70 nữ sinh Iran thiệt mạng trong vụ Israel không kích trúng trường học

Ngôi trường nữ sinh ở Minab bị trúng không kích của Israel ngày 28/2. Ảnh: RT

70 học sinh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở thành phố Minab, miền nam Iran - hãng thông tấn Fars của nước này đưa tin ngày 28/2. Thảm kịch xảy ra trong bối cảnh Israel và Mỹ đang tiến hành các đợt không kích liên tiếp nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trước đó cùng ngày, Israel tuyên bố đã mở một chiến dịch “phủ đầu” nhằm vào các mục tiêu quân sự và liên quan đến hạt nhân của Iran, cho biết các cuộc tấn công nhằm vô hiệu hóa những mối đe dọa từ Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó thông báo Washington tham gia chiến dịch, cho rằng nỗ lực ngoại giao hạt nhân thất bại là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các đợt oanh kích.

Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc tấn công là “hành động xâm lược quân sự mang tính tội phạm”, đồng thời cho rằng chúng diễn ra “giữa lúc tiến trình ngoại giao vẫn đang tiếp diễn”. Cơ quan này tuyên bố “đã đến lúc bảo vệ Tổ quốc và đối đầu với sự xâm lược quân sự của kẻ thù”, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc lên án hành vi mà họ cho là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

Iran đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái để đáp trả các cuộc không kích của Israel và Mỹ, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đợt tấn công đầu tiên nhằm vào lãnh thổ Israel. Các quan chức tại Tehran tuyên bố sẽ có phản ứng “dứt khoát” và có thể kéo dài, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang rộng khắp tại Trung Đông.

Truyền thông đưa tin Iran đã nhắm mục tiêu vào một số cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm trung tâm hỗ trợ Hạm đội 5 ở Bahrain, một căn cứ tại khu tự trị Kurdistan (Iraq), căn cứ Al Udeid ở Qatar, căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait, căn cứ Al Dhafra ở UAE, căn cứ Muwaffaq Al Salti ở Jordan và căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia. Truyền thông Israel cũng cho biết khoảng 35 tên lửa đã được phóng về phía Israel, khiến một người bị thương.

Đây là chiến dịch quân sự lớn thứ hai của Israel nhằm vào Iran trong vòng chưa đầy một năm. Tháng 6/2025, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel phối hợp với quân đội Mỹ đã tiến hành đợt ném bom bất ngờ nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao, quan chức chính phủ và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng.

Với chiến dịch mới nhất, các nhà quan sát cho rằng, quyết định của Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công vào buổi sáng thay vì đêm khuya, chỉ vài ngày sau khi các tín hiệu tích cực xuất hiện từ tiến trình ngoại giao, rất có thể đã được thiết kế một cách có chủ đích để khiến giới lãnh đạo Iran bất ngờ.

Biên tập viên ngoại giao quốc tế của CNN, Nic Robertson, cho biết cuộc tấn công vào buổi sáng sẽ gây bất ngờ, bởi vì năm ngoái, khi Israel tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân, tên lửa và quân sự của Iran, các cuộc tấn công đều diễn ra vào rạng sáng và đêm khuya.

Theo CNN, giới lãnh đạo Iran – những người chỉ vài ngày trước đó đang tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao gián tiếp với các quan chức Mỹ, do Oman làm trung gian tại Thụy Sĩ – có lẽ đã thức dậy vào sáng thứ Bảy với suy nghĩ rằng họ đã tránh được xung đột thêm một ngày nữa.

Sự bất ngờ về chiến thuật này càng được tăng cường bởi bầu không khí hiểu biết rằng ngoại giao vẫn đang diễn ra.

Chưa đầy một ngày trước, Bộ trưởng Ngoại giao Oman đã đăng trên mạng xã hội rằng “một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện đã nằm trong tầm tay”. Sau các cuộc tấn công vào sáng 28/2, Oman cho biết họ “thất vọng” vì các cuộc đàm phán đã bị phá hoại.

Điều đáng chú ý là các cuộc tấn công diễn ra vào ngày đầu tiên của tuần làm việc ở Iran, ngày thứ Bảy, có nghĩa là hầu hết người lớn đều đang đi làm và trẻ em đang đi học.