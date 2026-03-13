Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Campuchia đã trở thành điểm nóng của các băng nhóm tội phạm điều hành ngành công nghiệp phi pháp trị giá hàng tỷ USD. Tại đó, những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng Internet toàn cầu thông qua các chiêu trò tình ái và đầu tư tiền ảo.

Cảnh sát Campuchia ngày 10/3 đột kích một tòa nhà 30 tầng tại thủ đô Phnom Penh, triệt phá hang ổ lừa đảo, bắt 57 nghi phạm người Campuchia và 8 "ông trùm" người Trung Quốc.

Một ngày sau cuộc đột kích, cảnh sát Phnom Penh đã mời các phóng viên trong nước và quốc tế tới mục kích trung tâm lừa đảo này.

Những màn hình chưa kịp tắt hiển thị kênh Telegram bằng tiếng Trung, rao bán các tài liệu về chứng khoán, tài khoản mạng xã hội hoặc thẻ SIM Mỹ và Anh. Các cửa sổ chat khác ghi lại bảng chấm công chi tiết, gồm cả thời gian đi vệ sinh, ăn uống và hút thuốc của nhân viên.

Một màn hình có tệp ghi chú với tiêu đề "kịch bản", soạn thảo bằng hơn 20 ngôn ngữ châu Âu.

"Nếu không phiền, tôi có thể hỏi bạn hơn hay kém tuổi tôi không? Tôi 33 tuổi rồi", một đoạn hội thoại bằng tiếng Czech viết.

"52", người bên kia nhắn lại.

"Đàn ông ở độ tuổi này rất cuốn hút, phong trần và chín chắn", tài khoản của kẻ lừa đảo nhắn tin tiếp. Người này sau đó gửi một tấm hình cô gái trẻ đẹp và nói thêm "đây là em này, xinh không?".

Theo các chuyên gia và cơ quan thực thi pháp luật, đây là thủ đoạn "mổ lợn" hay được sử dụng. Những kẻ lừa đảo trò chuyện, lấy lòng mục tiêu suốt nhiều tuần trước khi dụ dỗ họ nướng tiền vào các sàn đầu tư giả mạo và các mánh khóe khác.

Thiếu tướng Bun Sosekha, Phó cảnh sát trưởng phụ trách Đơn vị An ninh thuộc Sở Cảnh sát Phnom Penh, kiểm tra một máy tính tại trung tâm lừa đảo.

"Các nghi phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến bằng cách thuyết phục nạn nhân người nước ngoài tại châu Âu đổ tiền vào các khoản đầu tư giả mạo", ông Bun Sosekha - Phó cảnh sát trưởng phụ trách Đơn vị An ninh thuộc Sở Cảnh sát Phnom Penh nói.

Ông thêm rằng trước đây các đối tượng phạm tội thường là người nước ngoài, nhưng "giờ đây người Campuchia cũng đã bắt đầu tham gia vào mạng lưới này".

Tập trung chủ yếu ở Đông Nam Á, mạng lưới lừa đảo online đã đạt đến "quy mô công nghiệp". Theo báo cáo hồi tháng 2 của Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm, doanh thu hàng năm ước tính lên tới 64 tỷ USD.

Cảnh sát thu giữ hàng loạt SIM điện thoại trong cuộc đột kích trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh.

Kể từ khi chiến dịch truy quét của chính phủ Campuchia bắt đầu vào tháng 7/2025, khoảng 250 trung tâm lừa đảo và 91 sòng bạc đã bị đóng cửa, theo ông Chhay Sinarith - thành viên cấp cao thuộc Ủy ban chống lừa đảo mạng của chính phủ Campuchia..

Ông cho biết có hơn 200.000 người tháo chạy khỏi các cơ sở lừa đảo và rời Campuchia, đồng thời nước này cũng đã trục xuất khoảng 10.000 người nước ngoài.

Các thiết bị của trung tâm lừa đảo bị thu giữ và tập kết tại Sở Cảnh sát Phnom Penh ngày 11/3.

Trong số hàng trăm nghìn người thực hiện các vụ lừa đảo trong khu vực, một số là nạn nhân của các vụ buôn người và bị giam giữ trái ý muốn, trong khi số khác làm việc tự nguyện. Tuy nhiên, số bị ép buộc chỉ chiếm "tỷ lệ nhỏ", theo Chhay Sinarith, thành viên cấp cao thuộc Ủy ban chống lừa đảo mạng của chính phủ Campuchia.

Nhóm nghi phạm lừa đảo bị bắt tại Sở Cảnh sát Phnom Penh hôm 11/3.

Một trong những thành công đáng chú ý trong chiến dịch truy quét lừa đảo của Campuchia là việc bắt ông trùm gốc Hoa Chen Zhi (Trần Chí) hồi tháng 1. Chen bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến và bị Mỹ truy tố năm ngoái.

Campuchia đã phong tỏa tài sản của Chen, bao gồm bất động sản và hàng loạt doanh nghiệp trong nước. Dù đã bị dẫn độ về Trung Quốc, Chen vẫn bị truy tố tại Campuchia trong thời gian tới.

Các bộ quân phục giả và thẻ căn cước mà những kẻ lừa đảo dùng để giả danh cảnh sát Nhật Bản.

Giới chức Campuchia thừa nhận mạng lưới tội phạm đang có sự chuyển dịch, khi nhiều ông trùm lừa đảo chuyển hoạt động từ các trung tâm quy mô lớn sang những địa điểm nhỏ hơn như tòa nhà văn phòng hoặc khách sạn.

Dù vậy, Campuchia tuyên bố sẽ xóa sổ ngành công nghiệp này vào cuối tháng tới, cam kết truy tố cả những kẻ lừa đảo cấp thấp, các ông trùm cũng như chủ cho thuê mặt bằng làm hang ổ lừa đảo.

"Chúng tôi hy vọng vấn nạn này sẽ bị quét sạch trong tháng 4", ông Chhay Sinarith nói.