Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Biến nhạc TikTok yêu thích thành chuông báo thức trên điện thoại

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thỉnh thoảng khi lướt TikTok bạn sẽ thấy một vài video có nhạc nền rất hợp để đặt làm báo thức. Với vài thao tác đơn giản, bạn có thể tải bài nhạc đó về và cài cho nhạc chuông báo thức của mình.

1. Cách lấy nhạc TikTok làm nhạc chuông báo thức

Bước 1: Nhấn giữ vào video TikTok có chứa đoạn nhạc bất kỳ > Chọn Tải về để lưu video về máy.

Bước 2: Nhấn vào link bên dưới > Nhấn nút Chọn tập tin > Tải video vừa lưu máy của bạn lên > Chờ trang tải xong hãy Tải âm thanh của video đó về máy.

Bước 3: Chọn vào báo thức mà bạn muốn đổi nhạc chuông > Chọn vào mục Âm thanh thông báo > Chọn tiếp vào mục Nhạc chuông > Nhấn biểu tượng dấu + để thêm.

Bước 4: Chọn bài nhạc TikTok vừa tải về máy > Nhấn Hoàn tất là xong.

2. Không cài được nhạc TikTok làm báo thức phải làm sao?

Không cài được nhạc TikTok làm báo thức thường do file nhạc chưa đúng định dạng hoặc chưa được lưu vào đúng thư mục trên điện thoại. Trước tiên, hãy kiểm tra xem file đã được chuyển sang định dạng MP3 hoặc M4R (đối với iPhone) hay chưa. Nếu tải trực tiếp từ TikTok, bạn nên dùng công cụ chuyển đổi để tách âm thanh và lưu về máy trước khi cài đặt.

Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đã cấp quyền truy cập bộ nhớ cho ứng dụng Đồng hồ và lưu file vào đúng mục Nhạc hoặc Ringtones. Với iPhone, cần đồng bộ qua GarageBand hoặc iTunes để đặt làm nhạc chuông báo thức. Nếu vẫn không hiển thị trong danh sách chọn nhạc, hãy khởi động lại điện thoại và thử thao tác lại từ đầu để hệ thống nhận diện file âm thanh.

Hy vọng bạn sẽ cài đặt thành công bài nhạc yêu thích làm chuông báo thức để mỗi sáng thức dậy đều tràn đầy năng lượng.

Tin liên quan

Tags:

#TikTok #chuông báo thức

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.
Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Sau một thời gian chờ đợi thông qua các phiên bản thử nghiệm, Apple đã gửi tới người dùng toàn cầu bản phát hành chính thức của hệ điều hành mới nhất iOS 26.3.
Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Trong bối cảnh mẫu iPhone gập đầu tiên được kỳ vọng sẽ có thiết kế dạng cuốn sách, một nguồn tin rò rỉ mới đây khẳng định Apple cũng đang thử nghiệm song song phiên bản gập vỏ sò (clamshell).
Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Adobe Photoshop được tích hợp thẳng vào ChatGPT trên máy tính và điện thoại mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho việc chỉnh sửa hình ảnh ngay trong khung chat.
Đức tranh luận về bài toán cấm mạng xã hội với trẻ U16

Đức tranh luận về bài toán cấm mạng xã hội với trẻ U16

Chính trường Đức đang xuất hiện cuộc tranh luận mới về việc có nên đặt ra độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội ở mức 16, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tác động tiêu cực của môi trường số đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
Cách xử lý iPhone bắt Wifi yếu

Cách xử lý iPhone bắt Wifi yếu

Tình trạng iPhone bắt Wifi yếu không chỉ đơn thuần là một lỗi kỹ thuật, mà còn là rào cản ngăn bạn tiếp cận với thế giới số một cách trọn vẹn.
Tin buồn cho iPhone 18 Pro

Tin buồn cho iPhone 18 Pro

Một nguồn tin khẳng định iPhone 18 Pro sẽ không có sự thay đổi lớn về thiết kế do những nâng cấp trên iPhone 17 Pro đã quá thành công.
iPhone 18 tăng giá?

iPhone 18 tăng giá?

Làn sóng tăng giá bộ nhớ do nhu cầu máy chủ AI bùng nổ đang lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng, đẩy Apple vào thế khó khi chuẩn bị ra mắt iPhone 18.
Cách chỉnh sửa file PDF đơn giản, hiệu quả

Cách chỉnh sửa file PDF đơn giản, hiệu quả

File PDF là một trong những định dạng văn bản phổ biến hiện nay nhờ tính bảo mật cao và khả năng giữ nguyên định dạng trên mọi thiết bị. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa file PDF lại không đơn giản như các tài liệu Word hay Excel.
Cách khắc phục lỗi iPad không nhận SIM

Cách khắc phục lỗi iPad không nhận SIM

iPad là dòng máy tính bảng ngày càng được nhiều người yêu thích và tin dùng. Trong quá trình sử dụng, iPad có thể gặp sự cố không nhận SIM làm gián đoạn quá trình giải trí, học tập và làm việc của người dùng.