Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Hiện trường vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva (Nga), ngày 26/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại phiên tòa lưu động ngày 12/3, Tòa án Quân sự Khu vực phía Tây số 2 ở thủ đô Moskva của Nga đã tuyên án 19 bị cáo trong vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moskva (Nga) hồi tháng 3/2024 làm 149 người thiệt mạng.

Các bị cáo bị kết tội đối với tất cả các tội danh và bị kết án từ 19 năm 11 tháng đến tù chung thân - mức án cao nhất tại Liên bang Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, do tính chất nghiêm trọng và số lượng nạn nhân lớn, phiên tòa thu hút sự chú ý của công luận. Hơn 50 nhà báo, bao gồm cả các đài truyền hình, đã tham dự phiên tòa được áp dụng các biện pháp an ninh cao độ.

Theo yêu cầu của công tố viên, vụ án được xét xử kín để đảm bảo an ninh cho những người tham gia và bảo vệ các thông tin mật được đưa ra trong quá trình xét xử.

Có 4 thủ phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố: Shamsiddin Fariduni, Dalerdzhon Mirzoyev, Muhammadsobir Fayzov và Saidakram Rachabalizoda và bị kết án tù chung thân cùng phạt tiền 990.000 ruble (khoảng 13.000 USD) mỗi người.

Theo yêu cầu của văn phòng công tố, họ sẽ thụ án 17 năm đầu trong tù, tiếp theo là trại giam đặc biệt. Ngoài ra, 11 đồng phạm bị kết án tù chung thân và theo phán quyết của tòa, họ cũng sẽ thụ án một phần thời gian trong tù, phần còn lại trong trại giam đặc biệt.

Còn lại 4 đồng phạm khác nhận mức án từ 19 năm 11 tháng đến 22 năm 5 tháng tù. Trong số này, hai cha con đã cung cấp xe hơi và căn hộ cho những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố bị tuyên án 19 năm 11 tháng tù. Chiếc xe và căn hộ nói trên cũng bị tịch thu sung công quỹ.

Người phát ngôn của Ủy ban Điều tra, bà Svetlana Petrenko cho biết, cuộc điều tra đối với hai kẻ tổ chức là công dân nước ngoài và 4 đồng phạm vẫn tiếp tục. Những đối tượng này đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế và bị khởi tố vắng mặt.

Cơ quan chức năng Nga đang triển khai nhiều biện pháp nhằm xác định tung tích các bị cáo, trong đó có phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước khác.

Vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall diễn ra vào ngày 22/3/2024. Vụ việc đã cướp đi 149 sinh mạng và một người khác vẫn còn mất tích, trong khi 609 người khác bị thương.

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội./.