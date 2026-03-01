Iran tuyên bố tiến hành đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ

Nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết đây là động thái đáp trả sau cuộc tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện ngày 28/2.

Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa của Iran trên bầu trời Tel Aviv ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ: "Đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái thứ sáu vào lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đã bắt đầu". Đợt tấn công này nhắm vào 27 địa điểm, trong đó có căn cứ không quân Tel Nof, trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel và khu phức hợp công nghiệp quân sự lớn ở Tel Aviv. Tuyên bố của IRGC khẳng định sẽ kiên quyết đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẽ "không bỏ qua" các cuộc tấn công vào nước này, cũng như việc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, trong khi IRGC cũng tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả”. Đây là các diễn biến tiếp theo sau khi truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn IRNA xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng tại văn phòng làm việc ngày 28/2, khi “đang thực hiện các nhiệm vụ". Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Khamenei đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran.

Trong khi đó, tờ The Times of Israel đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát hiện một loạt tên lửa được phóng từ Iran. Còi báo động đã vang lên tại nhiều khu vực của Israel.

Cùng ngày, truyền thông quốc tế đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận gần sân bay Erbil, nơi có lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đồn trú tại khu tự trị của người Kurd ở Iraq. Nhân chứng cho biết đã nhìn thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực sân bay. Trước đó 1 ngày, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ một số tên lửa và thiết bị bay không người lái mang chất nổ trên bầu trời Erbil.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một thiết bị bay không người lái đã tấn công sân bay quốc tế của nước này. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào trong vụ tấn công. Nhà chức trách Bahrain đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn.

Tại Doha, Qatar, các nhân chứng cho biết nhiều tiếng nổ lớn cũng đã vang lên, kéo theo một cột khói đen dày bốc cao.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin Israel đã đóng cửa tất cả các cửa khẩu vào Dải Gaza, trong đó có cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập. Chính quyền Israel cho biết động thái này là một phần của các biện pháp an ninh tăng cường, đồng thời cho biết quyết định này cũng gây gián đoạn việc luân chuyển nhân viên nhân đạo vào Gaza cho đến khi có thông báo mới.

Các quan chức Israel cho biết việc đóng cửa sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến điều kiện nhân đạo bên trong vùng lãnh thổ này, khẳng định rằng nguồn cung hiện vẫn đủ. Việc đóng cửa diễn ra vài giờ sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Cửa khẩu Rafah là cửa ngõ quan trọng cho việc vận chuyển hàng viện trợ và sơ tán y tế, đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động cứu trợ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza.

Cũng trong ngày 28/2, Israel đã thông báo đóng cửa không phận đối với toàn bộ các chuyến bay dân sự trong bối cảnh nước này phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Theo tuyên bố của Bộ Giao thông Israel, người dân được yêu cầu không đến các sân bay cho đến khi có thông báo mới. Hành khách hiện đang ở nước ngoài được khuyến nghị theo dõi thông tin cập nhật trên các phương tiện truyền thông và liên hệ với hãng hàng không để nắm lịch bay sau khi không phận được mở lại.

Ngoài ra, theo một quan chức chính phủ, Israel tạm ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Ai Cập vô thời hạn sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Israel đã chính thức thông báo cho Ai Cập về việc tạm ngừng cung cấp, viện dẫn điều khoản "bất khả kháng" trong các hợp đồng khí đốt - điều khoản này miễn trừ trách nhiệm cho các bên đối với những gián đoạn do các sự kiện bất thường như chiến tranh hoặc hành động của chính phủ gây ra.

Khối lượng khí đốt bị tạm ngừng ước tính khoảng 1,1 tỷ ft3 (31,15 triệu m3) mỗi ngày từ các mỏ khí đốt ngoài khơi Tamar và Leviathan của Israel ở phía Đông Địa Trung Hải, gây thêm áp lực lên hệ thống năng lượng của Ai Cập.