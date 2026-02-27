Biến nhạc TikTok yêu thích thành chuông báo thức trên điện thoại

1. Cách lấy nhạc TikTok làm nhạc chuông báo thức

Bước 1: Nhấn giữ vào video TikTok có chứa đoạn nhạc bất kỳ > Chọn Tải về để lưu video về máy.

Bước 2: Nhấn vào link bên dưới > Nhấn nút Chọn tập tin > Tải video vừa lưu máy của bạn lên > Chờ trang tải xong hãy Tải âm thanh của video đó về máy.

Bước 3: Chọn vào báo thức mà bạn muốn đổi nhạc chuông > Chọn vào mục Âm thanh thông báo > Chọn tiếp vào mục Nhạc chuông > Nhấn biểu tượng dấu + để thêm.

Bước 4: Chọn bài nhạc TikTok vừa tải về máy > Nhấn Hoàn tất là xong.

2. Không cài được nhạc TikTok làm báo thức phải làm sao?

Không cài được nhạc TikTok làm báo thức thường do file nhạc chưa đúng định dạng hoặc chưa được lưu vào đúng thư mục trên điện thoại. Trước tiên, hãy kiểm tra xem file đã được chuyển sang định dạng MP3 hoặc M4R (đối với iPhone) hay chưa. Nếu tải trực tiếp từ TikTok, bạn nên dùng công cụ chuyển đổi để tách âm thanh và lưu về máy trước khi cài đặt.

Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đã cấp quyền truy cập bộ nhớ cho ứng dụng Đồng hồ và lưu file vào đúng mục Nhạc hoặc Ringtones. Với iPhone, cần đồng bộ qua GarageBand hoặc iTunes để đặt làm nhạc chuông báo thức. Nếu vẫn không hiển thị trong danh sách chọn nhạc, hãy khởi động lại điện thoại và thử thao tác lại từ đầu để hệ thống nhận diện file âm thanh.

Hy vọng bạn sẽ cài đặt thành công bài nhạc yêu thích làm chuông báo thức để mỗi sáng thức dậy đều tràn đầy năng lượng.