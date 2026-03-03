MacBook hoàn toàn mới của Apple có thể đắt hơn dự đoán

Ảnh dựng MacBook giá rẻ dựa trên tin đồn. Ảnh: @zellzoi/X.

Theo nguồn tin từ DigiTimes, Apple dự kiến ra mắt MacBook giá rẻ vào tháng 3. Do chi phí linh kiện tăng cao, gồm chip lưu trữ DRAM và NAND, thiết bị có thể đắt hơn so với tin đồn.

Ban đầu, ước tính cho thấy giá khởi điểm của sản phẩm vào khoảng 600 USD tại Mỹ. Tuy nhiên, có khả năng Apple tăng giá thiết bị lên mức 700-800 USD. Tuy vậy, sinh viên vẫn có thể được giảm 100 USD khi mua trên cửa hàng online của Táo khuyết.

Để so sánh, MacBook Air M4 có giá khởi điểm 1.000 USD, hoặc 900 USD cho sinh viên. Mức giá của Apple cho MacBook giá rẻ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến MacBook Air.

Hãng dự kiến sản xuất 15-16 triệu thiết bị trong 2 năm, riêng năm đầu hơn 8 triệu chiếc. Dù vậy, DigiTimes dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng mục tiêu trên quá lạc quan, đặc biệt khi sản phẩm có thể đắt hơn tin đồn.

Trước tình trạng bộ nhớ tăng giá, một số hãng máy tính kỳ vọng linh kiện từ các công ty Trung Quốc có thể xoa dịu tình trạng thiếu hụt, song những công ty này đang ưu tiên cung cấp bộ nhớ cho thị trường nội địa.

Apple và Samsung từng được xem là những thương hiệu ít chịu ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên trong đợt báo cáo kết quả kinh doanh gần đây, CEO Tim Cook của Apple thừa nhận tác động sẽ rõ rệt hơn từ quý II/2026 trở đi.

Không chỉ bộ nhớ, giá nguyên liệu thô cho pin lithium cũng tăng vọt. Các nhà sản xuất pin ghi nhận giá cobalt đẩy chi phí pin lên 10-15% trong tháng 2. Sau lệnh cấm xuất khẩu từ CHDC Congo, giá cobalt trên toàn cầu tăng 161%, từ 21.500 USD/tấn (tháng 2/2025) lên 56.200 USD/tấn.

Những lô MacBook giá rẻ đầu tiên dự kiến được vận chuyển trong tuần tới. Quanta Computer là đối tác lắp ráp thiết bị chính, trong khi Foxconn sẽ tham gia sau đó. Apple ban đầu lên kế hoạch sản xuất thiết bị vào cuối năm 2025, nhưng phải lùi thời gian sang quý I/2026.

Theo nhà phân tích Henry Chang từ DigiTimes, tổng doanh số MacBook năm 2026 dự kiến đạt 21 triệu thiết bị, tăng 2,16% so với 2025. Doanh số laptop quý I của Apple có thể vượt trội đối thủ, bất chấp thị trường biến động.

Apple đã công bố sự kiện "Apple Experience" vào ngày 4/3 tại New York, London và Thượng Hải. Hãng dự kiến chia sẻ thông tin về loạt sản phẩm mới cho giới truyền thông. Theo MacRumors, những thiết bị sẽ ra mắt qua thông cáo báo chí thay vì sự kiện phát trực tiếp.

MacBook giá rẻ nhiều khả năng có thiết kế giống MacBook Air nhưng bị cắt giảm phần cứng. Thiết bị dự kiến tích hợp chip A18 Pro từ iPhone thay vì chip M, màn hình kích thước tương đương iPad Pro (12,9 inch).

Dựa trên thông số kỹ thuật của A18 Pro, laptop mới nhiều khả năng trang bị 8 GB RAM, cổng USB-C chuẩn thông thường thay vì Thunderbolt nhanh hơn. Sản phẩm sẽ có nhiều màu sắc như vàng, xanh lá, xanh dương, hồng...

Apple dự kiến sử dụng lại tên gọi MacBook (không có Air hay Pro). Dòng MacBook từng tồn tại vào giai đoạn 2006-2012 và 2015-2019, tất cả sử dụng chip xử lý Intel. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là lần đầu dòng MacBook cơ bản trang bị chip do Apple tự phát triển.