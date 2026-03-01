Hội đồng chuyên gia Iran họp bầu Lãnh tụ Tối cao mới

Khói bốc lên sau vụ nổ ở Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước ngày 1/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra và ngay cả các bước đi tiếp theo sau khi Lãnh tụ Tối cao thiệt mạng". Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Mỹ và Israel đã vượt qua mọi “lằn ranh đỏ”.

Dự kiến trong ngày 1/3, Hội đồng chuyên gia Iran sẽ nhóm họp và bắt đầu tiến trình bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Iran Ali Larijani cho biết: “Theo điều 111 của Hiến pháp Iran, trong trường hợp Lãnh tụ Tối cao qua đời, Hội đồng Chuyên gia phải bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới trong thời gian sớm nhất có thể".

Ông Larijani khẳng định Iran không có ý định tấn công các quốc gia trong khu vực, song Tehran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ thuộc lãnh thổ các nước đó. Bên cạnh đó, ông Larijani cũng cảnh báo các nỗ lực gây chia rẽ tại nước này sau khi Lãnh tụ Tối cao Khamenei thiệt mạng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Iran đoàn kết trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện nay.

Cùng ngày, Iran xác nhận thêm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Đại tướng Seyyed Abdolrahim Mousavi và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh thiệt mạng.

Trong khi đó, ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giải pháp ngoại giao đối với Iran vẫn khả thi và hiện “dễ dàng hơn nhiều” sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, cũng như sau khi Lãnh tụ Tối cao Khamenei thiệt mạng.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh CBS News, ông Trump cho biết các cuộc tấn công đã đạt hiệu quả và có thể tạo ra cơ hội cho con đường ngoại giao. Ông Trump cũng cho biết “một số ứng viên phù hợp” để lãnh đạo Iran sau khi ông Khamenei qua đời, song không nêu thêm chi tiết.