những nội dung của Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu đã được thực tiễn chứng minh hiệu quả trong thời gian qua; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới và thống nhất với Bộ tiêu chí xã NTM, Bộ tiêu chí xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 của trung ương và tỉnh. Trong đó, sẽ ưu tiên các nội dung trọng tâm như phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hạ tầng số và sử dụng nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo; môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống...".