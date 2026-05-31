Những công dân tại Hà Tĩnh đã được “số hoá” như thế nào?

Sau khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2024, Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo với mục tiêu "phủ đầy" tỷ lệ cấp thẻ, nhất là đối với công dân dưới 14 tuổi. Đặc biệt, ngày 10/4/2026, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch 1272/CAT-PC06 về cao điểm cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, thời gian thực hiện từ ngày 10/4/2026 - 8/5/2026.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (phường Thành Sen) chia sẻ: “Đợt cao điểm, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, công tác tuyên truyền cấp tài khoản định danh điện tử diễn ra thường xuyên, liên tục. Không chỉ nghe ban cán sự tổ dân phố thông báo qua hệ thống loa phát thanh, Công an phường Thành Sen còn trực tiếp đến tất cả các trường học trên địa bàn để vận động học sinh. Với việc tích hợp các loại giấy tờ quan trọng phục vụ việc học tập, khám chữa bệnh... tôi rất yên tâm khi con đã được làm định danh điện tử”.

Kết thúc chiến dịch cao điểm, hiện nay, lực lượng công an toàn tỉnh vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đưa con em đến trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) hoặc công an các xã, phường để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử, giúp công dân "nhí" được thụ hưởng các tiện ích số.

Từ ngày 1/7/2024 đến nay, công an toàn tỉnh đã thu nhận 622.574 hồ sơ cấp thẻ căn cước và 1.349.543 tài khoản định danh điện tử đối với công dân thường trú trên địa bàn.

Việc ứng dụng học bạ số được triển khai tại 100% trường tiểu học trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực giáo dục, năm học 2025 - 2026 là năm thứ 2 tất cả các trường tiểu học trên địa bàn triển khai học bạ số. Đây là ứng dụng được xây dựng nhằm mục tiêu lưu trữ hồ sơ học sinh trên môi trường số, có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền. Học bạ số đảm bảo lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về học sinh và kết quả học tập, rèn luyện.

Cô Nguyễn Thị Hằng Nga – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Long trao đổi: “Để quá trình triển khai học bạ số hiệu quả từ đầu, nhà trường đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên thao tác từng quy trình cụ thể. Nhà trường cũng thường xuyên trao đổi những vướng mắc, khó khăn với đơn vị cung cấp để được hỗ trợ về kỹ thuật. Đến nay, học bạ số đã được chúng tôi áp dụng tại 19 lớp học với 617 học sinh và phát huy hiệu quả, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức cho giáo viên".​

Công tác làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm và lý lịch tư pháp được Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung cao.

Bên cạnh việc hỗ trợ công dân "nhí" trong quá trình học tập, rèn luyện, chuyển đổi số còn mang tới tiện ích cho người dân và cơ quan quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Từ ngày 1/7/2024 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra gần 11.300 lượt giấy phép lái xe (GPLX) tích hợp trên ứng dụng VNeID, thực hiện tạm giữ và tước hơn 1.710 GPLX trên môi trường điện tử.

Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã thực hiện 6.935.284 lượt tra cứu thẻ thông tin BHYT bằng thẻ căn cước. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã triển khai giải pháp hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, góp phần chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách.

Ứng dụng công dân số i-HaTinh ra đời và vận hành đang mở thêm “cánh cửa” mới để chính quyền đến gần người dân hơn.

Đặc biệt, điểm nhấn quan trọng trong quá trình "số hoá" công dân là việc vận hành Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) từ ngày 17/3. Sau hơn 2 tháng vận hành, i-HaTinh đang dần trở thành kênh tương tác số giữa người dân với chính quyền Hà Tĩnh, thu hút hơn 100.000 lượt cài đặt. Không chỉ ghi nhận sự gia tăng về số lượng người dùng, i-HaTinh đang cho thấy vai trò ngày càng rõ nét trong việc kết nối người dân với chính quyền trên môi trường số; các vấn đề được phản ánh chủ yếu gắn với đời sống dân sinh.

Người dân phấn khởi sau khi cài đặt thành công i-HaTinh.

Ông Phan Bá Ninh - Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, UBND xã Đông Kinh cho hay: "Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai cài đặt i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền qua các nhóm zalo, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội... cán bộ, công chức, viên chức còn trực tiếp hướng dẫn người dân tại 17 thôn trên địa bàn cài đặt, đăng ký tài khoản. Từ đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận tiện ích và tăng tính tương tác giữa cơ quan quản lý qua điện thoại thông minh".

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tỉnh cho biết: "Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch chuyển đổi số, CCHC gắn với Đề án 06. Đồng thời, tăng cường kiểm soát hiệu quả cơ chế phối hợp liên thông giữa các đơn vị trong thực hiện TTHC, hướng tới giảm thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên VNeID".

Riêng với lực lượng công an, duy trì triển khai các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" đáp ứng nhu cầu cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử; nghiên cứu, triển khai, tích hợp các loại giấy tờ đang quản lý, đẩy mạnh làm giàu dữ liệu, sẵn sàng mở rộng và tích hợp tiện ích mới trên VNeID. Ngoài ra, khai thác, sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về ANTT; đấu tranh phòng, chống tội phạm.