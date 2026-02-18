Hà Tĩnh mưa lớn, người dân du xuân lưu ý đảm bảo an toàn giao thông

(Baohatinh.vn) - Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.
Do chịu ảnh hưởng mạnh của khối không khí lạnh, từ sáng 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn diện rộng. Mưa nặng hạt trong bối cảnh người dân đang đi du xuân, chúc tết đông, dẫn tới nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh khá đông, nhất là với chiều di chuyển Bắc - Nam.
Trong bối cảnh thời tiết bất lợi như hiện nay, nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông trên cao tốc là rất lớn nếu người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, chấp hành đúng quy tắc, quy định khi lưu thông, nhất là chạy đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.
Tương tự cao tốc, trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, lượng phương tiện lưu thông trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ cũng khá đông.
Phương tiện lưu thông tấp nập trên quốc lộ 1.
Dòng phương tiện nối đuôi nhau lưu thông trên tỉnh lộ 550.
Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn.
Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.