"Mục sở thị" ngã tư xảy ra nhiều vụ tai nạn ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngã tư giao đường Nguyễn Du với đường Lê Ninh (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông.
Đường Nguyễn Du là một trong những trục giao thông chính ở phường Thành Sen - đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh với lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn. Tại các vị trí giao cắt của đường Nguyễn Du với những tuyến giao thông khác cơ bản đã được lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân lưu thông.
Tuy vậy, tại khu vực ngã tư giao đường Nguyễn Du với đường Lê Ninh - nút giao có mật độ giao thông lớn lại chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Điều này khiến cho tình hình giao thông ở điểm giao cắt này khá phức tạp.
Với mật độ giao thông lớn, mỗi khi qua lại nút giao, người điều khiển ô tô phải bấm còi để cảnh báo những người khác.
Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua lại đông, không quá khó hiểu khi ngã tư Nguyễn Du - Lê Ninh xảy ra khá nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông.
Bên cạnh đó, có một số ý kiến cho rằng, việc đặt trạm biến áp, tủ điện ở dải phân cách giữa tim đường có phần làm hạn chế tầm quan sát của người và phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Du hướng từ điểm giao cắt với đường Trần Phú khi vào nút giao.
Việc ngã tư Nguyễn Du - Lê Ninh xảy ra khá nhiều vụ tai nạn làm người dân lo lắng.
Trong khi chờ ngành chức năng có thêm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, người dân cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành các quy tắc, quy định an toàn giao thông, sẽ hạn chế được tối đa tai nạn tại ngã tư Nguyễn Du - Lê Ninh.
