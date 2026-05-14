Công cụ tính lương, thuế, BHXH trực tuyến miễn phí 2026

Bộ công cụ tính lương, thuế và bảo hiểm xã hội trực tuyến miễn phí 2026

Các quy định về lương, thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội liên tục được điều chỉnh, khiến người lao động và doanh nghiệp khó theo kịp. Bộ công cụ tính lương online tại baohatinh.vn/cong-cu cung cấp hơn 13 tiện ích miễn phí, cập nhật theo luật mới nhất năm 2026, không cần đăng ký, chạy hoàn toàn trên trình duyệt.

Nhóm 1: Lương & thuế – tính đúng, hưởng đủ

Tính lương Gross ↔ Net

Đây là công cụ được sử dụng nhiều nhất trong bộ sưu tập. Người dùng nhập lương Gross hoặc Net, hệ thống tự động quy đổi theo chiều ngược lại dựa trên biểu thuế lũy tiến 5 bậc mới nhất, hỗ trợ đầy đủ các khoản giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm xã hội và 4 vùng lương. Tính năng này hữu ích với cả người lao động đang thương lượng lương lẫn bộ phận nhân sự khi lập bảng lương.

Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Không chỉ dừng ở lương văn phòng, công cụ tính thuế TNCN hỗ trợ nhiều loại thu nhập: tiền lương, kinh doanh, bất động sản, chứng khoán... Biểu thuế lũy tiến 5 bậc áp dụng từ năm 2026 được cập nhật đầy đủ, cho ra kết quả chính xác tức thì.

Tính lương hưu 2026

Công cụ dự báo mức lương hưu hàng tháng dựa trên tổng số năm đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng (45%–75%), mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu theo quy định mới. Người sắp đến tuổi nghỉ hưu có thể chủ động lên kế hoạch ngay từ hôm nay.

Nhóm 2: Bảo hiểm xã hội & lao động – nắm rõ quyền lợi

Trợ cấp thất nghiệp

Công cụ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% bình quân tiền lương 6 tháng trước khi mất việc, đồng thời xác định số tháng được hưởng và tổng trợ cấp nhận được. Người lao động vừa mất việc có thể tra cứu ngay để biết khoản hỗ trợ mình được nhận.

BHXH một lần

Nhiều người chưa biết chính xác mình nhận được bao nhiêu khi rút BHXH một lần. Công cụ này tính toán chi tiết theo hệ số điều chỉnh giá mới nhất, hỗ trợ cả BHXH bắt buộc lẫn tự nguyện, kèm bảng phân tích từng năm đóng bảo hiểm.

Chế độ thai sản

Luật bảo hiểm xã hội 2024 điều chỉnh nhiều quyền lợi thai sản. Công cụ bao gồm đầy đủ 7 loại trợ cấp: sinh con, dưỡng sức phục hồi, khám thai, sảy thai và các trường hợp đặc biệt khác – giúp các bà mẹ không bỏ sót bất kỳ quyền lợi nào.

Nhóm 3: Tài chính cá nhân – làm chủ đồng tiền

Kế hoạch tiết kiệm

Muốn mua nhà, mua xe hay tích lũy quỹ giáo dục cho con? Công cụ lập kế hoạch tiết kiệm giúp tính số tiền cần để dành mỗi tháng nhằm đạt mục tiêu tài chính trong thời gian và lãi suất mong muốn.

Tính lãi kép

Albert Einstein từng gọi lãi kép là "kỳ quan thứ tám của thế giới". Công cụ mô phỏng sự tăng trưởng tài sản theo lãi kép tính theo năm hoặc tháng, kèm biểu đồ trực quan giúp người dùng thấy rõ sức mạnh của thời gian và lợi nhuận tích lũy.

Lãi vay ngân hàng

Trước khi ký hợp đồng vay, người dùng có thể tính toán số tiền phải trả hàng tháng theo cả hai phương pháp: dư nợ giảm dần và lãi suất cố định. Bảng lịch trả nợ chi tiết từng tháng giúp chủ động quản lý dòng tiền.

Lãi tiết kiệm ngân hàng

Gửi tiết kiệm kỳ hạn bao lâu thì có lợi nhất? Công cụ tính lãi tiết kiệm giúp so sánh nhanh tiền lãi nhận được và tổng số tiền thu về ở cuối kỳ, hỗ trợ ra quyết định gửi tiền thông minh hơn.

Nhóm 4: Công cụ đời sống – tiện ích hàng ngày

Tính chỉ số BMI

Không chỉ tính BMI theo chuẩn WHO, công cụ còn áp dụng thang đo dành riêng cho người châu Á, đồng thời cung cấp cân nặng lý tưởng, nhu cầu calo hàng ngày theo chỉ số BMR/TDEE và các khuyến nghị sức khỏe thực tế.

Thước lỗ ban trực tuyến

Công cụ tra cứu kích thước cát tường theo phong thủy hỗ trợ cả 3 loại thước phổ biến tại Việt Nam (52,2 cm · 42,9 cm · 38,8 cm), ứng dụng cho cửa chính, bàn thờ, nền bếp, tủ thờ – giúp gia chủ chọn được kích thước hợp phong thủy mà không cần tìm thầy.

Bốc thăm trực tuyến

Công cụ bốc thăm hỗ trợ 4 hình thức: quay thưởng, ghép cặp ngẫu nhiên, bảng đấu loại kiểu World Cup (bảng A/B/C/D) và vòng tròn tính điểm. Nhập danh sách hàng loạt, không cần đăng ký – phù hợp cho cơ quan, trường học và câu lạc bộ thể thao.

Điểm nổi bật của bộ công cụ

Miễn phí hoàn toàn – không mất phí, không giới hạn số lần sử dụng

– không mất phí, không giới hạn số lần sử dụng Không cần đăng ký – truy cập và dùng ngay, không thu thập tài khoản

– truy cập và dùng ngay, không thu thập tài khoản Cập nhật theo luật mới – biểu thuế 2026, luật BHXH 2024, hệ số điều chỉnh mới nhất

– biểu thuế 2026, luật BHXH 2024, hệ số điều chỉnh mới nhất Giao diện thân thiện – hiển thị tốt trên cả điện thoại và máy tính

– hiển thị tốt trên cả điện thoại và máy tính Kết quả tức thì – tính toán ngay trên trình duyệt, không chờ đợi

