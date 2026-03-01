Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo "nhằm vào tàu sân bay Mỹ"

Iran tuyên bố tập kích tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hải quân Mỹ bằng 4 tên lửa đạn đạo, song chưa nêu rõ thiệt hại.
"Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đã bị tấn công bằng 4 tên lửa đạn đạo. Đất liền và mặt biển sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ xâm lược khủng bố", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hôm nay.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ "không áp đặt bất kỳ hạn chế hay giới hạn nào trong nỗ lực tự vệ".
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. USS Abraham Lincoln là một trong hai tàu sân bay Mỹ được triển khai ở Trung Đông trong những tuần gần đây và là chiếc duy nhất ở tương đối gần bờ biển Iran. Dữ liệu định vị hồi tháng trước cho thấy nó đang làm nhiệm vụ ở Biển Arab.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 28/2 tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.
Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu một loại nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc, sau khi thành phần này được xác định là nguồn gốc gây ra vụ bê bối nhiễm độc sữa trẻ em nghiêm trọng thời gian qua.
Rạng sáng 23/2 theo giờ địa phương, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Dhading, miền Trung Nepal, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 2 công dân nước ngoài và 27 người bị thương.