Hàng loạt chóp nón cảnh báo trên cao tốc ở Hà Tĩnh bị "bốc hơi"

(Baohatinh.vn) - Hàng loạt thiết bị chóp nón cảnh báo tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã bị mất cắp.
Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, từ giữa tháng 12/2025, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 phối hợp với đơn vị bảo trì và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) triển khai các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông (TNGT) như điều chỉnh tốc độ với xe khách và một số loại phương tiện, gắn đinh phản quang ở các vị trí làn dừng xe khẩn cấp, bố trí chóp nón, đèn xoay cảnh báo ban đêm dọc tuyến...
Việc bố trí các chóp nón nhận được phản hồi tích cực từ các tài xế, nhất là với những người chưa thể trang bị thiết bị này trên phương tiện của mình.
Tuy vậy, chỉ được thời gian ngắn, hàng loạt chóp nón dọc tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã “không cánh mà bay”.
Theo ghi nhận, tình trạng mất cắp chóp nón xảy ra tại nhiều vị trí trên tuyến cao tốc dài 107,28km qua Hà Tĩnh.
Ông Hoàng Như Hiệp - Cán bộ Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 cho hay: Ban đầu, việc thiết bị chóp nón bị mất cắp chỉ xảy ra một số điểm. Tuy nhiên, tình trạng này gia tăng nhanh thời gian sau đó. Dù văn phòng đã yêu cầu đơn vị bảo trì bổ sung chóp nón ở những điểm bị mất, nhưng lại tiếp tục “bốc hơi”.
Việc chóp nón bị mất cắp không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, vi phạm pháp luật mà còn làm gia tăng tình trạng mất ATGT trên tuyến cao tốc khi một số tài xế không có sử dụng khi phương tiện chẳng may gặp sự cố.
“Đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền và khuyến cáo các lái xe sau khi sử dụng chóp nón cần đưa về vị trí cũ. Cùng với đó, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục CSGT để điều tra, xử lý theo quy định”, ông Hoàng Như Hiệp - Cán bộ Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 cho hay.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh có tổng chiều dài 107,28km, bao gồm 4 dự án thành phần: Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng.
Đến nay, toàn bộ 4 dự án này đã được hoàn thành, đưa vào khai thác.
Thời tiết nắng ráo, giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ giúp người dân du xuân thuận lợi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân "phớt lờ" quy định khi tham gia giao thông.
Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.
Trước việc lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến làm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm đô thị Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả trong phân luồng, điều tiết giao thông.
Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.