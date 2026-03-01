Iran tuyên bố kiên quyết đáp trả các cuộc tấn công

Ngày 1/3, hãng tin TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trên kênh Telegram, khẳng định sẽ "không bỏ qua" các cuộc tấn công vào nước này, cũng như việc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn IRNA xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng tại văn phòng làm việc ngày 28/2, khi “đang thực hiện các nhiệm vụ."

Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Khamenei đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran.

Trong khi đó, IRNA dẫn thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ lực lượng vũ trang Iran "kiên quyết đáp trả," tiếp tục đi theo con đường của Lãnh tụ Tối cao, đồng thời kêu gọi tất cả các tầng lớp xã hội Iran "đoàn kết, cho thế giới thấy sự thống nhất của người dân Iran."

Tuyên bố nêu rõ Iran sẽ trừng phạt "những ai đã tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo."

Theo hãng tin Fars, IRGC thông báo sẽ tiến hành một “chiến dịch quân sự lớn” nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông, song chưa công bố thêm chi tiết.

Cùng lúc, truyền thông quốc tế đưa tin một loạt tiếng nổ lớn mới vừa được ghi nhận tại Iran vào khoảng 5 giờ 30 ngày 1/3 (giờ địa phương, tức 9 giờ theo giờ Việt Nam).

Nguồn gốc các vụ nổ chưa được xác định ngay lập tức. Trước đó khoảng 90 phút, nhiều tiếng nổ cũng đã được ghi nhận tại thủ đô Iran.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran, trong đó có thủ đô Tehran.

Iran sau đó thực hiện các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông./.