Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo "nhằm vào tàu sân bay Mỹ"

"Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đã bị tấn công bằng 4 tên lửa đạn đạo. Đất liền và mặt biển sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ xâm lược khủng bố", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hôm nay.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ "không áp đặt bất kỳ hạn chế hay giới hạn nào trong nỗ lực tự vệ".

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. USS Abraham Lincoln là một trong hai tàu sân bay Mỹ được triển khai ở Trung Đông trong những tuần gần đây và là chiếc duy nhất ở tương đối gần bờ biển Iran. Dữ liệu định vị hồi tháng trước cho thấy nó đang làm nhiệm vụ ở Biển Arab.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln di chuyển trên Biển Arab ngày 6/2. Ảnh: AFP