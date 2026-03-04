Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1/4.

Từ 1/4, UBND xã được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông

Theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định này, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân các cấp.

Theo quy định trên, từ 1/4, UBND các cấp, trong đó có UBND cấp xã được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ. Về thời hạn xác minh dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ, Điều 21 Nghị định 61/2026 có quy định, thời hạn xác minh không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh;

Thời hạn sử dụng dữ liệu để xác minh được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

Nội dung xác minh nhằm làm rõ việc có hay không có hành vi vi phạm hành chính; thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm hành chính; Xác định tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính; lỗi vi phạm; Xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có); Xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra (nếu có); Xác minh các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm…

Về biện pháp xác minh, người có thẩm quyền có thể tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu làm rõ vụ việc theo một hoặc một số biện pháp như: Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị để phát hiện, xác định hành vi vi phạm hành chính;

Làm việc trực tiếp với cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu; cá nhân, tổ chức bị phản ánh vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan, người làm chứng, biết vụ việc xảy ra, để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc; Xác minh thực tế ở những địa điểm cần thiết để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc;

Trưng cầu giám định dữ liệu, mẫu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về giám định…

Căn cứ dữ liệu tiếp nhận, thu thập được, kết quả xác minh, người có thẩm quyền phải kết luận nội dung vụ việc. Trường hợp phát hiện có vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) và ra quyết định xử phạt hoặc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử phạt;

Trường hợp xác định không có vi phạm hành chính hoặc không đủ căn cứ để chứng minh vi phạm hoặc vi phạm hành chính thuộc trường hợp tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì không xử phạt…

Như vậy, từ ngày 1/4, thời hạn xác minh dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Với vụ việc phức tạp, thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày.