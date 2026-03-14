Sổ đỏ điện tử - bước tiến trong chuyển đổi số

Sau khi tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Hưng ở xã Thạch Hà biết được những tiện ích của việc tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên ứng dụng VNeID nên đã đến gặp cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai của xã để được hướng dẫn cách tích hợp.

Anh Hưng chia sẻ: “Sau khi thông tin sổ đỏ được làm sạch và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tôi đã tích hợp lên VNeID và thấy rất thuận tiện. Chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại là có thể tra cứu đầy đủ thông tin thửa đất của gia đình. Khi thực hiện các thủ tục hành chính cũng không còn phải mang theo bản giấy hay photocopy nhiều loại hồ sơ như trước. Nhờ đó vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa hạn chế được nguy cơ thất lạc giấy tờ.”

Anh Nguyễn Văn Hưng ở xã Thạch Hà thực hiện các thao tác tích hợp sổ đỏ lên ứng dụng VNeID.

Cũng như anh Hưng, sau khi biết thông tin sổ đỏ tích hợp trên ứng dụng VNeID được dùng thay thế bản giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, anh Nguyễn Xuân Chinh ở xã Lộc Hà đã nhanh chóng cài đặt.

Anh Chinh cho biết: “Trước đây, mỗi khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, tôi phải chuẩn bị và nộp khá nhiều bản photocopy giấy tờ gốc. Tuy nhiên, từ khi các thông tin được tích hợp trên VNeID, dữ liệu đã được lưu trữ và quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu, nên cơ quan chuyên môn có thể tra cứu và sử dụng trực tiếp mà không yêu cầu người dân nộp thêm giấy tờ. Tôi thấy thủ tục được rút gọn, giải quyết nhanh chóng nên rất hài lòng.”

Anh Nguyễn Xuân Chinh ở xã Lộc Hà tích hợp và sử dụng sổ đỏ trên ứng dụng VneID khi giao dịch hành chính.

Sổ đỏ điện tử chính là phiên bản số hóa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được tích hợp trên VNeID. Đây là kết quả sau quá trình thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Từ chiến dịch này, cả nước có hơn 69,7 triệu thửa đất được gắn mã định danh, bao gồm: số thửa đất đã tạo lập cơ sở dữ liệu, các thửa đất đã được lập bản đồ địa chính và các thửa thực hiện trích đo địa chính. Riêng Hà Tĩnh đã có trên 1 triệu thửa đất được gắn mã định danh.

Chiến dịch này là cơ sở để Bộ Công an nâng cấp ứng dụng VNeID, cho phép người dân cập nhật và nộp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Ngày 2/2/2026, Bộ NN&MT đã ban hành Quyết định số 441 về việc công bố và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhằm thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, khi dữ liệu sổ đỏ được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, các cơ quan chức năng có thể khai thác trực tiếp trên hệ thống để giải quyết thủ tục, thay cho việc yêu cầu người dân nộp bản giấy như trước.

Người dân nhập dữ liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết: “Việc tích hợp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành đất đai. Khi dữ liệu đã được chuẩn hóa, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan chuyên môn có thể khai thác trực tiếp thông tin để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, qua đó giảm bớt giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tính minh bạch trong quản lý đất đai. Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu để việc sử dụng sổ đỏ điện tử ngày càng thuận tiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.”

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà sử dụng dữ liệu về sổ đỏ trên cơ sở dữ liệu quốc gia trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Việc tích hợp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, minh bạch và hiện đại. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành NN&MT, hướng tới nền hành chính công khai, tiện ích, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Khi dữ liệu đất đai tiếp tục được hoàn thiện và cập nhật đầy đủ, sổ đỏ điện tử sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình quản lý đất đai khoa học, hiện đại trong thời gian tới.