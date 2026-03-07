Giá xăng tại Mỹ tăng vọt vì xung đột ở Trung Đông

Tính đến ngày 6/3, giá xăng trung bình tại Mỹ là 3,32 USD một gallon (0,88 USD một lít), tăng 11% so với một tuần trước và là cao nhất từ tháng 9/2024, theo dữ liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA). Giá dầu diesel là 4,33 USD một gallon (1,14 USD một lít), tăng 15% so với tuần trước và cũng cao nhất từ tháng 11/2023.

Giá nhiên liệu một số khu vực tại Trung Tây và miền Nam nước Mỹ, bao gồm các bang đã bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ khi xung đột với Iran xảy ra. Tại bang Georgia, giá xăng bán lẻ trung bình tăng 40,1 cent một gallon tuần qua, theo trang theo dõi giá nhiên liệu GasBuddy.

Andrenna McDaniel, nhân viên bảo hiểm y tế tại South Fulton (bang Georgia) bất ngờ khi thấy giá tăng vọt chỉ sau một đêm. "Chúng tăng quá nhanh", cô cho biết. McDaniel hiện chỉ lái xe khi cần thiết và cảm thấy may mắn vì làm việc tại nhà.

Một số bang khác, như Indiana và West Virginia, cũng ghi nhận giá xăng tăng lần lượt 44,3 cent và 43,9 cent một gallon.

Một trạm xăng tại Carlsbad (California, Mỹ) ngày 3/3/3036. Ảnh: Reuters

Giá xăng và dầu diesel bán lẻ tại Mỹ tăng vọt khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng khu vực này. Đây có thể là phép thử với Đảng Cộng hòa của ông Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Chốt phiên 6/3, giá hai loại dầu thô chủ chốt của thế giới đều vượt mốc 90 USD một thùng. Dầu thô Brent tăng 8,5% lên 92,7 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 12,2% lên 90,9 USD. Tổng cộng cả tuần, Brent tăng 35%.

Tổng thống Mỹ từng cam kết hạ giá năng lượng và thúc đẩy khai thác dầu khí tại Mỹ trong nhiệm kỳ hai. Mỹ hiện là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, nhưng cũng là quốc gia xuất khẩu và tiêu thụ dầu hàng đầu.

Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 5/3, ông Trump tỏ ra không quá lo ngại về giá xăng tăng do xung đột tại Trung Đông. Ông cho biết ưu tiên hàng đầu hiện tại là chiến dịch quân sự.

Các nhà phân tích cho rằng người tiêu dùng có thể còn phải chịu thêm sức ép giá. "Trong điều kiện thị trường hiện tại, giá xăng trung bình toàn quốc có thể tiến tới 3,5-3,7 USD một gallon trong những ngày tới, nếu giá dầu thô tiếp tục tăng và tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài", Patrick De Haan - nhà phân tích tại GasBuddy cho biết.

Căng thẳng tại Trung Đông và Eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu khí quan trọng của thế giới - tê liệt đã làm tăng nhu cầu dầu Mỹ trên thị trường quốc tế, khiến chi phí của các nhà máy lọc dầu nước này cũng tăng cao.

Các yếu tố mùa vụ cũng có thể gây thêm áp lực. Giá xăng thường tăng vào mùa xuân và đạt đỉnh vào mùa hè, do nhu cầu tiêu thụ tăng và việc sản xuất loại xăng pha chế cho mùa hè tốn kém cao hơn.

Tồn kho diesel toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, do nhu cầu lớn cho việc sưởi ấm và phát điện khi mùa đông tại Mỹ cũng như nhiều nước khác kéo dài. Công suất lọc dầu cũng đang thiếu hụt.

Các nhà phân tích cho biết khi giá diesel tăng, giá của nhiều mặt hàng - từ thực phẩm đến đồ nội thất - cũng sẽ tăng theo. Vì nhiên liệu này được dùng chủ yếu trong vận tải hàng hóa, sản xuất, nông nghiệp và vận tải biển toàn cầu.

Theo Reuters