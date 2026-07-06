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Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp với TikTok Việt Nam phát triển thương mại điện tử

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Sở Công Thương Hà Tĩnh và TikTok Việt Nam phối hợp triển khai chương trình địa phương số (dLocals) tại các xã, phường trên địa bàn trong thời gian tới.

Sáng 6/7, Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam nhằm triển khai chương trình địa phương số (dLocals), hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành, địa phương.

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Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam đã giới thiệu về chương trình địa phương số (dLocals), các sáng kiến TikTok đồng hành trong phát triển kinh tế địa phương và các nội dung có thể đồng hành với các địa phương tại Hà Tĩnh.

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Ông Nguyễn Khánh Toàn - Giám đốc Quan hệ Chính phủ TikTok Shop Việt Nam giới thiệu các nội dung của chương trình địa phương số.

Các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử, xây kênh, kể chuyện sản phẩm, vận hành các chiến dịch truyền thông trên nền tảng TikTok. Đây là những giải pháp được đánh giá phù hợp với xu hướng tiêu dùng số hiện nay, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và gia tăng giá trị cho các sản phẩm địa phương.

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Bà Phạm Minh Trang - Giám đốc Dự án dLocals, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam chia sẻ tại buổi làm việc.

​Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng đã giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế, các ngành hàng chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng cùng những giá trị văn hóa, du lịch tiêu biểu của địa phương. Nhiều địa phương mong muốn được hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ trên môi trường trực tuyến.

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Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa chia sẻ về những tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trên cơ sở những nội dung được trao đổi, các bên đã thảo luận về các lĩnh vực có thể phối hợp triển khai trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ các địa phương xây dựng kênh truyền thông số, phát triển nội dung quảng bá sản phẩm, nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến và kết nối các chủ thể sản xuất với các nền tảng thương mại điện tử.

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Ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thông qua buổi làm việc, Sở Công Thương Hà Tĩnh và Công Ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai chương trình địa phương số (dLocals) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

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Tags:

#Thương mại điện tử #TikTok Việt Nam #Hà Tĩnh #Chương trình địa phương #Sản phẩm OCOP #Phát triển kinh tế

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