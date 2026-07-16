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Địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ thôn sau sắp xếp

Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Xã Cẩm Xuyên là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh triển khai đào tạo kỹ năng số cho cán bộ thôn sau sắp xếp, góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số cơ sở trong giai đoạn mới.

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Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Sáng 16/7, UBND xã Cẩm Xuyên tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ thôn sau sắp xếp.

Đây là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh triển khai đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn sau sắp xếp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

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Trong thời gian 2 ngày (16 - 17/7), các bí thư chi bộ, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã Cẩm Xuyên được cán bộ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh (Sở KH&CN) quán triệt những nội dung tổng quan của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; công tác chuyển đổi số.
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Cùng với đó, học viên được tiếp cận, đào tạo các chuyên đề: Cán bộ thôn làm chủ thiết bị và kết nối internet; kỹ năng giao tiếp, điều hành công việc qua công cụ số; sử dụng các tính năng trên ứng dụng VNeID; kỹ năng sử dụng máy tính, văn phòng số; quản lý dữ liệu thôn bằng bảng tính.
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Các nội dung tập huấn được triển khai theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên máy tính, giúp học viên dễ dàng áp dụng vào thực tiễn công việc.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ thôn ở xã Cẩm Xuyên được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới; đồng thời phục vụ tốt hơn công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc cho người dân trên địa bàn.

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