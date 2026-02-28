Hotline: 02393.693.427
Hàng loạt chóp nón cảnh báo trên cao tốc ở Hà Tĩnh bị "bốc hơi"

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Hàng loạt thiết bị chóp nón cảnh báo tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã bị mất cắp.

bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-8fa.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-1bc.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-1v.jpg
Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, từ giữa tháng 12/2025, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 phối hợp với đơn vị bảo trì và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) triển khai các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông (TNGT) như điều chỉnh tốc độ với xe khách và một số loại phương tiện, gắn đinh phản quang ở các vị trí làn dừng xe khẩn cấp, bố trí chóp nón, đèn xoay cảnh báo ban đêm dọc tuyến...
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-3j.jpg
Với chóp nón, đơn vị chức năng bố trí các điểm bố trí cách nhau 2km. Mỗi điểm có 2 chóp nón để tài xế có thể sử dụng cảnh báo từ xa với các phương tiện khác nếu chẳng may xe xảy ra sự cố.
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-3ga.jpg
Cùng với chóp nón, đơn vị chức năng cũng ghi sẵn cách sử dụng chóp nón, kèm theo nhắc nhở “Vui lòng đặt lại sau khi sử dụng”.
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-2b.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-3gag.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-3a.jpg
Việc bố trí các chóp nón nhận được phản hồi tích cực từ các tài xế, nhất là với những người chưa thể trang bị thiết bị này trên phương tiện của mình.
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-3gaga.jpg
﻿bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-8aa.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-4a.jpg﻿﻿﻿
Tuy vậy, chỉ được thời gian ngắn, hàng loạt chóp nón dọc tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã “không cánh mà bay”.
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-6a.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-8.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-1bd.jpg
Theo ghi nhận, tình trạng mất cắp chóp nón xảy ra tại nhiều vị trí trên tuyến cao tốc dài 107,28km qua Hà Tĩnh.
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-3f.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-3g.jpg
Ông Hoàng Như Hiệp - Cán bộ Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 cho hay: Ban đầu, việc thiết bị chóp nón bị mất cắp chỉ xảy ra một số điểm. Tuy nhiên, tình trạng này gia tăng nhanh thời gian sau đó. Dù văn phòng đã yêu cầu đơn vị bảo trì bổ sung chóp nón ở những điểm bị mất, nhưng lại tiếp tục “bốc hơi”.
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-7a.jpg
Theo đánh giá của đơn vị chức năng, nguyên nhân chóp nón bị mất là do một số tài xế sau khi sử dụng, thay vì đặt lại vị trí cũ, đã mang lên xe của mình. Một số sau khi sử dụng, bỏ lại mặt đường, bị xe khác chạy qua cán, đè hư hỏng.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-4c.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-1a.jpg﻿
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-1bd.jpg﻿
Việc chóp nón bị mất cắp không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, vi phạm pháp luật mà còn làm gia tăng tình trạng mất ATGT trên tuyến cao tốc khi một số tài xế không có sử dụng khi phương tiện chẳng may gặp sự cố.
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-7b.jpg
bqbht_br_chop-non-tren-cao-toc-bi-mat-8h.jpg
“Đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền và khuyến cáo các lái xe sau khi sử dụng chóp nón cần đưa về vị trí cũ. Cùng với đó, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục CSGT để điều tra, xử lý theo quy định”, ông Hoàng Như Hiệp - Cán bộ Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 cho hay.
Video: Cao tốc qua Hà Tĩnh bị mất cắp chóp nón cảnh báo tai nạn giao thông.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh có tổng chiều dài 107,28km, bao gồm 4 dự án thành phần: Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng.

Đến nay, toàn bộ 4 dự án này đã được hoàn thành, đưa vào khai thác.

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.