Google vừa đặt lại quy tắc cho toàn bộ ngành SEO

Google đánh cược mang AI vào toàn bộ trải nghiệm tìm kiếm. Ảnh: The Verge.

Google vừa xác nhận thử nghiệm dùng trí tuệ nhân tạo để viết lại tiêu đề bài báo hay website nhằm sát với truy vấn tìm kiếm hơn. Dù ở quy mô nhỏ, thử nghiệm này đã gây ra những sai lệch về ý nghĩa, giọng văn thương hiệu, khiến các chuyên gia SEO bày tỏ lo ngại.

Từ khi AI Overviews xuất hiện, người dùng có thể đọc câu trả lời ngay trang chủ, không cần nhấp vào đường link nào. Sự thay đổi trong hành vi tìm kiếm khiến lưu lượng truy cập tự nhiên sụt giảm, buộc ngành SEO đứng trước bước ngoặt thay đổi để thích ứng.

Tìm kiếm hoàn toàn bằng AI

Mảng kinh doanh mang nhiều lợi nhuận nhất của Google đang gặp nhiều thách thức. Các đối thủ như OpenAI đã bổ sung tính năng tìm kiếm vào ChatGPT từ tháng 10/2025. Do đó, Google hiện coi việc tích hợp AI vào tìm kiếm như “canh bạc lớn nhất”, theo chia sẻ của Giám đốc đầu tư Ruth Porat.

Vào đầu tháng 3, Google đã ra mắt một phiên bản thử nghiệm của Search, loại bỏ hoàn toàn danh sách 10 liên kết xanh truyền thống và thay bằng một bản tóm tắt do AI tạo ra. Trong đó, giao diện mới được thay bằng một thanh tìm kiếm để người dùng tiếp tục đặt câu hỏi tiếp theo.

Ngoài ra, nền tảng cũng bắt đầu sử dụng AI để tự động viết lại tiêu đề của website, bài báo. Nếu thuật toán cho rằng tiêu đề quá dài hoặc mất cân đối, Google đôi khi chỉ hiển thị một phần tiêu đề, cắt bớt đoạn đầu hoặc đoạn cuối.

Những tiêu đề bị AI của Google tự động viết lại. Ảnh: The Verge.

Vox Media, công ty mẹ của The Verge, đã đâm đơn kiện Google vì gây tổn hại đến doanh thu quảng cáo của mình. Hãng đưa ra nhiều ví dụ, trong đó một tiêu đề gốc nói về công cụ AI không giúp ích cho việc gian lận, nhưng Google đã dùng AI cắt xén, chỉ còn giữ lại tên công cụ.

Một đại diện của Google giải thích việc này nhằm giúp tiêu đề khớp hơn với nhu cầu tìm kiếm và tăng mức độ tương tác với nội dung web. Nền tảng không giải thích kỹ AI sẽ được sử dụng trong trường hợp nào.

Sean Hollister, biên tập viên cấp cao tại The Verge, ví hành động này giống như việc nhà sách xé bìa, sau đó tự ý đổi tên sách trước khi trưng bày. “Thay đổi này không hề bình thường. Tôi đã luôn theo sát SEO trong vòng 15 năm, và chưa từng thấy Google tự tạo một tiêu đề mới rồi thay thế hoàn toàn tiêu đề gốc trong kết quả tìm kiếm”, Hollister cho biết.

Thay đổi này cũng gây lo ngại cho chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo. Louisa Frahm, giám đốc SEO tại ESPN, cho rằng tiêu đề là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thu hút độc giả.

Một tựa đề hay sẽ tóm tắt nội dung và thể hiện tiếng nói thương hiệu. “Nếu tầm nhìn đó bị thay đổi và trình bày sai lệch, niềm tin dài hạn của khán giả sẽ bị tổn hại”, Frahm chia sẻ.

Kỷ nguyên mới của ngành SEO

Các từ khoá thông tin không còn mang lại hiệu quả, đẩy ngành SEO vào thách thức lớn. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng ngành công nghiệp này chỉ đang trải qua một quá trình dịch chuyển mạnh chứ không hề chết.

Ông Thiện Nguyễn, CEO của SEO Dạo, cho biết tỷ lệ nhấp chuột giảm ở nhóm từ khóa cơ bản, nhưng tăng cạnh tranh ở nhóm nội dung chuyên sâu. Google đang ưu tiên các nguồn thông tin có độ tin cậy, chất lượng cao để cung cấp dữ liệu gốc cho AI tạo ra câu trả lời.

Các chuyên gia SEO chạy đua để được AI trích dẫn trong câu trả lời. Ảnh: Toponseek.

Ngành SEO đang dần chuyển hướng sang GEO, quy trình tối ưu hóa nội dung cho các công cụ trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia không chỉ nhắm đến vị trí top Google như trước, mục tiêu chính để AI chọn bài viết làm nguồn trả lời và xuất hiện trên trích xuất nổi bật.

Điều này đòi hỏi một chiến lược nội dung hoàn toàn mới, viết theo hướng trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Chuyên gia khuyên không nên nhồi nhét từ khoá, và cần tăng độ tin cậy bằng cách trích dẫn tác giả, kinh nghiệm thật, hay tối ưu theo ngữ nghĩa. “SEO trước đây tập trung vào việc giúp Google hiểu, còn GEO hướng đến khiến AI tin và chọn nội dung đó", ông Thiện cho biết.

Ngoài ra, số liệu của DIW năm 2026 cho thấy 85% người dùng sau khi hỏi AI vẫn xác thực lại đáp án trên Google. Ở giai đoạn này, họ sẽ tìm kiếm những bài viết chuyên sâu hoặc mang tính cập nhật cao.

Khánh Ngọc, chuyên viên SEO tại Hieuaccount Agency, thừa nhận AI Overviews làm mất rất nhiều lượt truy cập, và đang tập trung vào tỷ lệ được trích xuất. “Một khi đã xuất hiện trên câu trả lời của AI, từ khóa về giao dịch với điều hướng lại chất lượng hơn, giúp lọc người có nhu cầu thực”, anh Ngọc chia sẻ.

Quá trình này đòi hỏi chiến lược bài bản và rõ ràng. “Trong 1-2 năm tới, SEO và GEO sẽ kết hợp chặt chẽ với nhau chứ không tách rời”, ông Thiện nhận xét.