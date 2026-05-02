Số hóa phản ánh hiện trường nâng cao hiệu quả điều hành

Dốc Đồng Bụt trên quốc lộ 15A đoạn qua 2 xã Toàn Lưu, Hà Linh nhiều tháng nay trở thành nỗi ám ảnh với người dân và tài xế qua lại. Sau những đợt mưa bão cuối năm 2025, cộng với lưu lượng phương tiện cỡ lớn tăng cao, mặt đường xuống cấp nhanh chóng, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc, tạo thành những chiếc “bẫy”. Trước thực trạng đó, người dân đã chụp ảnh hiện trạng đoạn đường, gửi phản ánh qua ứng dụng i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường. Thông tin lập tức được tiếp nhận và chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Sau khi tiếp nhận, Sở Xây dựng đã kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tạm thời. Tiếp đó, các đơn vị liên quan khẩn trương vá các vị trí hư hỏng, san gạt lề, dọn vệ sinh, đảm bảo ATGT cho người và phương tiện qua lại. Ngành chuyên môn cũng đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án sửa chữa dứt điểm đoạn tuyến qua dốc Đồng Bụt, dự kiến triển khai ngay trong quý II/2026.

Tương tự, tại phường Hải Ninh, một điểm tập kết cát, sỏi tồn tại bên tuyến đường Hoàng Sa suốt thời gian dài, khiến nhiều hộ dân bức xúc bởi bụi bặm, tiếng ồn và nguy cơ mất ATGT khi vật liệu tràn ra lòng đường. Tình trạng này được người dân phản ánh qua i-HaTinh với đầy đủ thông tin, hình ảnh.

Hình ảnh điểm tập kết cát, sỏi tại phường Hải Ninh trước khi phản ánh và sau khi xử lý. (Ảnh từ ứng dụng i-HaTinh).

Ông Phạm Danh Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh chia sẻ: “Ngay khi tiếp nhận, địa phương đã cử cán bộ kiểm tra thực tế, xác định có hoạt động tập kết vật liệu xây dựng chưa đảm bảo theo các quy định hiện hành như phản ánh và yêu cầu chấm dứt hoạt động; buộc cơ sở di dời toàn bộ vật liệu ra khỏi khu vực. Chỉ trong thời gian ngắn, điểm tập kết được giải tỏa, trả lại không gian thông thoáng cho tuyến đường, đảm bảo quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường”.

Từ những vụ việc cụ thể nêu trên, điều dễ nhận thấy không chỉ là tốc độ xử lý được rút ngắn, quan trọng hơn là cách hệ thống vận hành đã thay đổi. Hiện nay, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, phân phối, xử lý đến công khai kết quả và đánh giá mức độ hài lòng đều được thực hiện trên một nền tảng số thống nhất. Nhờ đó, lãnh đạo quản lý và người dân đều có thể theo dõi tiến độ, chất lượng xử lý cũng như các điểm nghẽn theo thời gian thực; các bộ phận thực hiện cũng rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Anh Hoàng Nhật Tuấn - người dân xã Kỳ Xuân cho biết: “Điều đặc biệt nhất là thông qua nền tảng này, người dân có thể dễ dàng phản ánh, kiến nghị các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội; đồng thời theo dõi, giám sát được quá trình tiếp nhận, xử lý của cơ quan chức năng một cách công khai, minh bạch”.

Hiệu quả bước đầu của nền tảng này không chỉ thể hiện qua cảm nhận của người dân mà còn được minh chứng bằng những con số cụ thể. Sau gần 1,5 tháng triển khai, toàn tỉnh đã có khoảng 50.000 tài khoản đăng ký sử dụng i-HaTinh. Hệ thống đã tiếp nhận khoảng 1.500 phản ánh, góp ý từ người dân. Trong số này, có hơn 500 phản ánh đã được xử lý; hơn 100 phản ánh đang được các cơ quan tiếp nhận, giải quyết; số còn lại đang được yêu cầu bổ sung thông tin hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận; đặc biệt chưa phát sinh phản ánh quá hạn. Thực tiễn triển khai cũng cho thấy, i-HaTinh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân mà còn tăng cường tương tác hai chiều, thuận lợi giữa người dân và chính quyền qua môi trường số.

Tuy nhiên, trên hệ thống còn tiếp nhận nhiều phản ánh chưa đầy đủ thông tin, chưa đúng bản chất vấn đề và chưa phù hợp với quy chế quản lý vận hành. Để khắc phục, Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số (Sở KH&CN) đã và đang cố gắng phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp như: tăng cường công tác thông tin, truyền thông hướng dẫn người dân phản ánh đúng, đủ thông tin. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ nâng cao vai trò kiểm duyệt, xác minh, rà soát, phân phối của cán bộ tiếp nhận; ứng dụng công nghệ số để rà soát, sàng lọc, yêu cầu bổ sung thông tin, nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào.

Quan trọng hơn, việc đưa i-HaTinh vào vận hành cũng đồng thời là bước thử nghiệm cách thức giám sát, điều hành trên nền tảng số, từng bước tạo lập kho dữ liệu phục vụ xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. Bà Dương Thị Ngân - Giám đốc Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số cho biết: “i-HaTinh cũng là một mắt xích trong lộ trình thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Hà Tĩnh. Ứng dụng không chỉ tiếp nhận phản ánh, mà là “điểm vào” của quá trình chuyển đổi số trong quản trị.

Thông qua nền tảng này, mục tiêu được đặt ra của chính quyền là chuyển mạnh sang mô hình phục vụ, lấy người dân làm trung tâm; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, việc khai thác nguồn dữ liệu từ cộng đồng đang mở ra hướng tiếp cận mới, giúp công tác quản lý, điều hành chủ động và hiệu quả hơn”.

Ứng dụng i-HaTinh là một bước cụ thể hóa của Hà Tĩnh, khẳng định chuyển đổi số đi vào thực chất từ những vấn đề rất cụ thể của đời sống. Việc vận hành ứng dụng nhằm góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, trách nhiệm hơn, vận hành dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng để tỉnh cụ thể hóa hiệu quả chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Khi ứng dụng này và các nền tảng số được kết nối, dữ liệu được liên thông và khai thác hiệu quả sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái số toàn diện, từ chính quyền số đến kinh tế số và xã hội số.