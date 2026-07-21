Các TikToker Tú Mai, Ngọc Hân Family chia sẻ kỹ năng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân được trang bị kỹ năng số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị nông sản Hà Tĩnh.
Sáng 21/7, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và tư vấn tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh cho hơn 300 cán bộ, hội viên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh; thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ nông dân sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số và ứng dụng hiệu quả các nền tảng số để quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; đồng thời hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn lực, nhất là Quỹ Hỗ trợ nông dân, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Trong thời gian 1 ngày, học viên đã được các nhà sáng tạo nội dung số đến từ tỉnh Nghệ An hướng dẫn, truyền đạt chuyên đề: Nâng cao kỹ năng số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển kinh doanh trên nền tảng số; đồng thời, được lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh truyền đạt chuyên đề: Tư vấn, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.
Các TikToker Tú Mai, Ngọc Hân Family (tỉnh Nghệ An) truyền đạt chuyên đề: Nâng cao kỹ năng số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển kinh doanh trên nền tảng số.
Thông qua chương trình tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản; nâng cao khả năng khai thác các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử để mở rộng thị trường. Đây cũng là dịp để hội viên nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ, nguồn vốn phát triển sản xuất, từng bước hình thành tư duy "nông dân số", góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị nông sản Hà Tĩnh trong tiến trình chuyển đổi số.
Vừa qua, tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố Hà Nội, Viettel giới thiệu mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện, kết hợp đồng bộ ba trụ cột chính quyền số - kinh tế số - xã hội số trên cùng một hệ sinh thái.
Với tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc đồng bộ và ý chí bứt tốc mạnh mẽ, Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT Hà Tĩnh) quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuẩn hóa thông tin thuê bao (TTTB) di động đúng hạn, khẳng định uy tín VNPT luôn tận tâm phục vụ khách hàng.
Chỉ còn 3 ngày nữa, các quy định siết chặt việc quản lý thuê bao theo Thông tư 08 sẽ chính thức được áp dụng đồng bộ (từ 15/6/2026). Viettel đang tập trung hỗ trợ khoảng 5 triệu khách hàng còn lại xác thực thông tin thuê bao, phần lớn là người già yếu và đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được ký kết nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn Hà Tĩnh.
Qua Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh), toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến công khai kết quả được thực hiện trên nền tảng số. Chính quyền không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn chuyển sang điều hành dựa trên dữ liệu, minh bạch hơn và chủ động hơn trong phục vụ người dân.
Thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thuê bao di động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT Hà Tĩnh) huy động tối đa nhân lực trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ người dân cập nhật thông tin.
Với những tính năng ưu việt, nhất là dễ dàng gửi thông tin và theo dõi quá trình xử lý nên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút người dân cài đặt, sử dụng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ưu tiên nguồn lực cho các công nghệ chiến lược và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối...