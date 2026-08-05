Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn đã giúp cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng vận hành và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
Sáng 5/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính, sự nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; những yêu cầu và nội dung cơ bản trong việc áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn.
Bên cạnh nội dung lý thuyết, các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quốc gia; rà soát danh mục, tính phù hợp của tài liệu đang sử dụng; thực hành xây dựng quy trình nội bộ đối với nhiệm vụ chuyên môn và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
Việc kết hợp giữa hướng dẫn và thực hành giúp các nội dung được tiếp cận sát hơn với yêu cầu vận hành thực tế tại cơ quan, đơn vị.
Thông qua các chuyên đề và nội dung thực hành, hội nghị đã giúp cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác ISO tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng tổ chức, vận hành và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng; đồng thời có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để có giải pháp khắc phục, điều chỉnh phù hợp.
Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không chỉ hướng đến việc xây dựng, duy trì các quy trình theo tiêu chuẩn mà còn góp phần kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc, xác định rõ trách nhiệm, trình tự, thời gian thực hiện và kết quả đầu ra. Qua đó, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị từng bước chuẩn hóa phương thức làm việc, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.
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