Bảo đảm bố trí đủ nhân sự chuyên trách về CNTT, chuyển đổi số ở Hà Tĩnh

Thay mặt Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (BCĐ tỉnh), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Trưởng BCĐ tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND xã Cẩm Hưng vừa triển khai gắn mã QR tra cứu thông tin về Khu di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các di tích lịch sử trên địa bàn; qua đó, giúp người dân, du khách thuận tiện tra cứu thông tin, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa, lịch sử.

Thời gian thực hiện kế hoạch trong 100 ngày làm việc, kể từ ngày 10/7/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Yêu cầu đặt ra là tổ chức thực hiện theo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Người đứng đầu cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng; cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo phân công.

Việc triển khai phải bảo đảm bám sát chỉ đạo của Trung ương, phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xử lý các điểm nghẽn có ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành hệ thống chính trị và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chí được giao và có minh chứng để kiểm chứng được. Đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả; không xác nhận hoàn thành đối với sản phẩm còn là dự thảo, chưa được ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc chưa đưa vào sử dụng, trừ trường hợp sản phẩm được giao là hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; ưu tiên sử dụng các nền tảng, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường kết nối, chia sẻ, tích hợp và tái sử dụng dữ liệu, không đầu tư trùng lặp, phân tán, lãng phí.

Bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền dữ liệu ngay từ khâu thiết kế; các hệ thống thông tin phải được xác định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ; hệ thống thông tin quan trọng phải được kiểm thử độc lập, phương án ứng cứu, sao lưu và khôi phục dữ liệu trước khi vận hành chính thức.

100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị Các điểm nghẽn cần tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực...

Kế hoạch đưa ra 21 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng chú ý như: rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập;

Đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối, ưu tiên máy tính, phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, phù hợp với yêu cầu công việc;

Lựa chọn nhóm thủ tục hành chính có tần suất cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hoá thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số bảo đảm người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại dữ liệu đã có trong CSDL của cơ quan nhà nước;

Chủ động rà soát, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất. Hoàn thiện chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030;

Bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm bố trí đủ nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm đáp ứng yêu cầu công tác;

Hà Tĩnh mới có 24/69 xã, phường bố trí được cán bộ có trình độ chuyên môn công nghệ thông tin phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số.

Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ và trọng dụng nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước; tham mưu triển khai các quy định về cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Triển khai việc thực hiện chính sách đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo đúng quy định; rà soát đánh giá, xác định nhu cầu nhân lực bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu và có kế hoạch bổ sung, tăng cường bảo đảm đáp ứng yêu cầu;

Xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh; các sở, ngành khẩn trương xây dựng, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý phục vụ triển khai Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh, khung dữ liệu và Trung tâm IOC;

Triển khai xây dựng và thực hiện bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (gọi tắt là bộ công cụ KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh...

​Chi tiết kế hoạch và danh mục cụ thể 21 nhiệm vụ xem tại đây.