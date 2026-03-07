Viettel bắt tay với hàng loạt Big Tech cùng định hình tương lai công nghệ

Viettel ký kết hợp tác với Qualcomm trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh tích hợp AI.

Chủ đề chính của MWC năm nay là “The IQ Era”, các hãng công nghệ lớn tập trung vào các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sâu vào hạ tầng mạng lưới viễn thông để tăng chất lượng mạng, tạo thành các dịch vụ mới và cải thiện an toàn thông tin.

Một số ứng dụng AI tiên tiến nhất đã được các nhà sản xuất thiết bị viễn thông demo lần đầu tiên, chẳng hạn như dùng AI để lọc nhiễu cuộc gọi, loại bỏ 99% tiếng ồn môi trường hoặc dịch cuộc gọi 2 chiều theo thời gian thực với độ trễ dưới 1 giây. Hiệp hội Di động Thế giới (GSMA), đơn vị tổ chức MWC, cũng tổ chức thảo luận về mạng lưới tự động nhận diện lừa đảo qua điện thoại.

Viettel và Qualcomm hợp tác tạo ra thế hệ thiết bị thông minh mới đóng vai trò đầu cuối trong hệ sinh thái 5G và trong tương lai là 6G.

Trong tương lai gần, người dùng Việt Nam cũng sẽ được tiếp cận những công nghệ mạng lưới, hạ tầng số tiên tiến nhất này. “Tham dự MWC Barcelona 2026, Viettel mong muốn giới thiệu những sản phẩm do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, phát triển, đồng thời học hỏi và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng những nỗ lực này sẽ góp phần vào việc xây dựng một hạ tầng số an toàn, thông minh và bền vững”, Trung tướng Tào Đức Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết tại sự kiện.

Việt Nam tham gia định hình tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu

Tại sự kiện lớn nhất ngành công nghệ di động, doanh nghiệp duy nhất đại diện Việt Nam đã có hơn 10 ký kết hợp tác chiến lược với các Big Tech và vendor viễn thông lớn trên thế giới như Qualcomm, Intel, AMD, Ericsson, v.v… về các công nghệ tương lai như mạng lưới AI-native, 5G Advanced, 6G. Đây là những công nghệ được Việt Nam xác định là công nghệ chiến lược quốc gia tại Nghị quyết 57, và hiện trong giai đoạn mà các Big Tech, nhà sản xuất thiết bị viễn thông, nhà mạng thảo luận về các tiêu chuẩn chung và hướng phát triển thông qua diễn đàn MWC.

Trong hành trình 9 năm tham dự MWC, doanh nghiệp Việt Nam đã đi từ vị thế một doanh nghiệp học hỏi, bước chân vào thị trường đến vị thế đại diện Việt Nam tham gia vào định hình những tiêu chuẩn công nghệ mới, giải quyết các vấn đề công nghệ toàn cầu.

“Viettel chuyển mình từ nhà cung cấp kết nối đơn thuần thành nhà cung cấp giải pháp toàn diện, với kinh nghiệm sâu rộng về mô hình ngôn ngữ lớn, thiết bị vô tuyến, mạng lưới, thiết bị đầu cuối, giải trí, B2B và B2C. Tất cả những điều này biến Viettel thành một trung tâm tri thức, tư vấn và kinh nghiệm – không chỉ cạnh tranh tại các thị trường mới nổi mà còn thu hút sự quan tâm từ nhiều thị trường khác trên thế giới”, Ông Terence Wong, Giám đốc GSMA Châu Á – Thái Bình Dương, đánh giá.

Kiến tạo những công nghệ thế hệ mới

Trong 2 ngày 2/3 và 3/3, Viettel đã có các ký kết hợp tác với Qualcomm trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh tích hợp AI. Theo nội dung ký kết, Agentic AI do Viettel phát triển sẽ được tích hợp trên thiết bị đầu cuối cao cấp của Qualcomm, tạo ra thế hệ thiết bị thông minh mới đóng vai trò đầu cuối trong hệ sinh thái 5G và trong tương lai là 6G.

Viettel từng hợp tác với Qualcomm để sử dụng chipset QRU100 và X100 trong các thiết bị 5G Open RAN do Viettel nghiên cứu phát triển, đến nay đã xuất khẩu và triển khai diện rộng tại Việt Nam, các thị trường Viettel đầu tư, Ấn Độ, UAE. Với thế hệ mạng 6G tương lai, Viettel cho biết tiếp tục mối quan hệ với Qualcomm trong các hoạt động nghiên cứu kiến trúc 6G, thử nghiệm vào năm 2028, đóng góp xây dựng tiêu chuẩn và chuẩn bị cho triển khai thương mại từ năm 2029.

Gian hàng Viettel tại MWC 2026.

“Việc tham gia liên minh 6G toàn cầu thể hiện cam kết của Viettel trong việc làm chủ công nghệ lõi và đóng góp vào hệ sinh thái 6G từ giai đoạn đầu. Viettel sẽ cùng các đối tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước đưa các sản phẩm công nghệ do Việt Nam nghiên cứu, phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, Trung tướng Tào Đức Thắng cho biết.

“Cùng nhau, Viettel và Qualcomm đã xây dựng một trong những hạ tầng 5G hàng đầu thế giới – và đây chỉ là nền tảng vững chắc cho những gì chúng tôi sẽ đạt được trong 6G, trung tâm dữ liệu, điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác”, Ông Cristiano Amon, Chủ tịch Qualcomm, cho biết.

Viettel Networks, đơn vị trực tiếp phụ trách phát triển và vận hành khai thác mạng lưới của Viettel, cũng đã có ký kết hợp tác với Ericsson để tích hợp AI và xây dựng hệ thống mạng có khả năng chủ động phát hiện sự cố, tự động tối ưu vùng phủ và rút ngắn thời gian triển khai các dịch vụ thế hệ mới trên nền mạng viễn thông.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua hợp tác chặt chẽ với Viettel, chúng tôi hướng tới việc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở quy mô lớn, nâng cao khả năng điều phối mạng và phát triển các mạng lưới lập trình được với hiệu năng cao. Sự hợp tác này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc nghiên cứu và triển khai các công nghệ đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới, tăng hiệu quả vận hành và sẵn sàng cho các dịch vụ của tương lai”.

Tại sự kiện năm ngoái, Viettel lần đầu tiên có ký kết xuất khẩu thiết bị 5G “Make in Vietnam” lên lưới một nhà mạng nước ngoài. Năm nay, với các hợp tác chiến lược về 6G và AI, Viettel tiếp tục cho thấy Việt Nam đang song hành cùng thế giới trong việc nghiên cứu phát triển những công nghệ tiên tiến nhất.