Ông Trump sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran

Tổng thống Trump cho biết đã chấp nhận đề nghị đối thoại từ các lãnh đạo mới ở Iran, nhưng không nêu cụ thể quan chức và thời điểm.
"Họ muốn đối thoại và tôi đã đồng ý. Tôi sẽ trao đổi với họ. Lẽ ra họ nên làm điều đó sớm hơn, chấp nhận những gì thực tế và dễ thực hiện ngay từ đầu. Họ đã chờ đợi quá lâu", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn được tạp chí Atlantic công bố hôm nay, đề cập tới bộ máy lãnh đạo mới của Iran.
Trả lời câu hỏi khi nào các cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra, ông Trump cho hay "tôi không thể nói cho mọi người biết".
"Một số người mà chúng tôi từng đối thoại đã ra đi, bởi đó là một đòn giáng mạnh", ông Trump cho hay, dường như nhắc đến cuộc tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 28/2 tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.
Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu một loại nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc, sau khi thành phần này được xác định là nguồn gốc gây ra vụ bê bối nhiễm độc sữa trẻ em nghiêm trọng thời gian qua.
Rạng sáng 23/2 theo giờ địa phương, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Dhading, miền Trung Nepal, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 2 công dân nước ngoài và 27 người bị thương.