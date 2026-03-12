Siết chặt kỷ cương, chặn đà “quậy phố”

Ngày 5/3/2026, Công an phường Thành Sen đã tiến hành xử lý vi phạm đối với N.T.T - học sinh lớp 9 ở xã Thạch Khê do vi phạm các quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Chia sẻ về hành vi của mình, nam sinh N.T.T cho biết: “Do bồng bột và tâm lý thích thể hiện, em thường rủ bạn bè chạy xe vào buổi tối, khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Trong quá trình di chuyển, nhóm còn liên lạc, kết nối với một số bạn bè ở các địa phương khác để tụ tập, thậm chí đua xe. Sau khi được lực lượng công an nhắc nhở, xử lý, bản thân nhận ra việc làm của mình là sai và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm”.

Công an phường Thành Sen làm việc với N.T.T và một số người liên quan.

Theo ghi nhận, tình trạng tụ tập đêm khuya, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng đang xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh, đặc biệt là tại các phường trung tâm như: Trần Phú, Hà Huy Tập, Thành Sen... Không chỉ gây mất an ninh trật tự, những hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông.

Một người dân sinh sống tại phường Thành Sen phản ánh: “Buổi tối thường có nhiều nhóm thanh thiếu niên chạy xe rất nhanh, nẹt pô, lạng lách khiến người đi đường rất lo lắng. Mong lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Theo thống kê của Công an phường Thành Sen, từ ngày 2 - 10/3/2026, đơn vị đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp vi phạm đều ở độ tuổi học sinh, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nhưng vẫn tự ý sử dụng xe máy tham gia giao thông.

Trung tá Trần Quốc Quang - Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với gia đình và nhà trường để tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em”.

Nhiều học sinh bị lực lượng chức năng xử lý do vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Mặc dù nhiều biện pháp đã được triển khai, song do tâm lý bồng bột, thiếu ý thức và thích thể hiện của một bộ phận thanh thiếu niên, tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, những hành vi này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Theo các lực lượng chức năng, để ngăn ngừa và xử lý triệt để tình trạng này, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý của lực lượng công an, rất cần sự chung tay của gia đình và nhà trường trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh về những nguy cơ và hậu quả của việc vi phạm pháp luật.