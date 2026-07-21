Các TikToker Tú Mai, Ngọc Hân Family chia sẻ kỹ năng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân Hà Tĩnh

Sáng 21/7, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và tư vấn tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh cho hơn 300 cán bộ, hội viên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh; thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ nông dân sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số và ứng dụng hiệu quả các nền tảng số để quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; đồng thời hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn lực, nhất là Quỹ Hỗ trợ nông dân, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Dũng phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, học viên đã được các nhà sáng tạo nội dung số đến từ tỉnh Nghệ An hướng dẫn, truyền đạt chuyên đề: Nâng cao kỹ năng số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển kinh doanh trên nền tảng số; đồng thời, được lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh truyền đạt chuyên đề: Tư vấn, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Các TikToker Tú Mai, Ngọc Hân Family (tỉnh Nghệ An) truyền đạt chuyên đề: Nâng cao kỹ năng số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển kinh doanh trên nền tảng số.

Thông qua chương trình tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản; nâng cao khả năng khai thác các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử để mở rộng thị trường. Đây cũng là dịp để hội viên nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ, nguồn vốn phát triển sản xuất, từng bước hình thành tư duy "nông dân số", góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị nông sản Hà Tĩnh trong tiến trình chuyển đổi số.