"Mục sở thị" ngã tư xảy ra nhiều vụ tai nạn ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh

11 ca tử vong do pháo nổ trong 8 ngày Tết 22/02/2026 11:27 Bộ Y tế ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu do pháo nổ hoặc chất nổ, trong đó 11 người tử vong trong 8 ngày nghỉ Tết.

Bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ nước ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh 21/02/2026 16:30 Thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong dưới hồ Bảy Mẫu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Công an thông tin về vụ 13 người ngộ độc do ăn trứng cá cảnh 21/02/2026 15:14 Qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa nghi do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nhúng lẩu, không phải trứng cá rồng.

Công an Hà Tĩnh xử phạt hơn 160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn 20/02/2026 18:10 Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh 20/02/2026 09:15 Trong sáng 20/2 (mùng 4 Tết), liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh.

Cả nước xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông khiến 168 người chết trong 6 ngày nghỉ Tết 20/02/2026 05:58 Trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông khiến 168 người chết, 177 người bị thương. So cùng thời điểm năm 2025 giảm cả số vụ, số người chết và người bị thương.

Lật đò đi chúc Tết, 1 người chết, 2 người mất tích 19/02/2026 14:39 Gia đình 7 người đi đò qua sông Gianh chúc Tết sáng 19/2 thì gặp nạn, 3 người được cứu, 1 tử vong, 2 mất tích.

Nghi án em rể ném mìn vào nhà anh vợ, 11 người nhập viện cấp cứu 19/02/2026 07:08 Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra nghi án em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào tối mùng 2 Tết khiến 11 người nhập viện cấp cứu

Hai vợ chồng và con trai tử vong sau tai nạn với ôtô 18/02/2026 19:05 Tai nạn giữa ôtô 7 chỗ và xe máy trên quốc lộ 28 qua xã Bảo Lâm 5 khiến hai vợ chồng cùng con trai thiệt mạng, chiều mùng 2 Tết (18/2).

Hà Tĩnh mưa lớn, người dân du xuân lưu ý đảm bảo an toàn giao thông 18/02/2026 14:15 Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.

Giật lắc tay, dây chuyền của chủ tiệm vàng trong đêm giao thừa 18/02/2026 08:47 Sau 16 giờ gây án, hai kẻ cướp giật lắc tay, dây chuyền của chủ tiệm vàng ở xã Quảng Lập đã bị bắt cùng toàn bộ tang vật vào tối Mùng 1 Tết.

Các rủi ro khi đăng số tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội để nhận lì xì 18/02/2026 05:19 Đăng số tài khoản để nhận lì xì online không bị cấm, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin cá nhân.

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông 17/02/2026 19:12 Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.

Các lực lượng đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh đêm Giao thừa 16/02/2026 21:55 Trong tối 29 Tết, công an các địa phương tại Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, chốt trực, bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân đón Giao thừa bình yên, an toàn.

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông bị đâm tử vong chiều 28 Tết 15/02/2026 20:02 Do mâu thuẫn cá nhân, Đinh Văn D. (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) đâm tử vong người đàn ông cùng xã.

Xuyên Tết ngăn mã độc, chặn hành vi phạm pháp trên không gian mạng 15/02/2026 14:05 Công an Hà Tĩnh đã bố trí quân số trực 100% xuyên Tết để đảm bảo an ninh, an toàn mạng tại các cơ quan, đơn vị; ngăn chặn các hành vi phạm pháp trên môi trường số.

34 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ Tết 15/02/2026 05:00 Trong ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ (14/2), cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm 34 người chết, 31 người bị thương, theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Nhiều ki-ốt lấn chiếm, sai quy hoạch đe dọa an toàn cháy nổ tại chợ Hà Tĩnh 14/02/2026 14:00 Hàng hóa lấn chiếm lối thoát hiểm, hệ thống điện tạm bợ và xây dựng sai quy hoạch gây nguy hiểm nghiêm trọng tại chợ Hà Tĩnh, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm.

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong ngày đầu nghỉ Tết 14/02/2026 12:23 Sáng 14/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình giao thông trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh diễn ra khá thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình 14/02/2026 09:00 Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.

Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành 13/02/2026 15:00 Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.

“Xe dù, bến cóc” nóng lên dịp cận Tết ở Hà Tĩnh 13/02/2026 14:33 Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng “xe dù, bến cóc” diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ TNGT trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.