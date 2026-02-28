Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

"Mục sở thị" ngã tư xảy ra nhiều vụ tai nạn ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ngã tư giao đường Nguyễn Du với đường Lê Ninh (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông.

bqbht_br_duong-nguyen-du-3g.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-8a.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-2b.jpg
Đường Nguyễn Du là một trong những trục giao thông chính ở phường Thành Sen - đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh với lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn. Tại các vị trí giao cắt của đường Nguyễn Du với những tuyến giao thông khác cơ bản đã được lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân lưu thông.
bqbht_br_duong-nguyen-du-7a.jpg
bqbht_br_nguyen-du-2a.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-13c.jpg
Tuy vậy, tại khu vực ngã tư giao đường Nguyễn Du với đường Lê Ninh - nút giao có mật độ giao thông lớn lại chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Điều này khiến cho tình hình giao thông ở điểm giao cắt này khá phức tạp.
bqbht_br_duong-nguyen-du-13pua.jpg
Quan sát thực tế vào những khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi sáng khi người dân hối hả đi làm, học sinh tới trường và buổi chiều muộn lúc tan tầm, người và phương tiện thường gặp khó khăn mỗi khi lưu thông qua nút giao Nguyễn Du - Lê Ninh.
bqbht_br_duong-nguyen-du-6b.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-10ca.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-13a.jpg
Với mật độ giao thông lớn, mỗi khi qua lại nút giao, người điều khiển ô tô phải bấm còi để cảnh báo những người khác.
bqbht_br_duong-nguyen-du-13ga.jpg
Trong khi đó, những người đi xe máy, xe máy điện phải cố len lỏi qua dòng ô tô.
bqbht_br_duong-nguyen-du-14.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-14a.jpg
Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua lại đông, không quá khó hiểu khi ngã tư Nguyễn Du - Lê Ninh xảy ra khá nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông.
﻿bqbht_br_duong-nguyen-du-12v.jpg
﻿bqbht_br_duong-nguyen-du-9.jpg﻿
bqbht_br_duong-nguyen-du-11r.jpg
Bên cạnh đó, có một số ý kiến cho rằng, việc đặt trạm biến áp, tủ điện ở dải phân cách giữa tim đường có phần làm hạn chế tầm quan sát của người và phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Du hướng từ điểm giao cắt với đường Trần Phú khi vào nút giao.
bqbht_br_duong-nguyen-du-10d.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-3a.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-13e.jpg
Việc ngã tư Nguyễn Du - Lê Ninh xảy ra khá nhiều vụ tai nạn làm người dân lo lắng.
bqbht_br_duong-nguyen-du.jpg
Tuy vậy, theo nhìn nhận của người dân, dù ngã tư đường Nguyễn Du - đường Lê Ninh có mật độ giao thông lớn, cùng với một số nguyên nhân khách quan khác, nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông vẫn chủ yếu do một số người không giảm tốc độ phương tiện, không chú ý quan sát khi vào nút giao.
bqbht_br_duong-nguyen-du-13da.jpg
“Đành rằng phương tiện đông, nhưng tôi thấy nhiều người không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, không nhường đường khi vào nút giao nên mới có tai nạn. Mọi người cố gắng nhường nhịn nhau là tránh được tai nạn giao thông”, anh Nguyễn Đăng Thao (SN 1990, trú TDP3 - Bắc Hà, phường Thành Sen), chia sẻ.
bqbht_br_duong-nguyen-du-6b.jpg
﻿bqbht_br_duong-nguyen-du-4.jpg﻿﻿﻿
bqbht_br_duong-nguyen-du-13l.jpg
bqbht_br_duong-nguyen-du-13b.jpg
Trong khi chờ ngành chức năng có thêm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, người dân cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành các quy tắc, quy định an toàn giao thông, sẽ hạn chế được tối đa tai nạn tại ngã tư Nguyễn Du - Lê Ninh.
Video: Hiện trạng ngã tư giao đường Nguyễn Du với đường Lê Ninh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Tags:

#Tai nạn giao thông #Tiềm ẩn tai nạn giao thông #Gia tăng tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh #Ngã tư tiềm ẩn tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh #Ngã tư tiềm ẩn tai nạn giao thông #Ngã tư mất an toàn giao thông #Tai nạn giao thông ở các điểm giao cắt #Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.
Thay đổi thói quen từ bàn nhậu

Thay đổi thói quen từ bàn nhậu

Dán các tấm poster, phổ biến pháp luật cho người dân... là những việc mà lực lượng CSGT công an Hà Tĩnh đang làm để phòng ngừa việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.