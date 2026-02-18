Hotline: 02393.693.427
Hà Tĩnh mưa lớn, người dân du xuân lưu ý đảm bảo an toàn giao thông

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.

bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-2c.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-3a.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-4c.jpg
Do chịu ảnh hưởng mạnh của khối không khí lạnh, từ sáng 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn diện rộng. Mưa nặng hạt trong bối cảnh người dân đang đi du xuân, chúc tết đông, dẫn tới nguy cơ mất an toàn giao thông.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-01.jpg
Trời mưa gió, mặt đường ướt sũng, trơn trượt khiến các phương tiện di chuyển gặp khá nhiều trở ngại. Đặc biệt, tại các tuyến đường cao tốc qua Hà Tĩnh, cơn mưa nặng hạt kết hợp với gió khá mạnh dẫn tới tầm quan sát của tài xế bị hạn chế, vậy nên, phương tiện phải bật đèn và di chuyển với tốc độ vừa phải.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-01a.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-01aa.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-4cc.jpg
Trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh khá đông, nhất là với chiều di chuyển Bắc - Nam.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-01aaj.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-5c.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-2c.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-01ab.jpg
Trong bối cảnh thời tiết bất lợi như hiện nay, nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông trên cao tốc là rất lớn nếu người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, chấp hành đúng quy tắc, quy định khi lưu thông, nhất là chạy đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-10.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-10ca.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-10c.jpg
Tương tự cao tốc, trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, lượng phương tiện lưu thông trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ cũng khá đông.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-01sa.jpg
Mưa nặng hạt khiến người tham gia giao thông gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là với người đi xe máy.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-10aa.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-10aaa.jpg
Phương tiện lưu thông tấp nập trên quốc lộ 1.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-02a.jpg
Không chỉ có cao tốc hay quốc lộ 1, giao thông đông đúc trong ngày mùng 2 Tết cũng xuất hiện ở các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã...
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-02.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-02c.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-02v.jpg
Dòng phương tiện nối đuôi nhau lưu thông trên tỉnh lộ 550.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-01aaak.jpg
Trong bối cảnh mưa lớn, xe cộ đông, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, để chuyến du xuân đầu năm trọn vẹn niềm vui và an toàn, hơn lúc nào hết, mỗi người dân khi cầm lái cần nâng cao ý thức cao độ.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-3.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-2c.jpg
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-2a.jpg
Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo-01abh.jpg
Tài xế nên chủ động giảm tốc độ thấp hơn mức cho phép, hạn chế tối đa việc vượt xe khi không đảm bảo tầm nhìn, đồng thời kiểm tra kỹ hệ thống đèn, phanh và gạt mưa trước khi khởi hành.
Video: Mưa lớn, cao tốc qua Hà Tĩnh trơn trượt, tầm quan sát hạn chế.

