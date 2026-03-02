Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Ông Trump sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tổng thống Trump cho biết đã chấp nhận đề nghị đối thoại từ các lãnh đạo mới ở Iran, nhưng không nêu cụ thể quan chức và thời điểm.

"Họ muốn đối thoại và tôi đã đồng ý. Tôi sẽ trao đổi với họ. Lẽ ra họ nên làm điều đó sớm hơn, chấp nhận những gì thực tế và dễ thực hiện ngay từ đầu. Họ đã chờ đợi quá lâu", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn được tạp chí Atlantic công bố hôm nay, đề cập tới bộ máy lãnh đạo mới của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trả lời câu hỏi khi nào các cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra, ông Trump cho hay "tôi không thể nói cho mọi người biết".

"Một số người mà chúng tôi từng đối thoại đã ra đi, bởi đó là một đòn giáng mạnh", ông Trump cho hay, dường như nhắc đến cuộc tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/iran-tuyen-bo-tap-kich-tau-san-bay-my-bang-ten-lua-dan-dao-5045393.html

Tin liên quan

Tags:

#chiến sự Iran #diễn biến chiến sự thế giới #diễn biến chiến tranh iran israel #ông Trump đối thoại

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

EU siết chặt kiểm tra nguyên liệu sữa trẻ em nhập khẩu từ Trung Quốc

EU siết chặt kiểm tra nguyên liệu sữa trẻ em nhập khẩu từ Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu một loại nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc, sau khi thành phần này được xác định là nguồn gốc gây ra vụ bê bối nhiễm độc sữa trẻ em nghiêm trọng thời gian qua.
Tổng thống Trump: 'Nước Mỹ đã trở lại'

Tổng thống Trump: 'Nước Mỹ đã trở lại'

Trong Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ hai, ông Trump dự kiến ca ngợi thành tựu kinh tế, công bố chính sách mới về chi phí sinh hoạt giữa lúc tỷ lệ ủng hộ suy giảm.
Mỹ dừng thu thuế đối ứng từ 24/2

Mỹ dừng thu thuế đối ứng từ 24/2

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ dừng thu các mức thuế áp đặt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) từ 24/2.
Tai nạn xe buýt nghiêm trọng, gần 20 người thiệt mạng

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng, gần 20 người thiệt mạng

Rạng sáng 23/2 theo giờ địa phương, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Dhading, miền Trung Nepal, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 2 công dân nước ngoài và 27 người bị thương.
Ông Trump nâng thuế bổ sung từ 10% lên 15%

Ông Trump nâng thuế bổ sung từ 10% lên 15%

Gần một ngày sau khi ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% với toàn cầu, Tổng thống Mỹ tiếp tục nâng thuế lên 15% và nói "đã kiểm chứng về pháp lý".