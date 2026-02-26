Hotline: 02393.693.427
Khởi tố đối tượng "khóa đầu, khóa đuôi" xe ngày mùng 2 Tết ở phường Trần Phú

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.

image-1-3760.jpg
Hiện trường vụ chặn xe ngày mồng 2 Tết Nguyên Đán.

Trước đó, sáng 18/2 (mùng 2 Tết), tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, anh P.A.T đi chúc Tết thì gặp một ô tô màu trắng của Nguyễn Viết Linh (SN: 1985, ở TDP 1 Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đỗ chiếm gần hết lối đi.

Khi được đề nghị di chuyển thì Nguyễn Viết Linh không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc thì chiếc xe chắn đường mới dời đi.

bqbht_br_1111.jpg
Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Viết Linh.

Liên quan sự việc, cơ quan chức năng xác định: Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh.

bqbht_br_z7565315936224-833253d126310a0072cfe23ca7c28129.jpg
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Viết Linh. Ảnh: Cẩm Nhung

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung sự việc.

