Trang bị kỹ năng ứng dụng hợp đồng lao động điện tử trong quản trị doanh nghiệp

Sáng 20/3, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Viettel Hà Tĩnh tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 337/2025/NĐ-CP và tập huấn ứng dụng hợp đồng lao động điện tử - nền tảng số trong quản trị doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện của hơn 120 doanh nghiệp đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ về hợp đồng lao động điện tử, đồng thời được tập huấn về ứng dụng hợp đồng lao động điện tử - nền tảng số trong quản trị doanh nghiệp. Theo đó, chậm nhất vào ngày 1/7/2026, nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được chính thức đưa vào vận hành (khoản 1, điều 28).

Tại buổi tập huấn, Ban tổ chức tập trung phổ biến các quy trình triển khai thực tế; yêu cầu về định danh, xác thực, ký số, quản lý dữ liệu, lưu trữ, tra cứu và khả năng kết nối với các quy trình quản trị nhân sự, điều hành doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận về những điểm mới và những vấn đề đặt ra trong quá trình ứng dụng hợp đồng lao động điện tử, nền tảng số vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Triển khai hợp đồng lao động điện tử không chỉ là việc áp dụng một hình thức giao kết mới mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả; giảm chi phí hành chính, tăng khả năng lưu trữ, tra cứu, kết nối và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu rất cao về tính pháp lý, tính xác thực, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp đã có thêm thông tin, kỹ năng để từng bước ứng dụng hợp đồng lao động điện tử và nền tảng số vào hoạt động quản trị, điều hành, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.